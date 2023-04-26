https://uz.sputniknews.ru/20230426/energetika-obrazovanie-turizm-glava-tyumenskoy-oblasti-sotrudnichestve-uzbekistanom-34308675.html
Энергетика, образование, туризм — глава Тюменской области о сотрудничестве с Узбекистаном
Энергетика, образование, туризм — глава Тюменской области о сотрудничестве с Узбекистаном
В интервью Sputnik губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как можно укрепить и расширить кооперационные связи Узбекистана и России, о необходимости увеличения числа рейсов из Тюмени в Ташкент
2023-04-26T18:21+0500
2023-04-26T18:21+0500
2023-04-26T18:27+0500
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В интервью Sputnik губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как можно укрепить и расширить кооперационные связи Узбекистана и России, о необходимости увеличения числа рейсов из Тюмени в Ташкент, а также имеющемся потенциале для взаимовыгодного сотрудничества.По словам губернатора, одна из задач участия в "Иннопроме" — презентовать нефтегазовый кластер и пригласить нефтепромышленные компании республики для активного сотрудничества.Он также отметил большой потенциал двустороннего сотрудничества в туристической сфере.По его словам, чтобы сделать поездки для туристов более удобными, в настоящее время обсуждают увеличение количества рейсов из Тюмени в Ташкент.Губернатор также отметил большие возможности для сотрудничества в области образования и культуры.
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Энергетика, образование, туризм — глава Тюменской области о сотрудничестве с Узбекистаном
18:21 26.04.2023 (обновлено: 18:27 26.04.2023)
В интервью Sputnik губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как можно укрепить и расширить кооперационные связи Узбекистана и России, о необходимости увеличения числа рейсов из Тюмени в Ташкент, а также имеющемся потенциале для взаимовыгодного сотрудничества.
"Для нас Узбекистан является важным рынком, потому что мы видим, что страна активно развивается. И что очень важно для нас, для Тюменской области, в Узбекистане ведется добыча и переработка нефти и газа, и квалификации наших тюменских специалистов и предприятий могут быть здесь востребованы. Мы можем предложить компаниям из Узбекистана, которые работают в сфере нефтегазовой промышленности, в кооперации с российскими компаниями работать на заказах нефтегазовых компаний России", — рассказал Александр Моор.
По словам губернатора, одна из задач участия в "Иннопроме" — презентовать нефтегазовый кластер и пригласить нефтепромышленные компании республики для активного сотрудничества.
"На полях "Иннопрома" активно обсуждают вопрос технологической независимости от крупных компаний и стран. В этом смысле мы можем выстраивать кооперационные цепочки между российскими и узбекскими предприятиями для того, чтобы производить современную конкурентоспособную продукцию", — подчеркнул Моор.
Он также отметил большой потенциал двустороннего сотрудничества в туристической сфере.
"В Узбекистане туризм рассматривается, как одна из приоритетных отраслей. Лететь из Тюмени в Ташкент 2 часа 20 минут, это не так далеко, поэтому мы договорились о двух совместных поездках туроператоров из Узбекистана в Тюмень, чтобы показать возможности нашего региона. Российские компании привезем в Узбекистан для знакомства с вашими туристическими продуктами", — отметил Александр Моор.
По его словам, чтобы сделать поездки для туристов более удобными, в настоящее время обсуждают увеличение количества рейсов из Тюмени в Ташкент.
Губернатор также отметил большие возможности для сотрудничества в области образования и культуры.