https://uz.sputniknews.ru/20230430/referendum-2023-golosovanie-moskva-rossiya-video-34480585.html

Что происходит на избирательном участке в Москве – видео

Что происходит на избирательном участке в Москве – видео

Узбекистанцы, проживающие в Москве, голосуют в посольстве.

2023-04-30T17:53+0500

2023-04-30T17:53+0500

2023-04-30T17:55+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

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россия

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конституция

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Москве узбекистанцы продолжают активно голосовать на референдуме по конституции. Для этого на избирательном участке в посольстве создали все необходимые условия.В российской столице референдум начался в 10.00 по Москве. Всего в России работают 7 участков.Как проходит голосование в Москве – смотрите в нашем сюжете.

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