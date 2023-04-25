https://uz.sputniknews.ru/20230425/v-kosmos-letyat-ne-za-slavoy-kosmonavt-janibekov-vstretilsya-so-shkolnikami---video-34258756.html
"В космос летят не за славой": космонавт Жанибеков встретился со школьниками - видео
"В космос летят не за славой": космонавт Жанибеков встретился со школьниками - видео
Уроженец Узбекистана и рекордсмен по количеству космических экспедиций, Владимир Джанибеков рассказал детям о своей работе.
2023-04-25T21:39+0500
2023-04-25T21:39+0500
2023-04-25T21:39+0500
узбекистан
ташкент
космонавты
владимир джанибеков
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. В Ташкенте прошла встреча с космонавтом Владимиром Джанибековым. Почетный гость встретился со школьниками и ответил на их вопросы, передает корреспондент Sputnik.Владимир Джанибеков родился в селе Искандер Бостанлыкского района Ташкентской области. Он рекордсмен по количеству полетов в космос – на его счету пять экспедиций, при чем во всех них он был командиром корабля.
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узбекистан ташкент космонавт владимир джанибеков встреча со школьниками видео
узбекистан ташкент космонавт владимир джанибеков встреча со школьниками видео
"В космос летят не за славой": космонавт Жанибеков встретился со школьниками - видео
Уроженец Узбекистана и рекордсмен по количеству космических экспедиций, Владимир Джанибеков рассказал детям о своей работе.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. В Ташкенте прошла встреча с космонавтом Владимиром Джанибековым. Почетный гость встретился со школьниками и ответил на их вопросы, передает корреспондент Sputnik.
"В космос нужно лететь не за славой. Те, кто пришел в отряд, чтобы стать героем, не задерживаются. В космос летит тот, кто выходит на поединок с природой, чтобы потом рассказать об этом людям", - рассказал он.
Владимир Джанибеков родился в селе Искандер Бостанлыкского района Ташкентской области. Он рекордсмен по количеству полетов в космос – на его счету пять экспедиций, при чем во всех них он был командиром корабля.