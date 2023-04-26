В этот день 57 лет назад произошла катастрофа, которая навсегда изменила облик Ташкента и жизнь его обитателей. В 5 утра людей разбудили мощные подземные толчки. Сила их достигала восьми баллов.
Развалины дома, разрушенного во время землетрясения.
Последствия землетрясения.
На одной из улиц города.
Последствия землетрясения.
Развалины дома, разрушенного во время землетрясения.
Последствия землетрясения.
На одной из улиц города.
Последствия землетрясения.
Без крова осталась половина населения города: стихийное бедствие разрушило сотни домов, магазинов, школ, больниц и предприятий.
На одной из улиц Ташкента после землетрясения.
Палаточный городок, где живут жители разрушенных домов.
Жители города Ташкента, пострадавшие от землетрясения.
Пионерский лагерь в Ташкенте, организованный после землетрясения.
На одной из улиц Ташкента после землетрясения.
Палаточный городок, где живут жители разрушенных домов.
Жители города Ташкента, пострадавшие от землетрясения.
Пионерский лагерь в Ташкенте, организованный после землетрясения.
Добровольцы, приехавшие со всех концов Советского Союза, отстраивать город после землетрясения.
Белорусская молодежь едет на помощь пострадавшим от землетрясения.
Жители города Ташкента разбирают разрушенные дома.
В пострадавший Ташкент шла помощь из всех союзных республик СССР.
Добровольцы, приехавшие со всех концов Советского Союза, отстраивать город после землетрясения.
Белорусская молодежь едет на помощь пострадавшим от землетрясения.
Жители города Ташкента разбирают разрушенные дома.
В пострадавший Ташкент шла помощь из всех союзных республик СССР.
Жители города, пострадавшие от землетрясения, въезжают в новые дома.
Новые жилые дома, построенные после землетрясения.
Новоселов встречают отстроенные микрорайоны.
Кварталы домов, выросших на месте разрушений.
Жители города, пострадавшие от землетрясения, въезжают в новые дома.
Новые жилые дома, построенные после землетрясения.
Новоселов встречают отстроенные микрорайоны.
Кварталы домов, выросших на месте разрушений.
Как отмечает архитектор Александр Федоров, который изучает тот период, самые важные для города здания были построены спустя 8 лет после землетрясения.
Шараф Рашидов во время выступления на сессии Академии наук Узбекской ССР.
На XVII съезде Коммунистической партии Узбекистана.
Шараф Рашидов во время выступления на сессии Академии наук Узбекской ССР.
На XVII съезде Коммунистической партии Узбекистана.
Ресторанный комплекс "Зарафшан" открылся в 1974 году. В комплекс входят банкетные залыи террасы для отдыха. Заведение стало одним из самых популярных мест отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Посетителей привлекал двуцветный внутренний двор и масштабная роспись с абстрактным изображением реки Зарафшан, которая огибает здание по периметру.
Любопытна история и у самой знаменитой гостиницы республики "Узбекистан". Первый проект здания был гораздо скромнее: меньше этажей, номеров. Однако тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов настоял на том, что гостиница должна быть внушительнее. Он заявил, что она должна вместить всех гостей "Ташкентского кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки". В Москве с ним согласились и выделили необходимое финансирование.
Гостиница "Москва" (ныне "Чорсу") состоит из 24 этажей. Гостиница была построена в начале 1980-х годов по проекту архитектора Владимира Спивака. Особенность здания — три угловые округлые башни, характерные для средневековой архитектуры Средней Азии.
Чайхана "Самарканд" — проект известного архитектора Серго Сутягина. Здание было построено в 1976 году в виде пирамиды с "плавающим" куполом. Чайхана, во дворе которой стояла статуя Ходжи Насреддина верхом на ослике, почти сразу стала столичной достопримечательностью и пользовалась популярностью у туристов.
Государственный музей искусств Узбекистана во время землетрясения располагался в здании Народного дома. Постройка серьезно пострадала и в 1974 году для музея построили новый корпус.
Государственный театр кукол Узбекистана перебрался из старого корпуса возле Дворца пионеров в новое здание, напоминающее сказочный дворец, в 1979 году, в Международный год ребенка.
После землетрясения площадь города увеличилась в полтора раза. На законодательном уровне серьезно ужесточились требования к сейсмостойкости зданий. Ученые выявили в Ташкенте ряд сейсмогенных зон и составили их карту.
Сегодня Ташкент считается одним из самых красивых городов Центральной Азии, органично сочетающим древнюю и современную архитектуру, с уникальными постройками и достопримечательностями.