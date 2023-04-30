https://uz.sputniknews.ru/20230430/referendum-2023-golosovanie-moskva-rossiya-video-34480585.html
Что происходит на избирательном участке в Москве – видео
Что происходит на избирательном участке в Москве – видео
Узбекистанцы, проживающие в Москве, голосуют в посольстве.
2023-04-30T17:53+0500
2023-04-30T17:53+0500
2023-04-30T17:55+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
общество
россия
голосование
конституция
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Москве узбекистанцы продолжают активно голосовать на референдуме по конституции. Для этого на избирательном участке в посольстве создали все необходимые условия.В российской столице референдум начался в 10.00 по Москве. Всего в России работают 7 участков.Как проходит голосование в Москве – смотрите в нашем сюжете.
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Что происходит на избирательном участке в Москве – видео
17:53 30.04.2023 (обновлено: 17:55 30.04.2023)
Узбекистанцы, проживающие в Москве, активно голосуют в посольстве республики.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Москве узбекистанцы продолжают активно голосовать на референдуме по конституции. Для этого на избирательном участке в посольстве создали все необходимые условия.
В российской столице референдум начался в 10.00 по Москве. Всего в России работают 7 участков.
Как проходит голосование в Москве – смотрите в нашем сюжете.