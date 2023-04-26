https://uz.sputniknews.ru/20230426/energetika-obrazovanie-turizm-glava-tyumenskoy-oblasti-sotrudnichestve-uzbekistanom-34308675.html

Энергетика, образование, туризм — глава Тюменской области о сотрудничестве с Узбекистаном

Энергетика, образование, туризм — глава Тюменской области о сотрудничестве с Узбекистаном

В интервью Sputnik губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как можно укрепить и расширить кооперационные связи Узбекистана и России, о необходимости увеличения числа рейсов из Тюмени в Ташкент

2023-04-26T18:21+0500

2023-04-26T18:21+0500

2023-04-26T18:27+0500

узбекистан

россия

тюмень

туризм

сотрудничество

интервью

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В интервью Sputnik губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как можно укрепить и расширить кооперационные связи Узбекистана и России, о необходимости увеличения числа рейсов из Тюмени в Ташкент, а также имеющемся потенциале для взаимовыгодного сотрудничества.По словам губернатора, одна из задач участия в "Иннопроме" — презентовать нефтегазовый кластер и пригласить нефтепромышленные компании республики для активного сотрудничества.Он также отметил большой потенциал двустороннего сотрудничества в туристической сфере.По его словам, чтобы сделать поездки для туристов более удобными, в настоящее время обсуждают увеличение количества рейсов из Тюмени в Ташкент.Губернатор также отметил большие возможности для сотрудничества в области образования и культуры.

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