https://uz.sputniknews.ru/20230430/stoimost-benzina-ai-92-minenergo--34484221.html

Стоимость бензина АИ-92 не повысят – Минэнерго

Стоимость бензина АИ-92 не повысят – Минэнерго

Ведомство опровергло информацию о повышении цен на топливо.

2023-04-30T19:17+0500

2023-04-30T19:17+0500

2023-04-30T19:17+0500

общество

топливо

бензин

цена

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. С 1 мая цена на бензин АИ-92 на заправках "Узбекнефтегаз" повышаться не будет, передает Министерство энергетики Узбекистана.По данным Минэнерго, в мае цена на литр бензина Аи-92 не превысит 7,5 тыс. сумов.Ранее UNG Petro сообщила, что с 1 мая отменят скидку на бензин Аи-92, но позже данная информация была удалена.Читайте также:

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