Явка на референдуме: промежуточные данные на 17.00
18:36 30.04.2023 (обновлено: 18:43 30.04.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевРеферендум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Урна для голосования.
© Sputnik / Владимир Алексеев
По данным ЦИК, на 17.00 часов дня явка на референдуме составила 81,39%.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. На 17.00 в Узбекистане проголосовали 15 802 095 человек, сообщил замглавы ЦИК Бахром Кучкаров.
Таким образом, явка составила 81,39%.
Явка по регионам:
Каракалпакстан — 793 142 (80,49%);
Андижанская область — 1 439 644 (84,54%);
Бухарская область — 839 720 (77,16%);
Джизакская область — 659 829 (84%);
Навоийская область — 488 723 (78,61%);
Наманганская область — 1333 906 (83,80%);
Самаркандская область — 1 751 368 (84,14%);
Сырдарьинская область — 396 544 (81,79%);
Сурхандарьинская область — 1 115 234 (78,42%);
Ташкентская область — 1 430 732 (79,90%);
Ферганская область — 1 892 603 (85,65%);
Хорезмская область — 813 455 (79,04%);
Кашкадарьинская область — 1489 519 (80,94%);
Ташкент — 1 357 676 (76,24%).
Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституционного закона. Голосование продлится до 20.00.
Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.
В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.
В ходе предварительного голосования, прошедшего 19 — 26 апреля, проголосовали 611 тыс. человек.
По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.
За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.