https://uz.sputniknews.ru/20230429/video-passajiry-molilis-o-rebenke--bortprovodniki-o-tom-kak-proxodili-rody-na-bortu--34421543.html

Видео: "Пассажиры молились о ребенке" – бортпроводники о том, как проходили роды на борту

Видео: "Пассажиры молились о ребенке" – бортпроводники о том, как проходили роды на борту

Экипаж Uzbekistan Airways принял роды прямо на борту самолета.

2023-04-29T20:35+0500

2023-04-29T20:35+0500

2023-04-29T20:35+0500

видео

узбекистан

самолет

роды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1d/34421611_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e10b4c29df189f38a0c9c84b6cf34142.jpg

В среду на борту самолета, летевшем из Ташкента в Стамбул, родился мальчик. Роды принимали бортпроводники самолёта и одна из пассажирок – лор-врач. Что происходило на борту? Как отреагировали на эту ситуацию другие пассажиры? Ответы на эти и другие вопросы рассказали бортпроводники и пилот самолета в интервью Sputnik Узбекистан.Еще больше видео смотрите в Telegram-канале Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

видео uzbekistan airways принял роды прямо на борту самолета роды в самолете как это было от очевидцев свидетелей