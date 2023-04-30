https://uz.sputniknews.ru/20230430/yavka-na-referendume-promejutochnye-dannye-na-1500-34455194.html

Явка на референдуме: промежуточные данные на 15.00

Явка на референдуме: промежуточные данные на 15.00

По данным ЦИК, на 15 часов дня явка на референдуме составила 73,17%.

2023-04-30T16:23+0500

2023-04-30T16:23+0500

2023-04-30T16:29+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

референдум

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цик узбекистана

конституция

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. На 15.00 в Узбекистане проголосовали 14 206 021 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Таким образом, явка составила 73,17%, сообщил журналистам замглавы ЦИК Бахром Кучкаров.Явка по регионам:Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституционного закона. Голосование продлится до 20.00.Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.В ходе предварительного голосования, прошедшего 19 — 26 апреля, проголосовали 611 тыс. человек.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Читайте также:

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