https://uz.sputniknews.ru/20230428/vsu-ukrainy-jaloby-rossiya-pryevosxodstvo-orujiye-34371369.html

Откуда столько оружия?! В ВСУ жалуются на превосходство России

Откуда столько оружия?! В ВСУ жалуются на превосходство России

NYT: Независимо от поставок оружия Западом, ВСУ признают превосходство российской армии.

2023-04-28T11:22+0500

2023-04-28T11:22+0500

2023-04-28T11:22+0500

всу

украина

сша

россия

оружие

газета

статья

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34372276_24:0:2440:1359_1920x0_80_0_0_9ae1b572e8c759da9b80b7b1c9e8ba11.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Несмотря на поставки западного оружия, украинские военные говорят о превосходстве российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.Об этом пишут обозреватели американской ежедневной газеты Майкл Швирц и Станислав Козлюк.По словам журналистов, украинские военные понимают, что западное оружие не гарантирует им успех, потому что Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике.В Москве неоднократно заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием является законной целью для российских ВКС.Читайте также: ЗРК Patriot и F-16 на Украине: гибель американской мифологии

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

всу украина россия сша оружие газета статья в мире