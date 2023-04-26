Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230426/34236539.html
Годовщина трагедии: как восстанавливали Ташкент после землетрясения — фото
Годовщина трагедии: как восстанавливали Ташкент после землетрясения — фото
Землетрясение почти полностью разрушило центральную часть города
2023-04-26T12:25+0500
2023-04-26T12:33+0500
ташкент
землетрясение в центральной италии
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/19/34236711_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_9a64569cef7f53efc9398226e1cf2882.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/19/34236711_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1387cb3f5b4c7a192ed8deb71888a9e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото как восстанавливали ташкент после землетрясения ташкентское землетрясение 1966 год замлетрясение в ташкенте в узбекистане потери сколько было разрушено как восстанавливали ташкент отстраивали ссср отстраивал ташкент как это было новости ташкента новость годовщина ташкентского землетрясения
фото как восстанавливали ташкент после землетрясения ташкентское землетрясение 1966 год замлетрясение в ташкенте в узбекистане потери сколько было разрушено как восстанавливали ташкент отстраивали ссср отстраивал ташкент как это было новости ташкента новость годовщина ташкентского землетрясения

Годовщина трагедии: как восстанавливали Ташкент после землетрясения — фото

12:25 26.04.2023 (обновлено: 12:33 26.04.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
26 апреля 1966 года в 05.23 в Ташкенте произошло катастрофическое землетрясение, которое почти полностью разрушило центральную часть города и оставило без крыши над головой 78 тыс. семей. Ташкент отстраивал весь Советский Союз, на это ушло 3,5 года.
© Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте. Военнослужащие на бронетехнике помогают в разборке завалов.
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Georgy Zelma
/
Перейти в фотобанк
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте. Военнослужащие на бронетехнике помогают в разборке завалов.
© Sputnik / B. Sbitnev / Перейти в фотобанкДевочка, пострадавшая от землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года.
Девочка, пострадавшая от землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / B. Sbitnev
/
Перейти в фотобанк
Девочка, пострадавшая от землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / Chernov / Перейти в фотобанкРаботы по расчистке завалов после землетрясения в Ташкенте, сила ударов которого достигала 8 баллов по шкале Рихтера. Город настолько разрушился, что его пришлось строить практически заново.
Работы по расчистке завалов после землетрясения в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Chernov
/
Перейти в фотобанк
Работы по расчистке завалов после землетрясения в Ташкенте, сила ударов которого достигала 8 баллов по шкале Рихтера. Город настолько разрушился, что его пришлось строить практически заново.
© Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанкЗемлетрясение 1966 года в Ташкенте. Палаточный городок, где живут жители разрушенных домов.
Палаточный городок для жителей разрушенных домов после землетрясения в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Georgy Zelma
/
Перейти в фотобанк
Землетрясение 1966 года в Ташкенте. Палаточный городок, где живут жители разрушенных домов.
© Sputnik / A. Varfolomeev / Перейти в фотобанкУзбекская ССР. Землетрясение в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Медсестра Валентина Ефремова в больнице города Ташкента со спасенными ею во время землетрясения детьми.
Медсестра Валентина Ефремова в больнице города Ташкента со спасенными ею во время землетрясения детьми - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / A. Varfolomeev
/
Перейти в фотобанк
Узбекская ССР. Землетрясение в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Медсестра Валентина Ефремова в больнице города Ташкента со спасенными ею во время землетрясения детьми.
© Sputnik / Dmitry Chernov / Перейти в фотобанкУзбекская ССР. Ликвидация последствий землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Капитан милиции Шамахсуд Шарахнедов помогает выйти из разрушенного дома раненому жителю.
Капитан милиции Шамахсуд Шарахнедов помогает выйти из разрушенного дома раненому жителю после землетрясения в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Dmitry Chernov
/
Перейти в фотобанк
Узбекская ССР. Ликвидация последствий землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 года. Капитан милиции Шамахсуд Шарахнедов помогает выйти из разрушенного дома раненому жителю.
© Sputnik / Alexey Varfolomeev / Перейти в фотобанкГлинобитный дом в Ташкенте, разрушенный во время землетрясения 26 апреля 1966 года.
Глинобитный дом в Ташкенте, разрушенный во время землетрясения 26 апреля 1966 года - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Alexey Varfolomeev
/
Перейти в фотобанк
Глинобитный дом в Ташкенте, разрушенный во время землетрясения 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / Alexey Varfolomeev / Перейти в фотобанкЖители города Ташкента разбирают разрушенные после землетрясения дома.
Жители города Ташкента разбирают разрушенные после землетрясения дома - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Alexey Varfolomeev
/
Перейти в фотобанк
Жители города Ташкента разбирают разрушенные после землетрясения дома.
© Sputnik / Dmitry Baltermants / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Ташкента после землетрясения 26 апреля 1966 года.
На одной из улиц Ташкента после землетрясения 26 апреля 1966 года - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Dmitry Baltermants
/
Перейти в фотобанк
На одной из улиц Ташкента после землетрясения 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. Размещение жителей в палатках на улицах города.
Размещение жителей в палатках на улицах после землетрясения в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Georgy Zelma
/
Перейти в фотобанк
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. Размещение жителей в палатках на улицах города.
© Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанкВ Ташкент приезжают люди со всех концов Советского Союза отстраивать город после землетрясения 26 апреля 1966 года.
В Ташкент приезжают люди со всех концов Советского Союза отстраивать город после землетрясения 26 апреля 1966 года - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Georgy Zelma
/
Перейти в фотобанк
В Ташкент приезжают люди со всех концов Советского Союза отстраивать город после землетрясения 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / Georgy Zelma / Перейти в фотобанкВ пострадавший от землетрясения Ташкент идет помощь из всех союзных республик СССР.
В пострадавший от землетрясения Ташкент идет помощь из всех союзных республик СССР - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Georgy Zelma
/
Перейти в фотобанк
В пострадавший от землетрясения Ташкент идет помощь из всех союзных республик СССР.
© Sputnik / Vsevolod TarasevichУзбекская ССР. Город Ташкент восстанавливается после сильнейшего землетрясения 1966 года. Молодые строители из Москвы во время строительства нового жилого района Ташкента.
Город Ташкент восстанавливается после сильнейшего землетрясения 1966 года - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Vsevolod Tarasevich
Узбекская ССР. Город Ташкент восстанавливается после сильнейшего землетрясения 1966 года. Молодые строители из Москвы во время строительства нового жилого района Ташкента.
© Sputnik / A. VarfolomeevСтроительство новых домов в Ташкенте в эпицентре землетрясения 26 апреля 1966 года.
Строительство новых домов в Ташкенте в эпицентре землетрясения 26 апреля 1966 года - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / A. Varfolomeev
Строительство новых домов в Ташкенте в эпицентре землетрясения 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / Georgy ZelmaЛиквидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте. Военнослужащий Иван Суров во время работ по разбору завалов.
Военнослужащий Иван Суров во время работ по разбору завалов после разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Georgy Zelma
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте. Военнослужащий Иван Суров во время работ по разбору завалов.
© Sputnik / Iosif Budnevich

Детский сад — дар городу строителей из Душанбе после землетрясения, произошедшего в Ташкенте в 1966 году.

Детский сад — дар городу строителей из Душанбе после землетрясения, произошедшего в Ташкенте в 1966 году. - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Iosif Budnevich

Детский сад — дар городу строителей из Душанбе после землетрясения, произошедшего в Ташкенте в 1966 году.

© Sputnik / Alexey VarfolomeevШкольники, пострадавшие во время землетрясения, лежат в детской больнице.
Школьники, пострадавшие во время землетрясения, лежат в детской больнице - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Alexey Varfolomeev
Школьники, пострадавшие во время землетрясения, лежат в детской больнице.
© Sputnik / Vsevolod TarasevichУзбекская ССР. Один из новых районов Ташкента, построенный после землетрясения 1966 года.
Один из новых районов Ташкента, построенный после землетрясения 1966 года - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Vsevolod Tarasevich
Узбекская ССР. Один из новых районов Ташкента, построенный после землетрясения 1966 года.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0