https://uz.sputniknews.ru/20230430/politiki-uchastniki-referendum-2023-uzbekistan-34461954.html

Гражданский долг: кто из политиков и чиновников уже проголосовал

Гражданский долг: кто из политиков и чиновников уже проголосовал

Голосование продлится до 20.00.

2023-04-30T14:16+0500

2023-04-30T14:16+0500

2023-04-30T14:54+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

политика

узбекистан

голосование

шавкат мирзиёев

саида мирзиёева

зоир мирзаев

джурабек мирзамахмудов

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается референдум по новой редакции конституции. Голосование продлится до 20:00.На данный момент свое мнение уже выразили:Напомним, сегодня проходит основной день референдума по конституции в новой редакции. Голосование продлится до 20.00.Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.За референдумом наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.

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