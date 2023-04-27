https://uz.sputniknews.ru/20230427/maksim-reshetnikov-tashkentskiy-investitsionnyy-forum-34348996.html
Министр экономического развития РФ примет участие в Ташкентском международном инвестфоруме
Министр экономического развития РФ примет участие в Ташкентском международном инвестфоруме
максим Решетников выступит на форуме в пятницу.
2023-04-27T18:02+0500
2023-04-27T18:02+0500
2023-04-27T18:19+0500
ташкент
экономика
инвестиции
форум
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/01/30418822_0:11:3237:1832_1920x0_80_0_0_d1a25ecd6d6cacd1052a1c7a2b1a05c1.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников примет участие во 2-ом Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF-2023), сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Решетников 28 апреля выступит на панельной сессии "Перспективы углубления экономического сотрудничества стран СНГ".Напомним, сегодня в столице Узбекистана начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум. В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран. Пленарное заседание открыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Читайте также:$20 млрд не являются чем-то недостижимым — Мантуров о товарообороте РФ и Узбекистана
ташкент
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/01/30418822_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_24774f5814a280aca7ccd89071abea0e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
министр экономического развития россии максим решетников примет участие в ташкентском инвестфоруме 2 ташкентском международном инвестиционном форуме ташкентский международный инвестиционный форум кто участвует итоги результаты
министр экономического развития россии максим решетников примет участие в ташкентском инвестфоруме 2 ташкентском международном инвестиционном форуме ташкентский международный инвестиционный форум кто участвует итоги результаты
Министр экономического развития РФ примет участие в Ташкентском международном инвестфоруме
18:02 27.04.2023 (обновлено: 18:19 27.04.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Министр выступит в пятницу на сессии о перспективах углубления экономического сотрудничества стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников примет участие во 2-ом Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF-2023), сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
Решетников 28 апреля выступит на панельной сессии "Перспективы углубления экономического сотрудничества стран СНГ".
Напомним, сегодня в столице Узбекистана начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум.
В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран. Пленарное заседание открыл
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.