https://uz.sputniknews.ru/20230430/vyacheslav-zaytsev-umer-34490710.html
Скончался российский модельер Вячеслав Зайцев
Скончался российский модельер Вячеслав Зайцев
Днем модельеру стало плохо, он был гопситализирован, но через несколько часов скончался в больнице
2023-04-30T22:11+0500
2023-04-30T22:11+0500
2023-04-30T22:20+0500
россия
вячеслав зайцев
скончался
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Москве скончался известный модельер Вячеслав Зайцев, сообщает РИА Новости.Днем модельера доставили в Щелковскую больницу с кровотечением в желудке. Он находился в отделении реанимации, где около 18:00 скончался.Вячеслав Зайцев – советский и российский художник-модельер, народный художник РФ, 2 марта отметил 85-летие. Он стал первым советским и российским модельером, который показал свои модели на неделе высокой моды в Париже, а в 1989 году в Токио выиграл саммит "Пять лучших модельеров мира".Мастер работал со многими звездами, создал известный Дом Моды. Ему было присвоено звание почетного гражданина Парижа и родного города Иваново. В 2016 году модельеру диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой начались проблемы с суставами. В последние годы из-за болезни он почти никуда не выходил и не посещал светские мероприятия. Исключение он сделал только для своего 85-летнего юбилея.
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россия модельер вячеслав зайцев скончался
россия модельер вячеслав зайцев скончался
Скончался российский модельер Вячеслав Зайцев
22:11 30.04.2023 (обновлено: 22:20 30.04.2023)
Днем модельеру стало плохо, он был гопситализирован, но через несколько часов скончался в больнице
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
В Москве скончался известный модельер Вячеслав Зайцев, сообщает РИА Новости
.
Днем модельера доставили в Щелковскую больницу с кровотечением в желудке. Он находился в отделении реанимации, где около 18:00 скончался.
Вячеслав Зайцев – советский и российский художник-модельер, народный художник РФ, 2 марта отметил 85-летие. Он стал первым советским и российским модельером, который показал свои модели на неделе высокой моды в Париже, а в 1989 году в Токио выиграл саммит "Пять лучших модельеров мира".
Мастер работал со многими звездами, создал известный Дом Моды. Ему было присвоено звание почетного гражданина Парижа и родного города Иваново. В 2016 году модельеру диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой начались проблемы с суставами. В последние годы из-за болезни он почти никуда не выходил и не посещал светские мероприятия. Исключение он сделал только для своего 85-летнего юбилея.