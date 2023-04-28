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Марата Касема выпустили из тюрьмы
https://uz.sputniknews.ru/20230428/prognoz-pogody-27-aprelya-uzbekistan-34360946.html
Прогноз погоды на пятницу
Прогноз погоды на пятницу
Какая погода будет в Узбекистане — рассказали синоптики.
2023-04-28T07:34+0500
2023-04-28T07:34+0500
общество
узбекистан
ташкент
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Сегодня по прогнозу на большей территории страны дождя не будет, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 28-30°.Каракалпакстан, Хорезмская областьНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.Бухарская, Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 28-33°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами дождь и гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.
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прогноз погоды на пятницу 27 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня
прогноз погоды на пятницу 27 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня

Прогноз погоды на пятницу

07:34 28.04.2023
CC0 / pexels.com / Солнце и голубое небо
Солнце и голубое небо - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2023
CC0 / pexels.com /
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НовостиTelegram
Какая погода будет сегодня на территории республики — рассказали синоптики.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Сегодня по прогнозу на большей территории страны дождя не будет, передает Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 28-30°.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.
Бухарская, Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 28-33°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.
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