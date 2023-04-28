https://uz.sputniknews.ru/20230428/vsu-ukrainy-jaloby-rossiya-pryevosxodstvo-orujiye-34371369.html
Откуда столько оружия?! В ВСУ жалуются на превосходство России
Откуда столько оружия?! В ВСУ жалуются на превосходство России
NYT: Независимо от поставок оружия Западом, ВСУ признают превосходство российской армии.
2023-04-28T11:22+0500
2023-04-28T11:22+0500
2023-04-28T11:22+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Несмотря на поставки западного оружия, украинские военные говорят о превосходстве российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.Об этом пишут обозреватели американской ежедневной газеты Майкл Швирц и Станислав Козлюк.По словам журналистов, украинские военные понимают, что западное оружие не гарантирует им успех, потому что Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике.В Москве неоднократно заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием является законной целью для российских ВКС.Читайте также: ЗРК Patriot и F-16 на Украине: гибель американской мифологии
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всу украина россия сша оружие газета статья в мире
всу украина россия сша оружие газета статья в мире
Откуда столько оружия?! В ВСУ жалуются на превосходство России
NYT: Независимо от поставок оружия Западом, ВСУ признают превосходство российской армии.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik
. Несмотря на поставки западного оружия, украинские военные говорят о превосходстве российской армии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на New York Times.
Об этом пишут обозреватели американской ежедневной газеты Майкл Швирц и Станислав Козлюк.
"Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь", — рассказал изданию один из рядовых вооруженных сил Украины.
По словам журналистов, украинские военные понимают, что западное оружие не гарантирует им успех, потому что Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике.
"У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками. Нам нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе", — объяснил украинский солдат.
В Москве неоднократно заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием является законной целью для российских ВКС.