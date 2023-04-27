https://uz.sputniknews.ru/20230427/maksim-reshetnikov-tashkentskiy-investitsionnyy-forum-34348996.html

Министр экономического развития РФ примет участие в Ташкентском международном инвестфоруме

Министр экономического развития РФ примет участие в Ташкентском международном инвестфоруме

максим Решетников выступит на форуме в пятницу.

2023-04-27T18:02+0500

2023-04-27T18:02+0500

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ташкент

экономика

инвестиции

форум

россия

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников примет участие во 2-ом Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF-2023), сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Решетников 28 апреля выступит на панельной сессии "Перспективы углубления экономического сотрудничества стран СНГ".Напомним, сегодня в столице Узбекистана начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум. В нем участвуют около 2,5 тыс. представителей бизнеса и банковско-финансовой сферы из 70 стран. Пленарное заседание открыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Читайте также:$20 млрд не являются чем-то недостижимым — Мантуров о товарообороте РФ и Узбекистана

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