Явка на референдуме: промежуточные данные на 15.00
16:23 30.04.2023 (обновлено: 16:29 30.04.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевРеферендум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года.
© Sputnik / Владимир Алексеев
По данным ЦИК, на 15 часов дня явка на референдуме составила 73,17%. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. На 15.00 в Узбекистане проголосовали 14 206 021 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, явка составила 73,17%, сообщил журналистам замглавы ЦИК Бахром Кучкаров.
Явка по регионам:
Каракалпакстан — 754 354 (76,56%);
Андижанская область — 1 336 087 (78,46%);
Бухарская область — 759 632 (69,8%);
Джизакская область — 571 108 (72,71%)
Навоийская область — 430 501 (69,25%);
Наманганская область — 1 189 975 (74,76%);
Самаркандская область — 1 534 005 (73,70%);
Сырдарьинская область — 382 186 (78,83%);
Сурхандарьинская область — 989 245 (69,56%);
Ташкентская область — 1 277 869 (71,36%);
Ферганская область — 1 713 347 (77,53%);
Хорезмская область — 741 883 (72,08%);
Кашкадарьинская область — 1 306 081( 70,97%);
Ташкент — 1 219 748 (68,49%).
Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституционного закона. Голосование продлится до 20.00.
Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.
В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.
В ходе предварительного голосования, прошедшего 19 — 26 апреля, проголосовали 611 тыс. человек.
По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.
За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
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