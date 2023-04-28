https://uz.sputniknews.ru/20230428/reshetnikov-ekonomika-uzbekistan-rossiya-otnosheniya-34402938.html
Решетников: экономики Узбекистана и России крайне важны друг для друга — видео
Решетников: экономики Узбекистана и России крайне важны друг для друга — видео
Решетников рассказал об экономическом сотрудничестве Москвы и Ташкента.
2023-04-28T20:54+0500
2023-04-28T20:54+0500
2023-04-28T21:20+0500
политика
видео
максим решетников
россия
узбекистан
экономика
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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал корреспонденту Sputnik об узбекско-российских экономических отношениях и проектах, которые были обсуждены во 2-ом Ташкентском инвестиционном форуме. Россия и Узбекистан были, есть и будут стратегическими партнерами. Экономики двух стран друг для друга крайне важны, отметил Решетников.Россия является главным инвестиционным партнером Узбекистана. В республике сейчас работает около 3 тыс. компаний с участием российского капитала.Подробнее об экономике, российских компаниях в Узбекистане и совместных проектах — смотрите в нашем видео.Еще больше видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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видео экономики узбекистана и россии крайне важны друг для друга экономика россия узбекистан сотрудничество отношения инвестиции российский капитал в узбекистане новости новость
видео экономики узбекистана и россии крайне важны друг для друга экономика россия узбекистан сотрудничество отношения инвестиции российский капитал в узбекистане новости новость
Решетников: экономики Узбекистана и России крайне важны друг для друга — видео
20:54 28.04.2023 (обновлено: 21:20 28.04.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Министр экономического развития России рассказал об экономическом сотрудничестве Москвы и Ташкента.
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал корреспонденту Sputnik об узбекско-российских экономических отношениях и проектах, которые были обсуждены во 2-ом Ташкентском инвестиционном форуме.
Россия и Узбекистан были, есть и будут стратегическими партнерами. Экономики двух стран друг для друга крайне важны, отметил Решетников.
"Узбекистан — один из ключевых локомотивов роста Центральной Азии. За последние два десятилетия темпы роста экономики Узбекистана почти в 2,5 раза превысили среднемировые темпы роста", - рассказал он.
Россия является главным инвестиционным партнером Узбекистана. В республике сейчас работает около 3 тыс. компаний с участием российского капитала.
"Из этих 3 тыс. компаний 700 было создано в прошлом году", — подчеркнул министр.
Подробнее об экономике, российских компаниях в Узбекистане и совместных проектах — смотрите в нашем видео
.
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