https://uz.sputniknews.ru/20230430/uzbyekistan-sik-brifing-informatsiya-ryefyeryendum-golosovaniye-34437393.html
ЦИК Узбекистан провела первый брифинг в день референдума
ЦИК Узбекистан провела первый брифинг в день референдума
Председатель ЦИК рассказал о том, как проходит процесс голосования на референдуме в республике
2023-04-30T10:08+0500
2023-04-30T10:08+0500
2023-04-30T10:08+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
референдум
конституция
цик узбекистана
брифинг
голосование
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Во дворце симпозиумов в Ташкенте прошел брифинг Центральной избирательной комиссии, сообщает корреспондент Sputnik.Участникам рассказали, что сегодня, в течении всего дня референдума, в пресс-центре ЦИК организуют брифинги, где предоставят всю информацию о процессе голосования на референдуме, числе проголосовавших.Также достоверную информацию о референдуме до широкой общественности будут доносить в прямом эфире работники СМИ.Всего аккредитовано 964 представителя местных и иностранных СМИ.Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев рассказал, что в республике открыты 10 758 участков референдума.Голосование параллельно проходит в 39 странах. Там организовали 55 участков референдума при посольствах и иных дипломатических представительствах республики за рубежом. Налажена непрерывная связь между всеми участками референдума.Процесс голосования проходит в Японии, Южной Корее, КНР ,Малайзии ,Сингапуре, Индонезии ,Таиланде, Индии. Всего зарегистрировано около 20 млн. голосующих.На 55 участках в зарубежных странах проголосуют более 308 тыс. граждан Узбекистана. С 19 по 26 апреля 611 тыс. граждан уже воспользовались своим избирательным правом, проголосовав досрочно.Процесс голосования проходит в соответствии с демократическими принципами, открыто, прозрачно и транспарентно. Согласно национальному законодательству, голосование осуществляется на основании свободного волеизъявления граждан. Каждый гражданин имеет только один голос.Если граждане не могут лично явиться на участок референдума, представители участковых комиссий приедут к ним на дом с переносными урнами для голосования.В референдуме участвует около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран. Из них 14 — от ведущих международных организаций. От органов самоуправления граждан и представителей политических партий Узбекистана — 43 тыс. наблюдателей.Читайте также: Памфилова оценила организацию референдума в Узбекистане - видео
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узбекистан цик узбекистана брифинг референдум конституция голосование
узбекистан цик узбекистана брифинг референдум конституция голосование
ЦИК Узбекистан провела первый брифинг в день референдума
Председатель ЦИК рассказал о том, как проходит процесс голосования на референдуме в республике.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Во дворце симпозиумов в Ташкенте прошел брифинг Центральной избирательной комиссии, сообщает корреспондент Sputnik.
Участникам рассказали, что сегодня, в течении всего дня референдума, в пресс-центре ЦИК организуют брифинги, где предоставят всю информацию о процессе голосования на референдуме, числе проголосовавших.
Также достоверную информацию о референдуме до широкой общественности будут доносить в прямом эфире работники СМИ.
Всего аккредитовано 964 представителя местных и иностранных СМИ.
Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев рассказал, что в республике открыты 10 758 участков референдума.
Голосование параллельно проходит в 39 странах. Там организовали 55 участков референдума при посольствах и иных дипломатических представительствах республики за рубежом. Налажена непрерывная связь между всеми участками референдума.
Процесс голосования проходит в Японии, Южной Корее, КНР ,Малайзии ,Сингапуре, Индонезии ,Таиланде, Индии. Всего зарегистрировано около 20 млн. голосующих.
На 55 участках в зарубежных странах проголосуют более 308 тыс. граждан Узбекистана. С 19 по 26 апреля 611 тыс. граждан уже воспользовались своим избирательным правом, проголосовав досрочно.
Процесс голосования проходит в соответствии с демократическими принципами, открыто, прозрачно и транспарентно. Согласно национальному законодательству, голосование осуществляется на основании свободного волеизъявления граждан. Каждый гражданин имеет только один голос.
Если граждане не могут лично явиться на участок референдума, представители участковых комиссий приедут к ним на дом с переносными урнами для голосования.
В референдуме участвует около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран. Из них 14 — от ведущих международных организаций. От органов самоуправления граждан и представителей политических партий Узбекистана — 43 тыс. наблюдателей.