https://uz.sputniknews.ru/20230430/ella-pamfilova-posetila-odin-iz-uchastkov-golosovaniya--video--34443540.html

Элла Памфилова посетила один из участков голосования — видео

Элла Памфилова посетила один из участков голосования — видео

Ей рассказали, какие подарки получат голосующие впервые в жизни.

2023-04-30T11:33+0500

2023-04-30T11:33+0500

2023-04-30T12:25+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

политика

ташкент

элла памфилова

цик рф

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Председатель ЦИК России Элла Памфилова посетила один из участков по референдуму в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik.Памфиловой рассказали, что для тех, кто голосует впервые, подготовили в подарок книги — сборник с узбекскими пословицами и поэма "Бону" Ихбола Мирзо.Ранее Памфилова оценила организацию референдума в Узбекистане. Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституции. Голосование продлится до 20.00.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет — по два участка в каждом из районов и городов республики.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действуют семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосуют почти 308 тыс. граждан республики.За выборами наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Читайте также:В посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников

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