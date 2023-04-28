https://uz.sputniknews.ru/20230428/reshetnikov-ekonomika-uzbekistan-rossiya-otnosheniya-34402938.html

Решетников: экономики Узбекистана и России крайне важны друг для друга — видео

Решетников: экономики Узбекистана и России крайне важны друг для друга — видео

Решетников рассказал об экономическом сотрудничестве Москвы и Ташкента.

2023-04-28T20:54+0500

2023-04-28T20:54+0500

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политика

видео

максим решетников

россия

узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал корреспонденту Sputnik об узбекско-российских экономических отношениях и проектах, которые были обсуждены во 2-ом Ташкентском инвестиционном форуме. Россия и Узбекистан были, есть и будут стратегическими партнерами. Экономики двух стран друг для друга крайне важны, отметил Решетников.Россия является главным инвестиционным партнером Узбекистана. В республике сейчас работает около 3 тыс. компаний с участием российского капитала.Подробнее об экономике, российских компаниях в Узбекистане и совместных проектах — смотрите в нашем видео.Еще больше видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.

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2023

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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