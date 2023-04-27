https://uz.sputniknews.ru/20230427/zelenskiy-ukraina-zapad-sroki-voyna-34318828.html

Сколько времени Запад отвел Зеленскому на войну — подробности

Сколько времени Запад отвел Зеленскому на войну — подробности

The Scotsman: у президента Украины есть только 6 месяцев, чтобы добиться успеха в конфликте

2023-04-27T11:12+0500

2023-04-27T11:12+0500

2023-04-27T11:46+0500

владимир зеленский

украина

запад

война

конфликт

время

в мире

политика

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. У Владимира Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь в военных действиях приемлемого для Запада результата, пишет РИА Новости со ссылкой на британского эксперта Тима Уилласи-Уилси.Такое мнение экс британский дипломат и профессор военных исследований высказал в статье в газете The Scotsman.По словам отставного дипломата, Зеленский и сам знает, что Соединенные Штаты и ЕС устали от военных действий и крайне обеспокоены их политическими и экономическими последствиями для своих стран. Наиболее заинтересован в завершении боевых действий, по мнению автора статьи, президент США Джо Байден, который очень не хотел бы отстаивать тезис о необходимости дорогостоящей поддержки Украины в ходе предвыборных дебатов.В результате у Зеленского остается лишь шесть месяцев для достижения каких-либо результатов по итогам ожидаемого контрнаступления. Тем не менее, Уилласи-Уилси скептически относится к возможности Украины переломить ход боевых действий, что, по его мнению, вынудит Запад заставить Зеленского сесть за стол переговоров.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. 15 апреля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.Читайте также: Три сценария "контрнаступления" ВСУ превращаются в Артемовский разгром

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