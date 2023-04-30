https://uz.sputniknews.ru/20230430/gensek-sng-lebedev-golosovanie-referendum-2023-video-34448158.html

Генсек СНГ оценил ход голосования — видео

Генсек СНГ оценил ход голосования — видео

Миссия СНГ никаких нарушений не выявила на голосовании.

2023-04-30T12:11+0500

2023-04-30T12:11+0500

2023-04-30T12:29+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

политика

сергей лебедев

снг

комментарий

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев поделился первыми впечатлениями о ходе голосования на референдуме, передает корреспондент Sputnik.Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституции. Голосование продлится до 20.00.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет — по два участка в каждом из районов и городов республики.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действуют семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосуют почти 308 тыс. граждан республики.За выборами наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.

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