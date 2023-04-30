https://uz.sputniknews.ru/20230430/kak-proxodit-golosovanie-v-tashkente-video--34475747.html
Видео: как проходит голосование в Ташкенте — мнение избирателей
Видео: как проходит голосование в Ташкенте — мнение избирателей
Ташкентцы рассказали, как проходит референдум.
2023-04-30T16:38+0500
2023-04-30T16:38+0500
2023-04-30T16:55+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
общество
голосование
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1e/34472743_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_6b7bec1234b3cad862b6105eb3cc882f.jpg
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Сегодня в Узбекистане проходит референдум по новой редакции конституции.По словам избирателей, весь процесс голосования проходит быстро и удобно — задержек нет.При голосовании ЦИК в тестовом режиме использует специальную систему. Для этого применяют считыватель паспорта и веб-камеру для идентификации лица.Проголосовавшие на избирательных участках рассказали корреспонденту Sputnik о том, как проходит голосование и почему они пришли на референдум.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1e/34472743_155:0:1595:1080_1920x0_80_0_0_68ffe1c37e955a58969f30f14a22cb50.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео как проходит голосование в ташкенте как проголосовать на референдуме референдум 2023 голосование по новой конституции в узбекистане новости новость мнение узбекистанцев высокая явка на выборах причина почему рассказали ташкентцы
видео как проходит голосование в ташкенте как проголосовать на референдуме референдум 2023 голосование по новой конституции в узбекистане новости новость мнение узбекистанцев высокая явка на выборах причина почему рассказали ташкентцы
Видео: как проходит голосование в Ташкенте — мнение избирателей
16:38 30.04.2023 (обновлено: 16:55 30.04.2023)
Ташкентцы рассказали, как проходит референдум. Подробности в нашем сюжете.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Сегодня в Узбекистане проходит референдум по новой редакции конституции.
По словам избирателей, весь процесс голосования проходит быстро и удобно — задержек нет.
При голосовании ЦИК в тестовом режиме использует специальную систему. Для этого применяют считыватель паспорта и веб-камеру для идентификации лица.
Проголосовавшие на избирательных участках рассказали корреспонденту Sputnik о том, как проходит голосование и почему они пришли на референдум.