Гражданский долг: кто из политиков и чиновников уже проголосовал
14:16 30.04.2023 (обновлено: 14:54 30.04.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевРеферендум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Урна для голосования.
© Sputnik / Владимир Алексеев
Дополняется
Голосование продлится до 20.00. Кто из политиков уже отдал свой голос — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается референдум по новой редакции конституции. Голосование продлится до 20:00.
На данный момент свое мнение уже выразили:
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева,
глава сектора коммуникаций и информационной политики исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева,
премьер-министр Абдулла Арипов,
министр цифровых технологий Шерзод Шерматов,
министр энергетики Джурабек Мирзамахмудов,
министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова,
министр культуры и туризма Озодбек Назарбеков,
заместитель министра молодежной политики и спорта Шахрилло Махмудов,
председатель Управления мусульман Узбекистана Нуриддин Холикназаров,
руководитель Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов,
замруководителя Аппарата президента Комил Алламжонов,
руководитель Администрации Президента Сардор Умурзаков,
супруга первого президента Узбекистана Ислама Каримова Татьяна,
хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев,
хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов,
хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров,
хоким Бухарской области Ботир Зарипов,
хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев,
хоким Кашкадарьинской области Муротжон Азимов,
хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.
Напомним, сегодня проходит основной день референдума по конституции в новой редакции. Голосование продлится до 20.00.
Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.
В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.
За референдумом наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.