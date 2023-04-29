https://uz.sputniknews.ru/20230429/video-passajiry-molilis-o-rebenke--bortprovodniki-o-tom-kak-proxodili-rody-na-bortu--34421543.html
Видео: "Пассажиры молились о ребенке" – бортпроводники о том, как проходили роды на борту
Видео: "Пассажиры молились о ребенке" – бортпроводники о том, как проходили роды на борту
Экипаж Uzbekistan Airways принял роды прямо на борту самолета.
2023-04-29T20:35+0500
2023-04-29T20:35+0500
2023-04-29T20:35+0500
видео
узбекистан
самолет
роды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1d/34421611_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e10b4c29df189f38a0c9c84b6cf34142.jpg
В среду на борту самолета, летевшем из Ташкента в Стамбул, родился мальчик. Роды принимали бортпроводники самолёта и одна из пассажирок – лор-врач. Что происходило на борту? Как отреагировали на эту ситуацию другие пассажиры? Ответы на эти и другие вопросы рассказали бортпроводники и пилот самолета в интервью Sputnik Узбекистан.Еще больше видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1d/34421611_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a1e435803a62ba3d2434941d43d42a1c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
видео uzbekistan airways принял роды прямо на борту самолета роды в самолете как это было от очевидцев свидетелей
видео uzbekistan airways принял роды прямо на борту самолета роды в самолете как это было от очевидцев свидетелей
Видео: "Пассажиры молились о ребенке" – бортпроводники о том, как проходили роды на борту
Элина Бекназарова
Корреспондент
Экипаж Uzbekistan Airways принял роды прямо на борту самолета – как это было в нашем сюжете.
В среду на борту самолета, летевшем из Ташкента в Стамбул, родился мальчик. Роды принимали бортпроводники самолёта и одна из пассажирок – лор-врач.
Что происходило на борту? Как отреагировали на эту ситуацию другие пассажиры? Ответы на эти и другие вопросы рассказали бортпроводники и пилот самолета в интервью
Sputnik Узбекистан.
Еще больше видео смотрите
в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.