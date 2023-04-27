https://uz.sputniknews.ru/20230427/video-tretya-vystavka-innoprom-tsentralnaya-aziya-v-tsifrax--34356279.html

Видео: третья выставка "Иннопром. Центральная Азия" в цифрах

Видео: третья выставка "Иннопром. Центральная Азия" в цифрах

Международная выставка проходила в Ташкенте с 24 по 26 апреля.

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иннопром — 2023

ташкент

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выставка

инновации

узбекистан

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В Ташкенте завершилась третья международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".В ней приняли участие более 400 компаний из 35 стран. Они представили свои высокотехнологичные разработки в области IT, образования, машиностроения, медицины, металлургии, и строительства.Сколько регионов России участвовали в выставке и какое количество человек посетили ее в этом году? Об этом смотрите в видео Sputnik.Еще больше видео смотрите в telegram-канале Sputnik Узбекистан.

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