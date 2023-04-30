https://uz.sputniknews.ru/20230430/uzbyekistan-sik-brifing-informatsiya-ryefyeryendum-golosovaniye-34437393.html

ЦИК Узбекистан провела первый брифинг в день референдума

ЦИК Узбекистан провела первый брифинг в день референдума

Председатель ЦИК рассказал о том, как проходит процесс голосования на референдуме в республике

2023-04-30T10:08+0500

2023-04-30T10:08+0500

2023-04-30T10:08+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум

конституция

цик узбекистана

брифинг

голосование

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Во дворце симпозиумов в Ташкенте прошел брифинг Центральной избирательной комиссии, сообщает корреспондент Sputnik.Участникам рассказали, что сегодня, в течении всего дня референдума, в пресс-центре ЦИК организуют брифинги, где предоставят всю информацию о процессе голосования на референдуме, числе проголосовавших.Также достоверную информацию о референдуме до широкой общественности будут доносить в прямом эфире работники СМИ.Всего аккредитовано 964 представителя местных и иностранных СМИ.Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев рассказал, что в республике открыты 10 758 участков референдума.Голосование параллельно проходит в 39 странах. Там организовали 55 участков референдума при посольствах и иных дипломатических представительствах республики за рубежом. Налажена непрерывная связь между всеми участками референдума.Процесс голосования проходит в Японии, Южной Корее, КНР ,Малайзии ,Сингапуре, Индонезии ,Таиланде, Индии. Всего зарегистрировано около 20 млн. голосующих.На 55 участках в зарубежных странах проголосуют более 308 тыс. граждан Узбекистана. С 19 по 26 апреля 611 тыс. граждан уже воспользовались своим избирательным правом, проголосовав досрочно.Процесс голосования проходит в соответствии с демократическими принципами, открыто, прозрачно и транспарентно. Согласно национальному законодательству, голосование осуществляется на основании свободного волеизъявления граждан. Каждый гражданин имеет только один голос.Если граждане не могут лично явиться на участок референдума, представители участковых комиссий приедут к ним на дом с переносными урнами для голосования.В референдуме участвует около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран. Из них 14 — от ведущих международных организаций. От органов самоуправления граждан и представителей политических партий Узбекистана — 43 тыс. наблюдателей.Читайте также: Памфилова оценила организацию референдума в Узбекистане - видео

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