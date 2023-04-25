https://uz.sputniknews.ru/20230425/v-kosmos-letyat-ne-za-slavoy-kosmonavt-janibekov-vstretilsya-so-shkolnikami---video-34258756.html

"В космос летят не за славой": космонавт Жанибеков встретился со школьниками - видео

"В космос летят не за славой": космонавт Жанибеков встретился со школьниками - видео

Уроженец Узбекистана и рекордсмен по количеству космических экспедиций, Владимир Джанибеков рассказал детям о своей работе.

2023-04-25T21:39+0500

2023-04-25T21:39+0500

2023-04-25T21:39+0500

узбекистан

ташкент

космонавты

владимир джанибеков

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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. В Ташкенте прошла встреча с космонавтом Владимиром Джанибековым. Почетный гость встретился со школьниками и ответил на их вопросы, передает корреспондент Sputnik.Владимир Джанибеков родился в селе Искандер Бостанлыкского района Ташкентской области. Он рекордсмен по количеству полетов в космос – на его счету пять экспедиций, при чем во всех них он был командиром корабля.

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