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На Международной промышленной выставке Иннопром-2022. Центральная Азия в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2023
Иннопром — 2023
Третья международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит 24-26 апреля в Ташкенте. В ней принимают участие свыше 300 компаний из разных стран, представлено 3 национальных стенда: Узбекистана, России и Беларуси.
https://uz.sputniknews.ru/20230427/video-tretya-vystavka-innoprom-tsentralnaya-aziya-v-tsifrax--34356279.html
Видео: третья выставка "Иннопром. Центральная Азия" в цифрах
Видео: третья выставка "Иннопром. Центральная Азия" в цифрах
Международная выставка проходила в Ташкенте с 24 по 26 апреля.
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иннопром — 2023
ташкент
видео
выставка
инновации
узбекистан
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В Ташкенте завершилась третья международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".В ней приняли участие более 400 компаний из 35 стран. Они представили свои высокотехнологичные разработки в области IT, образования, машиностроения, медицины, металлургии, и строительства.Сколько регионов России участвовали в выставке и какое количество человек посетили ее в этом году? Об этом смотрите в видео Sputnik.Еще больше видео смотрите в telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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видео третья международная промышленная выставка "иннопром. центральная азия" в ташкенте итоги результаты участники экспонаты самое интересное инновации медицина машиностроение иннопром россия технологии
видео третья международная промышленная выставка "иннопром. центральная азия" в ташкенте итоги результаты участники экспонаты самое интересное инновации медицина машиностроение иннопром россия технологии

Видео: третья выставка "Иннопром. Центральная Азия" в цифрах

20:07 27.04.2023 (обновлено: 20:10 27.04.2023)
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Международная выставка проходила в Ташкенте с 24 по 26 апреля. Итоги мероприятия – в нашем видео.
В Ташкенте завершилась третья международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".
В ней приняли участие более 400 компаний из 35 стран. Они представили свои высокотехнологичные разработки в области IT, образования, машиностроения, медицины, металлургии, и строительства.
Сколько регионов России участвовали в выставке и какое количество человек посетили ее в этом году? Об этом смотрите в видео Sputnik.
Еще больше видео смотрите в telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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