https://uz.sputniknews.ru/20230429/kto-stal-novym-merom-nurafshana--34411160.html

Кто стал новым мэром Нурафшана

Кто стал новым мэром Нурафшана

Пост главы города занял Илхом Кличханов.

2023-04-29T14:44+0500

2023-04-29T14:44+0500

2023-04-29T14:44+0500

политика

нурафшан

хоким

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Илхома Кличханова назначили на пост хокима города Нурафшан, передает УзА.Данное решение приняли на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов. Кандидатуру Кличханова рекомендовал хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев.По мнению главы области, новый хоким Нурафшана должен быть вежливым с предпринимателями и всегда поддерживать их.Также Мирзаев отметил, что на данный момент промышленные и производственные возможности города используют не в полной мере, а строительство Нурафшана идёт медленно.Напомнил, Ильхом Кличханов родился в Ташкенте в 1986 году. В 2007 году закончил Ташкентский государственный технический университет, в 2014 году получил степень бакалавра в Ташкентском государственном экономическом университете, в 2018 году – степень магистра.Ранее работал заместителем начальника контрольной инспекции в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Читайте также:Цены на лекарства будут контролировать покупатели

нурафшан

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