https://uz.sputniknews.ru/20230428/prognoz-pogody-27-aprelya-uzbekistan-34360946.html

Прогноз погоды на пятницу

Прогноз погоды на пятницу

Какая погода будет в Узбекистане — рассказали синоптики.

2023-04-28T07:34+0500

2023-04-28T07:34+0500

2023-04-28T07:34+0500

общество

узбекистан

ташкент

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Сегодня по прогнозу на большей территории страны дождя не будет, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 28-30°.Каракалпакстан, Хорезмская областьНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.Бухарская, Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 28-33°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами дождь и гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.

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прогноз погоды на пятницу 27 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня