https://uz.sputniknews.ru/20230428/besprichinnoe-vygoranie-kak-izbejat--34396598.html

Беспричинное выгорание: как избежать

Беспричинное выгорание: как избежать

Специалисты рассказали, что такое микрострессы.

2023-04-28T22:00+0500

2023-04-28T22:00+0500

2023-04-28T22:00+0500

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стресс

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Ежедневные микрострессы, которые мы часть не замечаем, могут привести к выгоранию и подавленности, рассказали Карен Диллон и Роб Кросс в книге "Эффект микростресса".По словам Кросса, микростресссы тяжело заметить, организм даже не успевает их распознать и поэтому не выбрасывает гормоны. Несмотря на это, микрострессы имеют накопительный эффект и негативно влияют на человека.При этом Дилон, считает, что микрострессы истощают человека и его эмоции. Обычные способы борьбы со стрессом в этом случае не помогут.Во-первых, необходимо найти источник стресса. Во-вторых, эксперт рекомендует использовать систему трех двоек: первые два микростресса убрать из жизни совсем, следующие два —игнорировать. В-третьих, необходимо избегать двух действий, которые вызывали микрострессы у других.Читайте также:Чем заесть стресс, чтобы не навредить здоровью?

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2023

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