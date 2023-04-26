https://uz.sputniknews.ru/20230426/utrativ-suverenitet-evropa-pytaetsya-soxranit-litso-34293640.html
Утратив суверенитет, Европа пытается сохранить лицо
Утратив суверенитет, Европа пытается сохранить лицо
Китайский вопрос становится для Европы более актуальным
2023-04-26T15:33+0500
2023-04-26T15:33+0500
2023-04-26T15:50+0500
колумнисты
в мире
европа
китай
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/04/16122811_0:71:2733:1608_1920x0_80_0_0_438a3b45ac5042e9562be3bb63cad91d.jpg
Хотя официальный Пекин и не поддержал наделавшие шума высказывания посла Китая во Франции Лю Шае о том, что суверенитет постсоветских республик не конкретизирован международными соглашениями, а с Крымом все неоднозначно, потому что изначально он был российским, — по сути, для Европы это мало что меняет, пишет колумнист РИА Новости. Потому что китайский вопрос становится для нее все более актуальным и болезненным — и она не знает, как на него ответить. Не знает, как вести себя с Китаем, при том что Китай все настойчивее требует от Старого Света определиться.Хотя на первый взгляд кажется, что это Европа пристает, наседает на Китай, а Пекин лишь отвечает, порой и достаточно резко. В истории с интервью Лю Шае французскому телевидению так и было: посла атаковали вопросами о Тайване и Крыме, правах человека, обзывали Мао убийцей и в ответ получили рассуждения о том, что осколки СССР не имеют "эффективного статуса в международном праве". Заявления посла вызвали бурную реакцию не только в Прибалтике (которая в лице Литвы и так уже уничтожила свои отношения с Пекином), но и в Европарламенте. Несколько десятков депутатов призвали Париж выслать посла Лю. Французский МИД заявил о солидарности со странами, которыми "обрели долгожданную независимость", а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал высказывания посла Китая "неприемлемыми".В общем, европейцы пошумели, а Пекин потом подтвердил свою позицию признания суверенитета и территориальной целостности постсоветских стран. Но остался не просто осадочек — европейские атлантисты получили дополнительный повод для своих нападок на Китай, чтобы требовать ужесточения европейской политики на китайском направлении, призывать сделать Европу менее зависимой от Поднебесной. Получается, что Китай в данном случае невольно подыграл "ястребам", европейским атлантистам? Нет, потому что вне всякой связи с высказываниями посла Лю те продолжают гнуть свою линию. Вот что написал еще до скандального интервью Жозеп Боррель — статья "Мой взгляд на Китай и отношения между ЕС и Китаем" вышла в тот день, когда должен был начаться его визит в Пекин (отложенный якобы из-за обнаруженного у испанца коронавируса):"Европейскому союзу будет чрезвычайно сложно — если не невозможно — поддерживать доверительные отношения с Китаем (которые я хотел бы видеть), если Китай не внесет свой вклад в поиск политического решения, основанного на уходе России с территории Украины.Нейтралитет перед лицом нарушения международного права не заслуживает доверия. Мы не просим никого соглашаться с нашей собственной позицией. Мы просто просим признать, что в данном случае имело место серьезное нарушение международного права".Тем самым Боррель опять — как и ранее в этом месяце его начальник Урсула фон дер Ляйен — ставит отношения ЕС и Китая в зависимость от позиции Пекина по Украине. Это то, чего китайцы категорически не приемлют. Но Боррель идет дальше: если в этой статье он подтверждает "принципиальную приверженность ЕС политике "одного Китая", уточняя лишь, что "любая попытка изменить статус-кво силой была бы неприемлема", то в вышедшем спустя пару дней интервью в "Журналь дю диманш" он говорит следующее:"Европа должна активно участвовать в этой ситуации, которая затрагивает нас в экономическом, коммерческом и технологическом аспектах. Именно поэтому я призываю военно-морские силы стран ЕС патрулировать Тайваньский пролив, чтобы подтвердить приверженность Европы свободе навигации в этом критически важном районе".То есть под предлогом защиты международной торговли глава дипломатии ЕС призывает Европу сделать то, чего даже от НАТО требуют только самые откровенные англосаксонские стратеги: распространить свое влияние на Индо-Тихоокеанский регион и стать на сторону США в противостоянии с Китаем, разыгрывая тайваньскую карту. Европу всеми силами и способами пытаются вовлечь в антикитайскую коалицию — и, естественно, в Пекине это видят и из этого исходят.Запад начал догадываться, за что его не любятНо почему же тогда можно говорить о том, что это Китай все настойчивее ставит вопросы перед Европой, если мы, наоборот, видим, что говорит руководство Евросоюза, какие претензии оно выдвигает Пекину? Потому что все европейские заявления, хотя и очень громкие и разнообразные, совершенно не страшны для китайского руководства. Все эти намеки на более активное присутствие Европы вокруг Тайваня, все эти призывы определиться в украинской ситуации и "встать на правильную сторону истории" имеют одну и ту же причину — американское, англосаксонское давление на Европу с призывом ужесточить китайскую линию. И в Пекине так на них и реагируют.А в ответ задают один простой вопрос: "Есть ли у Европы суверенитет?" В понедельник, по сути, об этом и сказал представитель КНР в ЕС Фу Цун. Тот самый, слова которого о безграничной российско-китайской дружбе американская пресса недавно охарактеризовала как "всего лишь риторический прием". Кстати, в новом интервью он заявил, что нужно правильно понимать термин "безграничный", то есть не имеющий верхнего предела — дружба и сотрудничество между странами "бесконечны и не должны быть искусственно ограничены". Ключевое здесь — искусственно ограничены, то есть подвержены влиянию внешних сил. Этого нет в российско-китайских отношениях, а вот отношения Китая и Европы как раз и проходят сейчас проверку на "безграничность".Посол Фу подчеркнул, что отношения ЕС и Китая не следует рассматривать через "призму украинского кризиса, <...> и совершенно несостоятельно обвинять китайскую сторону в украинском кризисе" — а Европе нужно сохранять свою "стратегическую автономию" и избегать дальнейшего укрепления связей с Вашингтоном.Сохранять (а на самом деле — обрести) стратегическую автономию от США — вот единственное требование Китая к Европе. И тот единственный вопрос, на который не может дать Китаю ответ Европа — ни как единое целое, в лице ЕС, ни как отдельные европейские державы, будь то Германия или Франция. А без ответа на него Китай будет исходить из реальности, то есть из того, что Европа не способна к принятию самостоятельных решений. Так что вопрос не в том, что в Пекине ставят под сомнение суверенитет Прибалтики или Украины, там сомневаются в суверенитете Европы как таковой.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/04/16122811_246:0:2485:1679_1920x0_80_0_0_f0d160c9f60d2bb389b90c25984a5dd8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
утратив суверенитет европа пытается сохранить лицо китайский вопрос становится для европы более актуальным кнр пекин китай нато ес лю шае крым россия украина
утратив суверенитет европа пытается сохранить лицо китайский вопрос становится для европы более актуальным кнр пекин китай нато ес лю шае крым россия украина
Утратив суверенитет, Европа пытается сохранить лицо
15:33 26.04.2023 (обновлено: 15:50 26.04.2023)
Китайский вопрос становится для Европы все более актуальным и болезненным.
Хотя официальный Пекин и не поддержал наделавшие шума высказывания посла Китая во Франции Лю Шае о том, что суверенитет постсоветских республик не конкретизирован международными соглашениями, а с Крымом все неоднозначно, потому что изначально он был российским, — по сути, для Европы это мало что меняет, пишет колумнист РИА Новости. Потому что китайский вопрос становится для нее все более актуальным и болезненным — и она не знает, как на него ответить. Не знает, как вести себя с Китаем, при том что Китай все настойчивее требует от Старого Света определиться.
Хотя на первый взгляд кажется, что это Европа пристает, наседает на Китай, а Пекин лишь отвечает, порой и достаточно резко. В истории с интервью Лю Шае французскому телевидению так и было: посла атаковали вопросами о Тайване и Крыме, правах человека, обзывали Мао убийцей и в ответ получили рассуждения о том, что осколки СССР не имеют "эффективного статуса в международном праве". Заявления посла вызвали бурную реакцию не только в Прибалтике (которая в лице Литвы и так уже уничтожила свои отношения с Пекином), но и в Европарламенте. Несколько десятков депутатов призвали Париж выслать посла Лю. Французский МИД заявил о солидарности со странами, которыми "обрели долгожданную независимость", а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал высказывания посла Китая "неприемлемыми".
В общем, европейцы пошумели, а Пекин потом подтвердил свою позицию признания суверенитета и территориальной целостности постсоветских стран. Но остался не просто осадочек — европейские атлантисты получили дополнительный повод для своих нападок на Китай, чтобы требовать ужесточения европейской политики на китайском направлении, призывать сделать Европу менее зависимой от Поднебесной. Получается, что Китай в данном случае невольно подыграл "ястребам", европейским атлантистам? Нет, потому что вне всякой связи с высказываниями посла Лю те продолжают гнуть свою линию. Вот что написал еще до скандального интервью Жозеп Боррель — статья "Мой взгляд на Китай и отношения между ЕС и Китаем" вышла в тот день, когда должен был начаться его визит в Пекин (отложенный якобы из-за обнаруженного у испанца коронавируса):
"Европейскому союзу будет чрезвычайно сложно — если не невозможно — поддерживать доверительные отношения с Китаем (которые я хотел бы видеть), если Китай не внесет свой вклад в поиск политического решения, основанного на уходе России с территории Украины.
Нейтралитет перед лицом нарушения международного права не заслуживает доверия. Мы не просим никого соглашаться с нашей собственной позицией. Мы просто просим признать, что в данном случае имело место серьезное нарушение международного права".
Тем самым Боррель опять — как и ранее в этом месяце его начальник Урсула фон дер Ляйен — ставит отношения ЕС и Китая в зависимость от позиции Пекина по Украине. Это то, чего китайцы категорически не приемлют. Но Боррель идет дальше: если в этой статье он подтверждает "принципиальную приверженность ЕС политике "одного Китая", уточняя лишь, что "любая попытка изменить статус-кво силой была бы неприемлема", то в вышедшем спустя пару дней интервью в "Журналь дю диманш" он говорит следующее:
"Европа должна активно участвовать в этой ситуации, которая затрагивает нас в экономическом, коммерческом и технологическом аспектах. Именно поэтому я призываю военно-морские силы стран ЕС патрулировать Тайваньский пролив, чтобы подтвердить приверженность Европы свободе навигации в этом критически важном районе".
То есть под предлогом защиты международной торговли глава дипломатии ЕС призывает Европу сделать то, чего даже от НАТО требуют только самые откровенные англосаксонские стратеги: распространить свое влияние на Индо-Тихоокеанский регион и стать на сторону США в противостоянии с Китаем, разыгрывая тайваньскую карту. Европу всеми силами и способами пытаются вовлечь в антикитайскую коалицию — и, естественно, в Пекине это видят и из этого исходят.
Но почему же тогда можно говорить о том, что это Китай все настойчивее ставит вопросы перед Европой, если мы, наоборот, видим, что говорит руководство Евросоюза, какие претензии оно выдвигает Пекину? Потому что все европейские заявления, хотя и очень громкие и разнообразные, совершенно не страшны для китайского руководства. Все эти намеки на более активное присутствие Европы вокруг Тайваня, все эти призывы определиться в украинской ситуации и "встать на правильную сторону истории" имеют одну и ту же причину — американское, англосаксонское давление на Европу с призывом ужесточить китайскую линию. И в Пекине так на них и реагируют.
А в ответ задают один простой вопрос: "Есть ли у Европы суверенитет?" В понедельник, по сути, об этом и сказал представитель КНР в ЕС Фу Цун. Тот самый, слова которого о безграничной российско-китайской дружбе американская пресса недавно охарактеризовала как "всего лишь риторический прием". Кстати, в новом интервью он заявил, что нужно правильно понимать термин "безграничный", то есть не имеющий верхнего предела — дружба и сотрудничество между странами "бесконечны и не должны быть искусственно ограничены". Ключевое здесь — искусственно ограничены, то есть подвержены влиянию внешних сил. Этого нет в российско-китайских отношениях, а вот отношения Китая и Европы как раз и проходят сейчас проверку на "безграничность".
Посол Фу подчеркнул, что отношения ЕС и Китая не следует рассматривать через "призму украинского кризиса, <...> и совершенно несостоятельно обвинять китайскую сторону в украинском кризисе" — а Европе нужно сохранять свою "стратегическую автономию" и избегать дальнейшего укрепления связей с Вашингтоном.
Сохранять (а на самом деле — обрести) стратегическую автономию от США — вот единственное требование Китая к Европе. И тот единственный вопрос, на который не может дать Китаю ответ Европа — ни как единое целое, в лице ЕС, ни как отдельные европейские державы, будь то Германия или Франция. А без ответа на него Китай будет исходить из реальности, то есть из того, что Европа не способна к принятию самостоятельных решений. Так что вопрос не в том, что в Пекине ставят под сомнение суверенитет Прибалтики или Украины, там сомневаются в суверенитете Европы как таковой.