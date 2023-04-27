Гафур Гулям — биография
Гафур Гулям — узбекский поэт и публицист. Народный поэт Узбекской ССР. Заложил основы нового узбекского стихосложения вместе с Хамзой.
Гафур Гулям родился 27 апреля (10 мая) 1903 года в семье дехканина в Ташкенте. Отец его был грамотным человеком. Он читал произведения узбекской и таджикской классической литературы, владел русским языком, сам писал стихи. В его доме бывали поэты Мукими, Фуркат, Асири, Хислат и другие.
С осени 1916 года Гафур стал обучаться в училище. После смерти отца, а затем матери был беспризорником и вынужден был пойти работать. Перепробовав много профессий, он, наконец, поступил в типографию наборщиком, а затем стал учиться на педагогических курсах. Окончил Ташкентский педагогический институт.
С 1919 по 1927 год он был учителем, директором школы, председателем Союза работников просвещения, активно участвовал в организации детских домов.
Умер Гафур Гулям 10 июля 1966 года. Похоронен в Ташкенте на Чигатайском кладбище.
Умер Гафур Гулям 10 июля 1966 года. Похоронен в Ташкенте на Чигатайском кладбище.
Деятельность
С 1923 года началась литературная деятельность Гафура Гуляма. Стихи, поэмы, очерки, юмористические рассказы, повести появляются в газетах и журналах. В 1923 году он написал стихотворение "Дети Феликса", отобразив в нем свою жизнь — жизнь сироты, рассказав о детях-сиротах, а в журнале "Маориф ва укитувчи" было опубликовано второе стихотворение "В чем красота?" Один за другим выходят сборники его стихов: "Динамо", "Китайские картины", "Это мы с вами живые люди", "Живые песни", "Вам", "Подарок", "Песни рассвета", поэма "Кукан" и другие.
В стихотворениях Гафура Гуляма, написанных в начале 30-х годов, намечается поворот к новым формам, чему в немалой степени способствовало изучение русской классической поэзии. Кроме того, для описания таких удивительных изменений, которые происходили в его родном краю: бурный рост промышленности, строительство железнодорожной магистрали Турксиб и т.п., потребовались новая лексика, новые поэтические краски, новые интонации и ритмы.
"Динамо" (1931), "Живые песни" (1932) — первые поэтические сборники, в которых ярко выражен стиль молодого поэта.
Общечеловеческие, гуманистические мотивы нашли отражение в таких стихах, как "Зима и снег" (1929), "Хлеб" (1931), "Ташкент" (1933), "Выборы на Северном полюсе" (1937), "Я еврей" (1941), "Зима" (1941), "Женщина" (1942), "К сожалению, сожаления не похоронили" (1945), "Сад" (1934), "Тоска" (1942), "Осень пришла" (1945), "Осенние саженцы" (1948) и другие стихотворения о вечности жизни, о вечно зеленом дереве.
Во многих стихотворениях присутствует образ восточного мудреца — ота (отца): "Сен етим эмассан" (“Ты не сирота”) (1942), "Тоска" (1942), "Кто учится, кто учит" (1950), "Вам — молодым" (1947), "Мелодии весны" (1948) и др.
В повестях "Нетай" (1930), "Ядгар"(1936), "Озорник" (1936-1962) и рассказах "Хитрости в шариате"(1930), "Мой сыночек воришка"(1965) изображены истинно народные персонажи, отражен национальный колорит.
Академик Академии Наук Узбекистана (1943), Гафур Гулям создал исследования "Навои и наша эпоха" (1948), "Фольклор — неиссякаемый источник"(1939), статьи "Драма о Джалалиддине"(1945), "Мукими"(1941).
Гафур Гулям известен и как мастер короткого, остросюжетного рассказа, где вводится в качестве повествовательного приема авторская речь и свободное обращение к читателю в форме живой дружеской беседы-спора, переполненной вопросами и ответами самого писателя. Большинство прозаических произведений, созданных Гафуром Гулямом в 30-е годы, посвящено новым человеческим взаимоотношениям. Основные проблемы, которые он ставит и разрешает в произведениях, — это борьба за нравственное воспитание человека, за его моральное и культурное развитие. Автор создает в своих прозаических произведениях яркие положительные образы. Положительным героем, человеком с большой душой изображен Джура в повести "Ядгар". Он воспитывает чужого ребенка. Именно в отношении обыкновенного человека к чужому ребенку автор показал высокий нравственный уровень Джуры.
Много произведений Гафур Гулям посвятил детям. Наиболее удачным является рассказ "Озорник".
Детям и юношеству посвятил Гафур Гулям и превосходные стихи: "Два детства", "Я знаю", "Тебя ждет Родина".
За военные годы Гафур Гулям создал такие замечательные стихотворения, получившие широкую известность, как "Ты не сирота", "Жду тебя, сын мой!", "Время", "Проводы", "Женщина", "Будет и на нашей улице праздник". В стихотворении "Жду тебя, сын мой!" поэт воспевает стойкость и силу отцов, которые своим героическим трудом в тылу приближали победу над врагом.
В послевоенные годы Гафур Гулям издает ряд поэтических сборников: "Новые стихи", "Огни Узбекистана", "Матери", "Гордость узбекского народа", "Песня на рассвете", "Да здравствует мир!", "Это подпись твоя". В стихотворениях, вошедших в эти сборники, поэт стремился ответить на важнейшие вопросы мирного времени, показать успехи узбекского народа на трудовом поприще. Герой его произведений — бывший воин, занятый мирными делами и мирным трудом.
Гафур Гулям — страстный борец за мир, дружбу и счастье народов. Поэт создал цикл стихов, посвященных борьбе за мир. Лучшие из них: "С трибуны мира", "Да здравствует мир!", "Это подпись твоя" и другие.
Кроме того, он известен своими талантливыми переводами на узбекский язык произведений Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Маяковского, Назыма Хикмета, Руставели, Низами, Шекспира, Данте, Бомарше и др., а также литературоведческими и публицистическими статьями.
Роль Владимира Маяковского в творчестве Гафура Гуляма
На формирование мировоззрения и художественного вкуса Гафура Гуляма огромное влияние оказали произведения Владимира Маяковского. В одной из статей Гафур Гулям писал: "Я ... знаю и люблю русских классиков и перевел немало их произведений на свой родной язык. Но больше всего мне хочется назвать себя учеником Маяковского", который "открывал для меня самые разнообразные и неисчерпаемые возможности в области ритмики, словаря, образа, звукового строения стиха. Кроме гневной, бичующей иронии в сатирах, потрясающе огромной силы чувства в лирике Маяковского, я старался вобрать в себя... всю мужественную ораторскую силу его ритмов, интонаций, смелость метафор, выразительность гипербол. Даже разбивку стиха, повышающую его ритмическую, интонационную и смысловую выразительность, мне удалось применить в узбекском стихосложении". Это подтверждается многими произведениями Гафура Гуляма, например: "На путях Турксиба", "Родная земля", "Да здравствует мир!".
Кроме того, он известен своими талантливыми переводами на узбекский язык произведений Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Маяковского, Назыма Хикмета, Руставели, Низами, Шекспира, Данте, Бомарше и др., а также литературоведческими и публицистическими статьями.
Роль Владимира Маяковского в творчестве Гафура Гуляма
На формирование мировоззрения и художественного вкуса Гафура Гуляма огромное влияние оказали произведения Владимира Маяковского. В одной из статей Гафур Гулям писал: "Я ... знаю и люблю русских классиков и перевел немало их произведений на свой родной язык. Но больше всего мне хочется назвать себя учеником Маяковского", который "открывал для меня самые разнообразные и неисчерпаемые возможности в области ритмики, словаря, образа, звукового строения стиха. Кроме гневной, бичующей иронии в сатирах, потрясающе огромной силы чувства в лирике Маяковского, я старался вобрать в себя... всю мужественную ораторскую силу его ритмов, интонаций, смелость метафор, выразительность гипербол. Даже разбивку стиха, повышающую его ритмическую, интонационную и смысловую выразительность, мне удалось применить в узбекском стихосложении". Это подтверждается многими произведениями Гафура Гуляма, например: "На путях Турксиба", "Родная земля", "Да здравствует мир!".
Творчество Гафура Гуляма послевоенного периода сыграло значительную роль в развитии узбекской литературы. Если в военные годы в его стихотворениях находим глубокие переживания и думы людей, с оружием в руках защищающих то, что было ими создано до войны, то в его послевоенной лирике с поэтической непосредственностью и душевной взволнованностью звучат переживания тех же людей, отстаивающих мир на земле. Послевоенная лирика поэта, таким образом, является логическим продолжением и развитием его лирики военных лет, а стихотворения "Запомни, тебя Родина ждет!" и "Праздник победителей" — как бы связующее звено этих двух периодов творчества писателя.
Награды и премии
Награды и премии
Сталинская премия второй степени (1946) — за стихотворный сборник “Иду с Востока” (1943),
Ленинская премия (1970 — посмертно) — за стихи последних лет,
три ордена Ленина,
три ордена Трудового Красного Знамени (31.01.1939; 06.12.1951; 09.05.1963),
орден “Знак Почёта”,
орден “Буюк хизматлари учун” (25 августа 2000 года) — посмертно.
Память
Память
Сырдарьинский государственный педагогический институт имени Г. Гуляма,
Издательство имени Г. Гуляма,
Улица и станция метро в Ташкенте названы в честь Г. Гуляма,
В Ташкенте поставлен памятник в память Г. Гуляма.