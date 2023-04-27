https://uz.sputniknews.ru/20230427/gafur-gulyam--biografiya-33779379.html

Гафур Гулям — биография

Гафур Гулям — биография

Гафур Гулям — узбекский поэт и публицист.

2023-04-27T10:31+0500

2023-04-27T10:31+0500

2023-04-27T10:31+0500

биография

история

гафур гулям

культура

узбекистан

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Гафур Гулям родился 27 апреля (10 мая) 1903 года в семье дехканина в Ташкенте. Отец его был грамотным человеком. Он читал произведения узбекской и таджикской классической литературы, владел русским языком, сам писал стихи. В его доме бывали поэты Мукими, Фуркат, Асири, Хислат и другие.С осени 1916 года Гафур стал обучаться в училище. После смерти отца, а затем матери был беспризорником и вынужден был пойти работать. Перепробовав много профессий, он, наконец, поступил в типографию наборщиком, а затем стал учиться на педагогических курсах. Окончил Ташкентский педагогический институт.С 1919 по 1927 год он был учителем, директором школы, председателем Союза работников просвещения, активно участвовал в организации детских домов.Умер Гафур Гулям 10 июля 1966 года. Похоронен в Ташкенте на Чигатайском кладбище.ДеятельностьС 1923 года началась литературная деятельность Гафура Гуляма. Стихи, поэмы, очерки, юмористические рассказы, повести появляются в газетах и журналах. В 1923 году он написал стихотворение "Дети Феликса", отобразив в нем свою жизнь — жизнь сироты, рассказав о детях-сиротах, а в журнале "Маориф ва укитувчи" было опубликовано второе стихотворение "В чем красота?" Один за другим выходят сборники его стихов: "Динамо", "Китайские картины", "Это мы с вами живые люди", "Живые песни", "Вам", "Подарок", "Песни рассвета", поэма "Кукан" и другие.В стихотворениях Гафура Гуляма, написанных в начале 30-х годов, намечается поворот к новым формам, чему в немалой степени способствовало изучение русской классической поэзии. Кроме того, для описания таких удивительных изменений, которые происходили в его родном краю: бурный рост промышленности, строительство железнодорожной магистрали Турксиб и т.п., потребовались новая лексика, новые поэтические краски, новые интонации и ритмы."Динамо" (1931), "Живые песни" (1932) — первые поэтические сборники, в которых ярко выражен стиль молодого поэта.Общечеловеческие, гуманистические мотивы нашли отражение в таких стихах, как "Зима и снег" (1929), "Хлеб" (1931), "Ташкент" (1933), "Выборы на Северном полюсе" (1937), "Я еврей" (1941), "Зима" (1941), "Женщина" (1942), "К сожалению, сожаления не похоронили" (1945), "Сад" (1934), "Тоска" (1942), "Осень пришла" (1945), "Осенние саженцы" (1948) и другие стихотворения о вечности жизни, о вечно зеленом дереве.Во многих стихотворениях присутствует образ восточного мудреца — ота (отца): "Сен етим эмассан" (“Ты не сирота”) (1942), "Тоска" (1942), "Кто учится, кто учит" (1950), "Вам — молодым" (1947), "Мелодии весны" (1948) и др.В повестях "Нетай" (1930), "Ядгар"(1936), "Озорник" (1936-1962) и рассказах "Хитрости в шариате"(1930), "Мой сыночек воришка"(1965) изображены истинно народные персонажи, отражен национальный колорит.Академик Академии Наук Узбекистана (1943), Гафур Гулям создал исследования "Навои и наша эпоха" (1948), "Фольклор — неиссякаемый источник"(1939), статьи "Драма о Джалалиддине"(1945), "Мукими"(1941).Гафур Гулям известен и как мастер короткого, остросюжетного рассказа, где вводится в качестве повествовательного приема авторская речь и свободное обращение к читателю в форме живой дружеской беседы-спора, переполненной вопросами и ответами самого писателя. Большинство прозаических произведений, созданных Гафуром Гулямом в 30-е годы, посвящено новым человеческим взаимоотношениям. Основные проблемы, которые он ставит и разрешает в произведениях, — это борьба за нравственное воспитание человека, за его моральное и культурное развитие. Автор создает в своих прозаических произведениях яркие положительные образы. Положительным героем, человеком с большой душой изображен Джура в повести "Ядгар". Он воспитывает чужого ребенка. Именно в отношении обыкновенного человека к чужому ребенку автор показал высокий нравственный уровень Джуры.Много произведений Гафур Гулям посвятил детям. Наиболее удачным является рассказ "Озорник".Детям и юношеству посвятил Гафур Гулям и превосходные стихи: "Два детства", "Я знаю", "Тебя ждет Родина".За военные годы Гафур Гулям создал такие замечательные стихотворения, получившие широкую известность, как "Ты не сирота", "Жду тебя, сын мой!", "Время", "Проводы", "Женщина", "Будет и на нашей улице праздник". В стихотворении "Жду тебя, сын мой!" поэт воспевает стойкость и силу отцов, которые своим героическим трудом в тылу приближали победу над врагом.В послевоенные годы Гафур Гулям издает ряд поэтических сборников: "Новые стихи", "Огни Узбекистана", "Матери", "Гордость узбекского народа", "Песня на рассвете", "Да здравствует мир!", "Это подпись твоя". В стихотворениях, вошедших в эти сборники, поэт стремился ответить на важнейшие вопросы мирного времени, показать успехи узбекского народа на трудовом поприще. Герой его произведений — бывший воин, занятый мирными делами и мирным трудом.Гафур Гулям — страстный борец за мир, дружбу и счастье народов. Поэт создал цикл стихов, посвященных борьбе за мир. Лучшие из них: "С трибуны мира", "Да здравствует мир!", "Это подпись твоя" и другие.Кроме того, он известен своими талантливыми переводами на узбекский язык произведений Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Маяковского, Назыма Хикмета, Руставели, Низами, Шекспира, Данте, Бомарше и др., а также литературоведческими и публицистическими статьями.Роль Владимира Маяковского в творчестве Гафура ГулямаНа формирование мировоззрения и художественного вкуса Гафура Гуляма огромное влияние оказали произведения Владимира Маяковского. В одной из статей Гафур Гулям писал: "Я ... знаю и люблю русских классиков и перевел немало их произведений на свой родной язык. Но больше всего мне хочется назвать себя учеником Маяковского", который "открывал для меня самые разнообразные и неисчерпаемые возможности в области ритмики, словаря, образа, звукового строения стиха. Кроме гневной, бичующей иронии в сатирах, потрясающе огромной силы чувства в лирике Маяковского, я старался вобрать в себя... всю мужественную ораторскую силу его ритмов, интонаций, смелость метафор, выразительность гипербол. Даже разбивку стиха, повышающую его ритмическую, интонационную и смысловую выразительность, мне удалось применить в узбекском стихосложении". Это подтверждается многими произведениями Гафура Гуляма, например: "На путях Турксиба", "Родная земля", "Да здравствует мир!".Творчество Гафура Гуляма послевоенного периода сыграло значительную роль в развитии узбекской литературы. Если в военные годы в его стихотворениях находим глубокие переживания и думы людей, с оружием в руках защищающих то, что было ими создано до войны, то в его послевоенной лирике с поэтической непосредственностью и душевной взволнованностью звучат переживания тех же людей, отстаивающих мир на земле. Послевоенная лирика поэта, таким образом, является логическим продолжением и развитием его лирики военных лет, а стихотворения "Запомни, тебя Родина ждет!" и "Праздник победителей" — как бы связующее звено этих двух периодов творчества писателя.Награды и премии

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