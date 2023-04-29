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https://uz.sputniknews.ru/20230429/kto-stal-novym-merom-nurafshana--34411160.html
Кто стал новым мэром Нурафшана
Кто стал новым мэром Нурафшана
Пост главы города занял Илхом Кличханов.
2023-04-29T14:44+0500
2023-04-29T14:44+0500
политика
нурафшан
хоким
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Илхома Кличханова назначили на пост хокима города Нурафшан, передает УзА.Данное решение приняли на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов. Кандидатуру Кличханова рекомендовал хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев.По мнению главы области, новый хоким Нурафшана должен быть вежливым с предпринимателями и всегда поддерживать их.Также Мирзаев отметил, что на данный момент промышленные и производственные возможности города используют не в полной мере, а строительство Нурафшана идёт медленно.Напомнил, Ильхом Кличханов родился в Ташкенте в 1986 году. В 2007 году закончил Ташкентский государственный технический университет, в 2014 году получил степень бакалавра в Ташкентском государственном экономическом университете, в 2018 году – степень магистра.Ранее работал заместителем начальника контрольной инспекции в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Читайте также:Цены на лекарства будут контролировать покупатели
нурафшан
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кто стал новым мэром нурафшана илхом кличханов мэр нурафшана хоким ташкентской области зойир мирзаев нурафшан местная власть новость новости
кто стал новым мэром нурафшана илхом кличханов мэр нурафшана хоким ташкентской области зойир мирзаев нурафшан местная власть новость новости

Кто стал новым мэром Нурафшана

14:44 29.04.2023
© Акционерное общество "Узсувтаъминот"Илхом Кличханов
Илхом Кличханов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2023
© Акционерное общество "Узсувтаъминот"
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Пост главы города занял Илхом Кличханов. Его рекомендовал хоким Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Илхома Кличханова назначили на пост хокима города Нурафшан, передает УзА.
Данное решение приняли на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов. Кандидатуру Кличханова рекомендовал хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев.
По мнению главы области, новый хоким Нурафшана должен быть вежливым с предпринимателями и всегда поддерживать их.
"К сожалению, в Нурафшане много проблем в развитии предпринимательства",- сказал он.
Также Мирзаев отметил, что на данный момент промышленные и производственные возможности города используют не в полной мере, а строительство Нурафшана идёт медленно.
Напомнил, Ильхом Кличханов родился в Ташкенте в 1986 году. В 2007 году закончил Ташкентский государственный технический университет, в 2014 году получил степень бакалавра в Ташкентском государственном экономическом университете, в 2018 году – степень магистра.
Ранее работал заместителем начальника контрольной инспекции в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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