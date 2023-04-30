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Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230430/gensek-sng-lebedev-golosovanie-referendum-2023-video-34448158.html
Генсек СНГ оценил ход голосования — видео
Генсек СНГ оценил ход голосования — видео
Миссия СНГ никаких нарушений не выявила на голосовании.
2023-04-30T12:11+0500
2023-04-30T12:29+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
политика
сергей лебедев
снг
комментарий
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев поделился первыми впечатлениями о ходе голосования на референдуме, передает корреспондент Sputnik.Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституции. Голосование продлится до 20.00.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет — по два участка в каждом из районов и городов республики.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действуют семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосуют почти 308 тыс. граждан республики.За выборами наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
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в узбекистане открыли участки для голосования в узбекистане стартовал референдум по конституции референдум по конституции поправки к конституции новости новость референдум 2023 генеральный секретарь снг сергей лебедев
в узбекистане открыли участки для голосования в узбекистане стартовал референдум по конституции референдум по конституции поправки к конституции новости новость референдум 2023 генеральный секретарь снг сергей лебедев

Генсек СНГ оценил ход голосования — видео

12:11 30.04.2023 (обновлено: 12:29 30.04.2023)
© SputnikГенеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на голосовании по референдуму в Узбекистане
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на голосовании по референдуму в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
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По словам Лебедева, миссия СНГ никаких нарушений не выявила на голосовании.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев поделился первыми впечатлениями о ходе голосования на референдуме, передает корреспондент Sputnik.

"Голосование проходит спокойно и в праздничной атмосфере. Каких-либо нарушений мы не выявили", — сказал Лебедев.

Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституции. Голосование продлится до 20.00.
В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет — по два участка в каждом из районов и городов республики.
По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действуют семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосуют почти 308 тыс. граждан республики.
За выборами наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме. - Sputnik УзбекистанРеферендум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас07:50
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