https://uz.sputniknews.ru/20230429/ssha-trebuyut-ot-zelenskogo-nevozmojnogo-34421072.html

США требуют от Зеленского невозможного

США требуют от Зеленского невозможного

На Западе активнее обсуждают переговоры о перемирии с Россией

2023-04-29T19:12+0500

2023-04-29T19:12+0500

2023-04-29T19:12+0500

колумнисты

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политика

сша

украина

владимир зеленский

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Да, мейнстрим в Штатах — и отчасти в Европе — практически уверен в успехе подготовленного с их помощью удара украинской армии, спорят только о его масштабах, пишет колумнист РИА Новости. В грядущее "освобождение Крыма" почти никто даже среди англосаксонских ястребов не верит, но в любом случае ожидают некоего, пусть и тактического, поражения России. А вслед за этим переговоров о перемирии, на которые, по убеждению многих западных аналитиков, Москва вынуждена будет согласиться. Таким образом, само долгожданное украинское наступление видится западным стратегам как своеобразная форма "принуждения России к миру", то есть создания благоприятных для Киева и Запада условий для начала переговоров.Очень показательна в этом смысле недавняя статья Ричарда Хааса и Чарльза Купчана "Западу нужна новая стратегия на Украине" в Foreign Affairs. Хаас — не рядовой аналитик, а президент ключевого американского мозгового центра, Совета по международным отношениям, то есть его рассуждения не абстрактны, а более чем похожи даже не на рекомендацию, а на примерный план действий американского руководства.Суть "плана Хааса" в том, что, хотя Украина и Запад в целом побеждают, — стратегию нужно менять. Да, Хаас поддерживает требования о накачке Киева оружием, но уверен в том, что "наиболее вероятным исходом конфликта является отнюдь не полная победа Украины, а кровавая патовая ситуация", и поэтому нужно готовиться к тому, чтобы "затем, когда в конце года пик боевых действий пройдет, вывести Москву и Киев с поля боя и усадить за стол переговоров". При этом Хаас относится к числу тех ястребов, которые не боятся эскалации конфликта, — и вообще "Западу следует всячески принижать ядерные амбиции России". Поэтому можно и нужно накачивать Украину оружием — и рано или поздно Москва откажется от военного решения.Логика убийственная — в том смысле, что исходит из возможности силовым путем заставить Россию смириться с уходом Украины в атлантический лагерь. И из того, что Россию можно принудить еще к переговорам об этом. Но сейчас речь не об этом, а о том, почему все-таки Хаас предлагает сменить американскую стратегию.Потому что придется ведь принуждать к перемирию и Киев! То есть отказываться от данных ему обещаний: "Мир на Украине не может быть заложником военных целей Киева, которые, какими бы морально оправданными они ни были, скорее всего, недостижимы...Даже с точки зрения Украины было бы неразумно упорно добиваться полной военной победы, которая может оказаться пирровой... Киев не должен рисковать самоуничтожением в погоне за недостижимыми целями..."Когда "сезон" боевых действий закончится, у Соединенных Штатов и Европы также будет веская причина отказаться от объявленной ими политики помогать Украине "столько, сколько потребуется".И даже так: "более года Запад позволял Киеву определять успех украинской кампании и ставить перед США и Европой военные цели. Эта политика, независимо от того, имела ли она смысл в начале конфликта, теперь исчерпала себя". Что же случилось, почему нужны новые установки? Оказывается, прежняя политика "становится неразумной, потому что цели Украины вступают в противоречие с другими интересами Запада", а продолжение широкомасштабной поддержки Киева сопряжено с более широкими стратегическими рисками".Байден заслужил второй срок в Белом домеКаковы же эти риски? По мнению Хааса, Запад не может в прежнем темпе поставлять Украине оружие, опасается прямого конфликта с Россией (это слегка противоречит предыдущим тезисам статьи, но не будем придираться), а Штаты не могут и дальше так сильно отвлекаться от сдерживания Китая. А ведь есть еще и риск раскола Запада, и то, что "политика США в отношении Украины может вообще кардинально измениться, если республиканцы выиграют Белый дом на выборах 2024 года".То есть более чем глобалистски и атлантически настроенный Хаас фактически признает все те проблемы Запада, о которых говорят критики и противники глобального англосаксонского проекта, — и предлагает ссылаться на них при объяснении Киеву причин смены американской политики и необходимости перемирия и переговоров. Но проблема в том, как теперь американцы собираются убеждать Киев — и что это будет стоить Зеленскому?Хаас признает, что "убедить Киев согласиться с прекращением огня и неопределенными дипломатическими решениями может быть не менее сложно, чем заставить Москву пойти на это".Штаты, конечно, всеми силами будут принуждать Киев к переговорам, но главная украинская проблема Запада сейчас в том, что отказ от требования возврата к "границам 1991 года" для Зеленского просто невозможен. А если он произойдет, то его снесут сторонники войны до победного конца. В опубликованном на днях интервью с Анатолем Ливеном (британским аналитиком, недавно вернувшимся с Украины) об этом говорится прямо.Что же получается? Нынешняя американская стратегия по Украине исходит из того, что нужно помочь ВСУ нанести хотя бы относительное поражение России, после чего выйти на переговоры и зафиксировать заморозку, статус-кво: России отходит то, что она уже контролирует, а остальная Украина фактически становится неофициальным членом НАТО. Россия таким образом, терпит геополитическое поражение — захотела недопустить атлантизации Украины, а вместо этого была вынуждена удовлетвориться сухопутным корридором в Крым, смирившись с уходом Украины на Запад.Но в рамках этой стратегии Запад публично постоянно говорил о поддержке планов "освобождения" всей территории Украины, а у Зеленского на этом выстроено вообще все. Если сейчас, даже не имея никаких намеков на готовность России отказаться от поставленных целей, начать убеждать Киев в том, что нужно смириться с прекращением боевых действий и фактически отказаться от потерянных территорий, это приведет к политическому самоубийству Зеленского. Ну а если подобные предложения Запад будет выдвигать Киеву после украинского наступления, то тут, как говорится, есть развилка — если оно вдруг достигнет неких успехов, Зеленский не согласится, рассчитывая на большее (да и армия будет против). А если провальным, то он не сможет даже заикнуться о прекращении огня без риска быть свергнутым.И дело тут не в Зеленском. А в том, что американский подход изначально строится на ошибочном убеждении в том, что в итоге им удастся забрать Украину себе, — и сменой тактики и даже стратегии тут ничего не исправишь.Читайте также:Раскрыт грязный секрет олигархата

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