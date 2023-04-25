Россия поставит в Узбекистан более 50 вагонов метро
11:54 25.04.2023 (обновлено: 12:04 25.04.2023)
© Sputnik / Антон ДенисовВагоны метро, изготавливаемые по контракту с Ташкентским метрополитеном, на этапе производства в цехе завода "Метровагонмаш" в городе Мытищи Московской области.
© Sputnik / Антон Денисов
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В ходе выставки "Иннопром" стало известно, что Москва и Ташкент подписали новый договор о поставке вагонов.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Россия и Узбекистан подписали контракт на поставку более 50 вагонов метро, передает корреспондент Sputnik со ссылкой на гендиректора "Трансмашхолдинг" Кирилла Липу.
Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего Центральноазиатского региона.
Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.
Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.
Ключевыми задачами мероприятия являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.