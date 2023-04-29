https://uz.sputniknews.ru/20230429/solntse-i-jara-prognoz-pogody-na-subbotu-34404577.html
Солнце и жара: прогноз погоды на субботу
Солнце и жара: прогноз погоды на субботу
Синоптики рассказали о погоде в первый выходной день.
2023-04-29T08:31+0500
2023-04-29T08:31+0500
2023-04-29T08:31+0500
общество
прогноз погоды
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Сегодня по прогнозу специалистов на большей территории страны дождя не будет, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 29-31°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.Бухарская, Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 28-33°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами дождь и гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.
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прогноз погоды на субботу суббота 29 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня
прогноз погоды на субботу суббота 29 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня
Солнце и жара: прогноз погоды на субботу
Синоптики рассказали о погоде в первый выходной день. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Сегодня по прогнозу специалистов на большей территории страны дождя не будет, передает Узгидромет
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 29-31°.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.
Бухарская, Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 28-33°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.