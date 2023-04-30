https://uz.sputniknews.ru/20230430/na-referendume-progolosoval-muftiy-uzbekistana--34438863.html
На референдуме проголосовал муфтий Узбекистана
На референдуме проголосовал муфтий Узбекистана
Муфтий посетил 576-й избирательный участок в Яккасарайском районе Ташкента.
2023-04-30T10:23+0500
2023-04-30T10:23+0500
2023-04-30T10:33+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
общество
узбекистан
референдум
голосование
нуриддин холикназаров
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Председатель Управления мусульман республики муфтий Нуриддин Холикназаров проголосовал на референдуме по дополнениям к конституции, передает пресс-служба Управления.Для голосования муфтий выбрал 576-й избирательный участок, расположенный в Яккасарайском районе столицы.Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституции. Голосование продлится до 20.00.Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет — по два участка в каждом из районов и городов республики.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действует семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосуют почти 308 тыс. граждан республики.За выборами наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
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в узбекистане открыли участки для голосования в узбекистане стартовал референдум по конституции референдум по конституции поправки к конституции новости новость референдум 2023 председатель управления мусульман республики муфтий нуриддин холикназаров
в узбекистане открыли участки для голосования в узбекистане стартовал референдум по конституции референдум по конституции поправки к конституции новости новость референдум 2023 председатель управления мусульман республики муфтий нуриддин холикназаров
На референдуме проголосовал муфтий Узбекистана
10:23 30.04.2023 (обновлено: 10:33 30.04.2023)
Муфтий посетил 576-й избирательный участок в Яккасарайском районе Ташкента.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
Председатель Управления мусульман республики муфтий Нуриддин Холикназаров проголосовал на референдуме по дополнениям к конституции, передает
пресс-служба Управления.
Для голосования муфтий выбрал 576-й избирательный участок, расположенный в Яккасарайском районе столицы.
"Я тоже участвовал в голосовании как гражданин этой страны, как мусульманин, любящий свою страну. Действительно, значение законов в обществе очень велико. Справедливые законы являются основой благополучия людей и процветания в этом мире", — отметил он.
Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституции. Голосование продлится до 20.00.
Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.
В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет — по два участка в каждом из районов и городов республики.
По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действует семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосуют почти 308 тыс. граждан республики.
За выборами наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.