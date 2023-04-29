https://uz.sputniknews.ru/20230429/solntse-i-jara-prognoz-pogody-na-subbotu-34404577.html

Солнце и жара: прогноз погоды на субботу

Солнце и жара: прогноз погоды на субботу

Синоптики рассказали о погоде в первый выходной день.

2023-04-29T08:31+0500

2023-04-29T08:31+0500

2023-04-29T08:31+0500

общество

прогноз погоды

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Сегодня по прогнозу специалистов на большей территории страны дождя не будет, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 29-31°.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.Бухарская, Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 28-33°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиНебольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами дождь и гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.

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прогноз погоды на субботу суббота 29 апреля прогноз погоды на какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей сильный дождь град гром солнце синоптики узгидромет что надеть сегодня