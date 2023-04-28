https://uz.sputniknews.ru/20230428/tashkent-meropriyatiya-29-30-aprelya-afisha--34403280.html

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Эко-фестиваль, дрифт шоу и концерт Rauf & Faik.

2023-04-28T21:08+0500

2023-04-28T21:08+0500

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общество

культура

узбекистан

ташкент

мероприятие

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Суббота, 29 апреляКинопоказы под открытым небом в паркеЗрителей ждут показы фильмов "Судная ночь" и "Пурпурные сердца" под открытым небом.Время: 19.30, 21.35Место: Сад ДружбыСтоимость входа: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−134−4646Концерт Rauf & FaikРоссийский музыкальный дуэт выступит с концертной программой на сцене Tashkent City Park.Время: 19.00Место: Tashkent CityВход свободныйТелефон для справок: (+998) 95-475-57-57Международный эко-фестиваль ландшафтного искусстваУчастников ждет торговая выставка растений, малых садов и монументальной скульптуры, а также научная конференция и молодежный форум. Эксперты и студенты обсудят проблемы экологии и зеленого строительства.Время: 10.00Место: Площадь и библиотеки А. НавоиВход свободныйКонцерт группы Sundanese Ethnic JazzЭтническая группа из Индонезии выступит на открытой площадке Дворца международных форумов "Узбекистан". Музыканты исполнят стиль суданских песен и ритмов в джазовых аранжировках под аккомпанемент сунданского барабана, бамбуковой флейты и саксофона.Время: 19.30Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Вход свободныйДрифт шоуЗрителей ждет дрифт шоу, офф-роуд по бездорожью, ретро автомобили и выступление DJ King Macarella, Джасура Умирова, Abbosse.Время: 10.00Место: Food CityСтоимость билетов: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 30 апреляТренинг для подростковУчастники тренинга "Учимся учиться: нейросети и искусственный интеллект" смогут узнать правила работы нейросети и механизмов искусственного интеллекта, а также изучить новые техники запоминания и эффективного обучения.Время: 13.30Место: Qo’llab CoworkingСтоимость билетов: 120 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 94−640−5400Концерт The Moonlight GangТрио из Швейцарии исполнит джазовый репертуар клубной музыки 30-40-х годов на открытой площадке Дворца международных форумов "Узбекистан".Время: 18.00Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Вход свободный"Cтильный завтрак" с Татьяной МорозовойПрофессиональный стилист проведет встречу, на которой расскажет о том, как найти свой стиль, на что стоит обратить внимание при его поиске, а также разберет гардероб участников и даст практические советы.Время: 11.00Место: BenedictСтоимость билетов: 170 тыс. сумовНеобходима регистрация.Концерт группы BenomДуэт представит концертную программу на сцене Дворца "Дружбы народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 25-400 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Представления в Ташкентском циркеЗрителей ждет специальная шоу-программа ко всемирному Дню цирка с выступлением воздушных гимнастов, акробатов и фокусников.Время: 15.00Место: Цирк (Узбекгосцирк)Стоимость билетов: 40-50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 94−689−3553

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