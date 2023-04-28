https://uz.sputniknews.ru/20230428/na-referendume-po-konstitutsii-dosrochno-progolosovali-bolee-611-tysyach-chelovek--34392476.html

На референдуме по конституции досрочно проголосовали более 611 тысяч человек

На референдуме по конституции досрочно проголосовали более 611 тысяч человек

Досрочное голосование проходило с 19 по 26 апреля.

2023-04-28T17:02+0500

2023-04-28T17:02+0500

2023-04-28T18:12+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

политика

досрочное голосование

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На референдуме по поправкам к конституции Узбекистана досрочно проголосовало более 611 тыс. человек, передает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.Так, на территории республики голоса отдали 452 044 гражданина, а за пределами страны – 159 276 человек.Напомним, досрочное голосование проходило с 19 по 26 апреля. Основной день референдума назначен на 30 апреля.Для голосования создали 10 758 участков, 55 из которых организовали в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн человек.

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