https://uz.sputniknews.ru/20230428/besprichinnoe-vygoranie-kak-izbejat--34396598.html
Беспричинное выгорание: как избежать
Беспричинное выгорание: как избежать
Специалисты рассказали, что такое микрострессы.
2023-04-28T22:00+0500
2023-04-28T22:00+0500
2023-04-28T22:00+0500
это интересно
психология
здоровье
стресс
мнение эксперта
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Ежедневные микрострессы, которые мы часть не замечаем, могут привести к выгоранию и подавленности, рассказали Карен Диллон и Роб Кросс в книге "Эффект микростресса".По словам Кросса, микростресссы тяжело заметить, организм даже не успевает их распознать и поэтому не выбрасывает гормоны. Несмотря на это, микрострессы имеют накопительный эффект и негативно влияют на человека.При этом Дилон, считает, что микрострессы истощают человека и его эмоции. Обычные способы борьбы со стрессом в этом случае не помогут.Во-первых, необходимо найти источник стресса. Во-вторых, эксперт рекомендует использовать систему трех двоек: первые два микростресса убрать из жизни совсем, следующие два —игнорировать. В-третьих, необходимо избегать двух действий, которые вызывали микрострессы у других.Читайте также:Чем заесть стресс, чтобы не навредить здоровью?
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беспричинное выгорание как избежать микрострессы это как избавиться от стресса признаки выгорания плохое настроение причины беспричнная подавленность симптомы признаки психология советы эксперта
беспричинное выгорание как избежать микрострессы это как избавиться от стресса признаки выгорания плохое настроение причины беспричнная подавленность симптомы признаки психология советы эксперта
Беспричинное выгорание: как избежать
Специалисты рассказали, что такое микрострессы и как они влияют на нашу жизнь.
Ежедневные микрострессы, которые мы часть не замечаем, могут привести к выгоранию и подавленности, рассказали Карен Диллон и Роб Кросс в книге "Эффект микростресса".
По словам Кросса, микростресссы тяжело заметить, организм даже не успевает их распознать и поэтому не выбрасывает гормоны. Несмотря на это, микрострессы имеют накопительный эффект и негативно влияют на человека.
"Микрострессы не отпечатываются на лобной доле так, как это происходит при обычном стрессе. Они просто встраиваются в нашу систему, оставляя чувство подавленности, для которого мы не находим причины. Это чувство может быстро привести к выгоранию",- объясняет эксперт.
При этом Дилон, считает, что микрострессы истощают человека и его эмоции. Обычные способы борьбы со стрессом в этом случае не помогут.
Во-первых, необходимо найти источник стресса. Во-вторых, эксперт рекомендует использовать систему трех двоек: первые два микростресса убрать из жизни совсем, следующие два —игнорировать. В-третьих, необходимо избегать двух действий, которые вызывали микрострессы у других.