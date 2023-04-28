https://uz.sputniknews.ru/20230428/na-referendume-po-konstitutsii-dosrochno-progolosovali-bolee-611-tysyach-chelovek--34392476.html
На референдуме по конституции досрочно проголосовали более 611 тысяч человек
На референдуме по конституции досрочно проголосовали более 611 тысяч человек
Досрочное голосование проходило с 19 по 26 апреля.
2023-04-28T17:02+0500
2023-04-28T17:02+0500
2023-04-28T18:12+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
политика
досрочное голосование
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На референдуме по поправкам к конституции Узбекистана досрочно проголосовало более 611 тыс. человек, передает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.Так, на территории республики голоса отдали 452 044 гражданина, а за пределами страны – 159 276 человек.Напомним, досрочное голосование проходило с 19 по 26 апреля. Основной день референдума назначен на 30 апреля.Для голосования создали 10 758 участков, 55 из которых организовали в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн человек.
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референдум по поправкам в конституцию узбекистана досрочное голосование сколько проголосовало новости когда референдум по новой конституции узбекистан основной закон новости новость как проголосовать
референдум по поправкам в конституцию узбекистана досрочное голосование сколько проголосовало новости когда референдум по новой конституции узбекистан основной закон новости новость как проголосовать
На референдуме по конституции досрочно проголосовали более 611 тысяч человек
17:02 28.04.2023 (обновлено: 18:12 28.04.2023)
Досрочное голосование проходило с 19 по 26 апреля. Основной день референдума состоится 30 апреля.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
На референдуме по поправкам к конституции Узбекистана досрочно проголосовало более 611 тыс. человек, передает РИА Новости
со ссылкой на ЦИК.
"На референдуме в Республике Узбекистан 19 — 26 апреля досрочно проголосовали 611 320 граждан", — написано в сообщении комитета.
Так, на территории республики голоса отдали 452 044 гражданина, а за пределами страны – 159 276 человек.
Напомним, досрочное голосование проходило с 19 по 26 апреля. Основной день референдума назначен на 30 апреля.
Для голосования создали 10 758 участков, 55 из которых организовали в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн человек.