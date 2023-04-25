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На Международной промышленной выставке Иннопром-2022. Центральная Азия в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2023
Иннопром — 2023
Третья международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит 24-26 апреля в Ташкенте. В ней принимают участие свыше 300 компаний из разных стран, представлено 3 национальных стенда: Узбекистана, России и Беларуси.
https://uz.sputniknews.ru/20230425/rossiya-postavit-v-uzbekistan-bolee-50-vygonov-metro--34227423.html
Россия поставит в Узбекистан более 50 вагонов метро
Россия поставит в Узбекистан более 50 вагонов метро
В ходе выставки "Иннопром" стало известно, что Москва и Ташкент подписали новый договор о поставке вагонов. 25.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-25T11:54+0500
2023-04-25T12:04+0500
иннопром — 2023
узбекистан
россия
метро
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Россия и Узбекистан подписали контракт на поставку более 50 вагонов метро, передает корреспондент Sputnik со ссылкой на гендиректора "Трансмашхолдинг" Кирилла Липу. Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего Центральноазиатского региона.Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.Ключевыми задачами мероприятия являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.
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узбекистан, россия, метро
узбекистан, россия, метро

Россия поставит в Узбекистан более 50 вагонов метро

11:54 25.04.2023 (обновлено: 12:04 25.04.2023)
© Sputnik / Антон ДенисовВагоны метро, изготавливаемые по контракту с Ташкентским метрополитеном, на этапе производства в цехе завода "Метровагонмаш" в городе Мытищи Московской области.
Вагоны метро, изготавливаемые по контракту с Ташкентским метрополитеном, на этапе производства в цехе завода Метровагонмаш в городе Мытищи Московской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2023
© Sputnik / Антон Денисов
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В ходе выставки "Иннопром" стало известно, что Москва и Ташкент подписали новый договор о поставке вагонов.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Россия и Узбекистан подписали контракт на поставку более 50 вагонов метро, передает корреспондент Sputnik со ссылкой на гендиректора "Трансмашхолдинг" Кирилла Липу.
Напомним, в столичном Узэкспоцентре проходит выставка "Иннопром". В текущем году она открывает повестку больших инвестиционных экономических и промышленных перспектив не только для Узбекистана, но и для всего Центральноазиатского региона.

Для участия в выставке зарегистрировались более 5 тыс. делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.
Ключевыми задачами мероприятия являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.
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