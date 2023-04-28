https://uz.sputniknews.ru/20230428/dva-dnya-do-chm-po-boksu-kak-proxodyat-poslednie-trenirovki--video--34403909.html

Два дня до ЧМ по боксу: как проходят последние тренировки – видео

Два дня до ЧМ по боксу: как проходят последние тренировки – видео

Ответы на самые волнующие вопросы о ЧМ – в нашем видео.

2023-04-28T21:30+0500

2023-04-28T21:30+0500

2023-04-28T21:30+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

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спорт

бокс

узбекистан

узбекистанцы

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До чемпионата мира по боксу в Узбекистане осталось 2 дня. За победу поборются сильнейшие боксеры из более чем 100 стран мира.Корреспондент Sputnik наблюдал за подготовкой спортсменов и узнал ответы на самые волнующие вопросы. Кто станет главным соперником Хасанбоя Дусматова? Понравился ли Узбекистан боксеру из Гайаны и в чем отличие чемпионата от предыдущих – смотрите в нашем сюжете.Еще больше видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.

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2023

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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