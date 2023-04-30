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Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230430/uzbyekistan-ryefyeryendum-konstitutsiya-golosovaniye-yavka-17-00-34481550.html
Явка на референдуме: промежуточные данные на 17.00
Явка на референдуме: промежуточные данные на 17.00
По данным ЦИК, на 17.00 часов дня явка на референдуме составила 73,17%.
2023-04-30T18:36+0500
2023-04-30T18:43+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
цик узбекистана
референдум
голосование
явка
конституция
общество
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. На 17.00 в Узбекистане проголосовали 15 802 095 человек, сообщил замглавы ЦИК Бахром Кучкаров.Таким образом, явка составила 81,39%.Явка по регионам:Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституционного закона. Голосование продлится до 20.00.Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.В ходе предварительного голосования, прошедшего 19 — 26 апреля, проголосовали 611 тыс. человек.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Читайте также: Старейшая жительница Узбекистана приняла участие в референдуме — видео
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узбекистан цик узбекистана голосование явка референдум конституция
узбекистан цик узбекистана голосование явка референдум конституция

Явка на референдуме: промежуточные данные на 17.00

18:36 30.04.2023 (обновлено: 18:43 30.04.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевРеферендум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Урна для голосования.
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Урна для голосования. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
© Sputnik / Владимир Алексеев
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По данным ЦИК, на 17.00 часов дня явка на референдуме составила 81,39%.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. На 17.00 в Узбекистане проголосовали 15 802 095 человек, сообщил замглавы ЦИК Бахром Кучкаров.
Таким образом, явка составила 81,39%.
Явка по регионам:
Каракалпакстан — 793 142 (80,49%);
Андижанская область — 1 439 644 (84,54%);
Бухарская область — 839 720 (77,16%);
Джизакская область — 659 829 (84%);
Навоийская область — 488 723 (78,61%);
Наманганская область — 1333 906 (83,80%);
Самаркандская область — 1 751 368 (84,14%);
Сырдарьинская область — 396 544 (81,79%);
Сурхандарьинская область — 1 115 234 (78,42%);
Ташкентская область — 1 430 732 (79,90%);
Ферганская область — 1 892 603 (85,65%);
Хорезмская область — 813 455 (79,04%);
Кашкадарьинская область — 1489 519 (80,94%);
Ташкент — 1 357 676 (76,24%).
Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституционного закона. Голосование продлится до 20.00.
Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.
В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.
В ходе предварительного голосования, прошедшего 19 — 26 апреля, проголосовали 611 тыс. человек.
По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.
За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
Читайте также: Старейшая жительница Узбекистана приняла участие в референдуме — видео
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Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Информационная брошюра. - Sputnik УзбекистанРеферендум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас07:50
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