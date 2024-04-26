В Ташкент приезжают люди со всех концов Советского Союза отстраивать город после землетрясения 26 апреля 1966 года - Sputnik Узбекистан

Как возрождали Ташкент после землетрясения

Катастрофа, изменившая облик города
Диана Ибатуллина
Природный катаклизм разрушил сотни зданий и навсегда изменил облик древнего Ташкента. На призыв о помощи откликнулись люди из всех уголков СССР, над строительством новых зданий трудились лучшие архитекторы страны. Как возрождали узбекскую столицу после трагедии — в материале Sputnik.
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. Студенты помогают в разборке завалов. - Sputnik Узбекистан
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. Студенты помогают в разборке завалов.
© Sputnik / Георгий Зельма

В этот день 57 лет назад произошла катастрофа, которая навсегда изменила облик Ташкента и жизнь его обитателей. В 5 утра людей разбудили мощные подземные толчки. Сила их достигала восьми баллов.

Развалины дома, разрушенного во время землетрясения. - Sputnik Узбекистан

Развалины дома, разрушенного во время землетрясения.

© Sputnik / Чернов
Последствия землетрясения. - Sputnik Узбекистан

Последствия землетрясения.

© Sputnik / Георгий Зельма
На одной из улиц города. - Sputnik Узбекистан

На одной из улиц города.

© Sputnik / Д. Чернов
Последствия землетрясения. - Sputnik Узбекистан

Последствия землетрясения.

© Sputnik / Георгий Зельма
1.

Развалины дома, разрушенного во время землетрясения.

© Sputnik / Чернов
2.

Последствия землетрясения.

© Sputnik / Георгий Зельма
3.

На одной из улиц города.

© Sputnik / Д. Чернов
4.

Последствия землетрясения.

© Sputnik / Георгий Зельма
Землетрясение длилось далеко не один день: после первого сильного толчка на протяжении четырех месяцев произошло более 500 афтершоков, некоторые из них достигали 7 баллов.
Эпицентр землетрясения, произошедшего в Ташкенте 26 апреля 1966 года. - Sputnik Узбекистан
Эпицентр землетрясения, произошедшего в Ташкенте 26 апреля 1966 года.
© Sputnik / А. Варфоломеев

Без крова осталась половина населения города: стихийное бедствие разрушило сотни домов, магазинов, школ, больниц и предприятий.

На одной из улиц Ташкента после землетрясения. - Sputnik Узбекистан

На одной из улиц Ташкента после землетрясения.

© Sputnik / Дмитрий Бальтерманц
Палаточный городок, где живут жители разрушенных домов. - Sputnik Узбекистан

Палаточный городок, где живут жители разрушенных домов.

© Sputnik / Георгий Зельма
Жители города Ташкента, пострадавшие от землетрясения. - Sputnik Узбекистан

Жители города Ташкента, пострадавшие от землетрясения.

© Sputnik / Алексей Варфоломеев
Пионерский лагерь в Ташкенте, организованный после землетрясения. - Sputnik Узбекистан

Пионерский лагерь в Ташкенте, организованный после землетрясения.

© Sputnik / Георгий Зельма
1.

На одной из улиц Ташкента после землетрясения.

© Sputnik / Дмитрий Бальтерманц
2.

Палаточный городок, где живут жители разрушенных домов.

© Sputnik / Георгий Зельма
3.

Жители города Ташкента, пострадавшие от землетрясения.

© Sputnik / Алексей Варфоломеев
4.

Пионерский лагерь в Ташкенте, организованный после землетрясения.

© Sputnik / Георгий Зельма
На призыв о помощи откликнулись люди из всех уголков СССР. Из соседних республик хлынули сотни добровольцев, чтобы помочь ташкентцам заново отстроить город. Из Москвы, Еревана, Минска, Киева, Фрунзе, Таллина в Узбекистан приезжали строители, архитекторы, художники.
Добровольцы, приехавшие со всех концов Советского Союза, отстраивать город после землетрясения. - Sputnik Узбекистан

Добровольцы, приехавшие со всех концов Советского Союза, отстраивать город после землетрясения.

© Sputnik / Georgy Zelma
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Белорусская молодежь едет на помощь пострадавшим от землетрясения. - Sputnik Узбекистан

Белорусская молодежь едет на помощь пострадавшим от землетрясения.

© Sputnik / Ю. Иванов
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Жители города Ташкента разбирают разрушенные дома. - Sputnik Узбекистан

Жители города Ташкента разбирают разрушенные дома.

© Sputnik / Alexey Varfolomeev
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В пострадавший Ташкент шла помощь из всех союзных республик СССР. - Sputnik Узбекистан

В пострадавший Ташкент шла помощь из всех союзных республик СССР.

© Sputnik / Georgy Zelma
/
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1.

Добровольцы, приехавшие со всех концов Советского Союза, отстраивать город после землетрясения.

© Sputnik / Georgy Zelma
/
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2.

Белорусская молодежь едет на помощь пострадавшим от землетрясения.

© Sputnik / Ю. Иванов
/
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3.

Жители города Ташкента разбирают разрушенные дома.

© Sputnik / Alexey Varfolomeev
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4.

В пострадавший Ташкент шла помощь из всех союзных республик СССР.

© Sputnik / Georgy Zelma
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Главной задачей в тот момент было обеспечить людей жильем до наступления холодов. И у них получилось! К зиме 300 тысяч жителей переселились в новые дома. Но полностью ликвидировать последствия землетрясений удалось лишь спустя три года.
Жители города, пострадавшие от землетрясения, въезжают в новые дома. - Sputnik Узбекистан

Жители города, пострадавшие от землетрясения, въезжают в новые дома.

© Sputnik / Д. Чернов
Новые жилые дома, построенные после землетрясения. - Sputnik Узбекистан

Новые жилые дома, построенные после землетрясения.

© Sputnik / Георгий Зельма
Новоселов встречают отстроенные микрорайоны. - Sputnik Узбекистан

Новоселов встречают отстроенные микрорайоны.

© Sputnik / Э. Вильчинский
Кварталы домов, выросших на месте разрушений. - Sputnik Узбекистан

Кварталы домов, выросших на месте разрушений.

© Sputnik / Владимир Первенцев
1.

Жители города, пострадавшие от землетрясения, въезжают в новые дома.

© Sputnik / Д. Чернов
2.

Новые жилые дома, построенные после землетрясения.

© Sputnik / Георгий Зельма
3.

Новоселов встречают отстроенные микрорайоны.

© Sputnik / Э. Вильчинский
4.

Кварталы домов, выросших на месте разрушений.

© Sputnik / Владимир Первенцев
Перед архитекторами стояла масштабная задача: не просто восстановить, но построить новый современный город. Мастера тщательно исследовали национальную архитектуру, традиции.
Военнослужащий Иван Суров во время работ по разбору завалов после разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте. Военнослужащий Иван Суров во время работ по разбору завалов.
© Sputnik / Georgy Zelma

Как отмечает исследователь эстетики архитектуры эпохи модернизма Александр Федоров, который изучает тот период, самые важные для города здания были построены спустя 8 лет после землетрясения.

"В то время две столицы — Ташкент и Алма-Ата — боролись за звание "Восточных ворот" Советского Союза. Между городами была конкуренция: у кого будут самые высокие и красивые здания. Именно поэтому в Ташкенте появились постройки, которые до сих пор считаются символами города", — рассказывает он.

Так, интересна история легендарного ресторана "Зарафшан". Руководитель республики Шараф Рашидов во время поездки в Алма-Ату увидел огромный ресторан и захотел построить нечто подобное и у себя. Так и появился "Зарафшан".
Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Узбекистана Шараф Рашидович Рашидов. - Sputnik Узбекистан
Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Узбекистана Шараф Рашидович Рашидов.
© Sputnik / Пенсон
Шараф Рашидов во время выступления на сессии Академии наук Узбекской ССР. - Sputnik Узбекистан

Шараф Рашидов во время выступления на сессии Академии наук Узбекской ССР.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
На XVII съезде Коммунистической партии Узбекистана. - Sputnik Узбекистан

На XVII съезде Коммунистической партии Узбекистана.

© Sputnik / А. Варфоломеев
1.
Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Узбекистана Шараф Рашидович Рашидов.
© Sputnik / Пенсон
2.

Шараф Рашидов во время выступления на сессии Академии наук Узбекской ССР.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
3.

На XVII съезде Коммунистической партии Узбекистана.

© Sputnik / А. Варфоломеев

Ресторанный комплекс "Зарафшан" открылся в 1974 году. В комплекс входят банкетные залы и террасы для отдыха. Заведение стало одним из самых популярных мест отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Посетителей привлекал двуцветный внутренний двор и масштабная роспись с абстрактным изображением реки Зарафшан, которая огибает здание по периметру.

Ресторан “Зарафшан” в Ташкенте — масштабный комплекс, построенный в 1970-е — начале 1980-х годов в центре главного прогулочного бульвара города. - Sputnik Узбекистан
Ресторан “Зарафшан” в Ташкенте
© mytashkent.uz Игорь Цой

Любопытна история и у самой знаменитой гостиницы республики "Узбекистан". Первый проект здания был гораздо скромнее: меньше этажей, номеров. Однако тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов настоял на том, что гостиница должна быть внушительнее. Он заявил, что она должна вместить всех гостей "Ташкентского кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки". В Москве с ним согласились и выделили необходимое финансирование.

Гостиница Узбекистан. Узбекская ССР. - Sputnik Узбекистан
Гостиница "Узбекистан".
© Sputnik / Папикьян
Одними из самых известных зданий, построенных после ташкентского землетрясения, стали гостиница "Москва" ("Чорсу"), чайхана "Самарканд", ресторан "Зарафшан", Государственный музей искусств Узбекистана, Государственный театр кукол.
Пожарные учения в строящемся здании Чорсу гостиница Москва. - Sputnik Узбекистан
Пожарные учения в строящемся здании.
© Sputnik / Ю. Кравчук

Гостиница "Москва" (ныне "Чорсу") состоит из 24 этажей. Гостиница была построена в начале 1980-х годов по проекту архитектора Владимира Спивака. Особенность здания — три угловые округлые башни, характерные для средневековой архитектуры Средней Азии.

Гостиница Чорсу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Гостиница "Чорсу" в Ташкенте
© Узбектуризм

Чайхана "Самарканд" — проект известного архитектора Серго Сутягина. Здание было построено в 1976 году в виде пирамиды с "плавающим" куполом. Чайхана, во дворе которой стояла статуя Ходжи Насреддина верхом на ослике, почти сразу стала столичной достопримечательностью и пользовалась популярностью у туристов.

Чайхана Самарканд Ташкент Узбекистан - Sputnik Узбекистан

Государственный театр кукол Узбекистана перебрался из старого корпуса возле Дворца пионеров в новое здание, напоминающее сказочный дворец, в 1979 году в Международный год ребенка.

Здание Республиканского государственного русского театра юного зрителя. - Sputnik Узбекистан
Государственный театр кукол Узбекистана.
© Sputnik / Всеволод Тарасевич

Государственный музей искусств Узбекистана во время землетрясения располагался в здании Народного дома. Постройка серьезно пострадала и в 1974 году для музея построили новый корпус.

Государственный музей искусств Узбекской ССР. - Sputnik Узбекистан
Государственный музей искусств Узбекской ССР.
© Sputnik

После землетрясения площадь города увеличилась в полтора раза. На законодательном уровне серьезно ужесточились требования к сейсмостойкости зданий. Ученые выявили в Ташкенте ряд сейсмогенных зон и составили их карту.

Узбекская ССР. Площадь Хадра в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
Узбекская ССР. Площадь Хадра в Ташкенте.
© Sputnik / Н. Утарбеков

Сегодня Ташкент считается одним из самых красивых городов Центральной Азии, органично сочетающим древнюю и современную архитектуру, с уникальными постройками и достопримечательностями.

Города Мира. Ташкент - Sputnik Узбекистан
Панорама Ташкента
© Sputnik / Валерий Мельников
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