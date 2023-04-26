Годовщина трагедии: как восстанавливали Ташкент после землетрясения — фото

© Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте. Военнослужащие на бронетехнике помогают в разборке завалов.
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Ликвидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте. Военнослужащие на бронетехнике помогают в разборке завалов.
© Sputnik / B. Sbitnev / Перейти в фотобанкДевочка, пострадавшая от землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года.
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© Sputnik / B. Sbitnev/
Девочка, пострадавшая от землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / Chernov / Перейти в фотобанкРаботы по расчистке завалов после землетрясения в Ташкенте, сила ударов которого достигала 8 баллов по шкале Рихтера. Город настолько разрушился, что его пришлось строить практически заново.
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© Sputnik / Chernov/
Работы по расчистке завалов после землетрясения в Ташкенте, сила ударов которого достигала 8 баллов по шкале Рихтера. Город настолько разрушился, что его пришлось строить практически заново.
© Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанкЗемлетрясение 1966 года в Ташкенте. Палаточный городок, где живут жители разрушенных домов.
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Землетрясение 1966 года в Ташкенте. Палаточный городок, где живут жители разрушенных домов.
© Sputnik / A. Varfolomeev / Перейти в фотобанкУзбекская ССР. Землетрясение в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Медсестра Валентина Ефремова в больнице города Ташкента со спасенными ею во время землетрясения детьми.
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© Sputnik / A. Varfolomeev/
Узбекская ССР. Землетрясение в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Медсестра Валентина Ефремова в больнице города Ташкента со спасенными ею во время землетрясения детьми.
© Sputnik / Dmitry Chernov / Перейти в фотобанкУзбекская ССР. Ликвидация последствий землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Капитан милиции Шамахсуд Шарахнедов помогает выйти из разрушенного дома раненому жителю.
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© Sputnik / Dmitry Chernov/
Узбекская ССР. Ликвидация последствий землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Капитан милиции Шамахсуд Шарахнедов помогает выйти из разрушенного дома раненому жителю.
© Sputnik / Alexey Varfolomeev / Перейти в фотобанкГлинобитный дом в Ташкенте, разрушенный во время землетрясения 26 апреля 1966 года.
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Глинобитный дом в Ташкенте, разрушенный во время землетрясения 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / Alexey Varfolomeev / Перейти в фотобанкЖители города Ташкента разбирают разрушенные после землетрясения дома.
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Жители города Ташкента разбирают разрушенные после землетрясения дома.
© Sputnik / Dmitry Baltermants / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Ташкента после землетрясения 26 апреля 1966 года.
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© Sputnik / Dmitry Baltermants/
На одной из улиц Ташкента после землетрясения 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. Размещение жителей в палатках на улицах города.
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Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. Размещение жителей в палатках на улицах города.
© Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанкВ Ташкент приезжают люди со всех концов Советского Союза отстраивать город после землетрясения 26 апреля 1966 года.
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В Ташкент приезжают люди со всех концов Советского Союза отстраивать город после землетрясения 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанкВ пострадавший от землетрясения Ташкент идет помощь из всех союзных республик СССР.
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В пострадавший от землетрясения Ташкент идет помощь из всех союзных республик СССР.
© Sputnik / Vsevolod TarasevichУзбекская ССР. Город Ташкент восстанавливается после сильнейшего землетрясения 1966 года. Молодые строители из Москвы во время строительства нового жилого района Ташкента.
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© Sputnik / Vsevolod Tarasevich
Узбекская ССР. Город Ташкент восстанавливается после сильнейшего землетрясения 1966 года. Молодые строители из Москвы во время строительства нового жилого района Ташкента.
© Sputnik / A. VarfolomeevСтроительство новых домов в Ташкенте в эпицентре землетрясения 26 апреля 1966 года.
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© Sputnik / A. Varfolomeev
Строительство новых домов в Ташкенте в эпицентре землетрясения 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / Georgy ZelmaЛиквидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте. Военнослужащий Иван Суров во время работ по разбору завалов.
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© Sputnik / Georgy Zelma
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте. Военнослужащий Иван Суров во время работ по разбору завалов.
© Sputnik / Iosif Budnevich
Детский сад — дар городу строителей из Душанбе после землетрясения, произошедшего в Ташкенте в 1966 году.
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© Sputnik / Iosif Budnevich
Детский сад — дар городу строителей из Душанбе после землетрясения, произошедшего в Ташкенте в 1966 году.
© Sputnik / Alexey VarfolomeevШкольники, пострадавшие во время землетрясения, лежат в детской больнице.
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© Sputnik / Alexey Varfolomeev
Школьники, пострадавшие во время землетрясения, лежат в детской больнице.
© Sputnik / Vsevolod TarasevichУзбекская ССР. Один из новых районов Ташкента, построенный после землетрясения 1966 года.
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© Sputnik / Vsevolod Tarasevich
Узбекская ССР. Один из новых районов Ташкента, построенный после землетрясения 1966 года.