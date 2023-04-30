https://uz.sputniknews.ru/20230430/stoimost-benzina-ai-92-minenergo--34484221.html
Стоимость бензина АИ-92 не повысят – Минэнерго
Стоимость бензина АИ-92 не повысят – Минэнерго
Ведомство опровергло информацию о повышении цен на топливо.
2023-04-30T19:17+0500
2023-04-30T19:17+0500
2023-04-30T19:17+0500
общество
топливо
бензин
цена
министерство энергетики узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0d/30698081_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7bd88d1afd65b7873372c613e59a64c3.jpg
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. С 1 мая цена на бензин АИ-92 на заправках "Узбекнефтегаз" повышаться не будет, передает Министерство энергетики Узбекистана.По данным Минэнерго, в мае цена на литр бензина Аи-92 не превысит 7,5 тыс. сумов.Ранее UNG Petro сообщила, что с 1 мая отменят скидку на бензин Аи-92, но позже данная информация была удалена.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0d/30698081_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_064e3e98a32b0e522f8036d7daecebf1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стоимость бензина аи 92 не повысят минэнерго на бензин повысят цены сколько стоит бензин в узбекистане подорожание бензина когда насколько новости новость узбекистан министерство энергетики топливо заправках узбекнефтегаз
стоимость бензина аи 92 не повысят минэнерго на бензин повысят цены сколько стоит бензин в узбекистане подорожание бензина когда насколько новости новость узбекистан министерство энергетики топливо заправках узбекнефтегаз
Стоимость бензина АИ-92 не повысят – Минэнерго
Ведомство опровергло информацию о повышении цен на топливо. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
С 1 мая цена на бензин АИ-92 на заправках "Узбекнефтегаз" повышаться не будет, передает
Министерство энергетики Узбекистана.
"Сотрудники ООО "UNG Petro" поспешно опубликовали новость в социальной сети, не посоветовавшись с руководством, в отношении них будут приняты соответствующие меры",- написано в сообщении ведомства.
По данным Минэнерго, в мае цена на литр бензина Аи-92 не превысит 7,5 тыс. сумов.
Ранее UNG Petro сообщила, что с 1 мая отменят скидку на бензин Аи-92, но позже данная информация была удалена.