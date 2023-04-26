"В то время две столицы — Ташкент и Алма-Ата — боролись за звание "Восточных ворот" Советского Союза. Между городами была конкуренция: у кого будут самые высокие и красивые здания. Именно поэтому в Ташкенте появились постройки, которые до сих пор считаются символами города", — рассказывает он.