https://uz.sputniknews.ru/20230428/dva-dnya-do-chm-po-boksu-kak-proxodyat-poslednie-trenirovki--video--34403909.html
Два дня до ЧМ по боксу: как проходят последние тренировки – видео
Два дня до ЧМ по боксу: как проходят последние тренировки – видео
Ответы на самые волнующие вопросы о ЧМ – в нашем видео.
2023-04-28T21:30+0500
2023-04-28T21:30+0500
2023-04-28T21:30+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
видео
спорт
бокс
узбекистан
узбекистанцы
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До чемпионата мира по боксу в Узбекистане осталось 2 дня. За победу поборются сильнейшие боксеры из более чем 100 стран мира.Корреспондент Sputnik наблюдал за подготовкой спортсменов и узнал ответы на самые волнующие вопросы. Кто станет главным соперником Хасанбоя Дусматова? Понравился ли Узбекистан боксеру из Гайаны и в чем отличие чемпионата от предыдущих – смотрите в нашем сюжете.Еще больше видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
видео чемпионат мира по боксу в ташкенте 2023 как проходят тренировки как тренируются команда узбекистана узбекистан ташкент спорт в узбекистане новости новость
видео чемпионат мира по боксу в ташкенте 2023 как проходят тренировки как тренируются команда узбекистана узбекистан ташкент спорт в узбекистане новости новость
Два дня до ЧМ по боксу: как проходят последние тренировки – видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Как сборная Узбекистана по боксу готовится к ЧМ? Кто станет главным соперником Хасанбоя Дусматова? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем видео.
До чемпионата мира по боксу в Узбекистане осталось 2 дня. За победу поборются сильнейшие боксеры из более чем 100 стран мира.
Корреспондент Sputnik наблюдал за подготовкой спортсменов и узнал ответы на самые волнующие вопросы. Кто станет главным соперником Хасанбоя Дусматова? Понравился ли Узбекистан боксеру из Гайаны и в чем отличие чемпионата от предыдущих – смотрите в нашем сюжете.
Еще больше видео смотрите
в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.