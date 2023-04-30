https://uz.sputniknews.ru/20230430/kak-proxodit-golosovanie-v-tashkente-video--34475747.html

Видео: как проходит голосование в Ташкенте — мнение избирателей

Видео: как проходит голосование в Ташкенте — мнение избирателей

Ташкентцы рассказали, как проходит референдум.

2023-04-30T16:38+0500

2023-04-30T16:38+0500

2023-04-30T16:55+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

общество

голосование

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Сегодня в Узбекистане проходит референдум по новой редакции конституции.По словам избирателей, весь процесс голосования проходит быстро и удобно — задержек нет.При голосовании ЦИК в тестовом режиме использует специальную систему. Для этого применяют считыватель паспорта и веб-камеру для идентификации лица.Проголосовавшие на избирательных участках рассказали корреспонденту Sputnik о том, как проходит голосование и почему они пришли на референдум.

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