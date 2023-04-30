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Референдум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230430/yavka-na-referendume-promejutochnye-dannye-na-1500-34455194.html
Явка на референдуме: промежуточные данные на 15.00
Явка на референдуме: промежуточные данные на 15.00
По данным ЦИК, на 15 часов дня явка на референдуме составила 73,17%.
2023-04-30T16:23+0500
2023-04-30T16:29+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
референдум
голосование
явка
цик узбекистана
конституция
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. На 15.00 в Узбекистане проголосовали 14 206 021 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Таким образом, явка составила 73,17%, сообщил журналистам замглавы ЦИК Бахром Кучкаров.Явка по регионам:Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституционного закона. Голосование продлится до 20.00.Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.В ходе предварительного голосования, прошедшего 19 — 26 апреля, проголосовали 611 тыс. человек.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Читайте также:
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узбекистан референдум конституционный закон поправки изменения в конституцию новая редакция голосование ход участки для голосования явка центральная избирательная комиссия цик
узбекистан референдум конституционный закон поправки изменения в конституцию новая редакция голосование ход участки для голосования явка центральная избирательная комиссия цик

Явка на референдуме: промежуточные данные на 15.00

16:23 30.04.2023 (обновлено: 16:29 30.04.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевРеферендум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года.
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2023
© Sputnik / Владимир Алексеев
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По данным ЦИК, на 15 часов дня явка на референдуме составила 73,17%. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. На 15.00 в Узбекистане проголосовали 14 206 021 человек, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, явка составила 73,17%, сообщил журналистам замглавы ЦИК Бахром Кучкаров.
Явка по регионам:
Каракалпакстан — 754 354 (76,56%);
Андижанская область — 1 336 087 (78,46%);
Бухарская область — 759 632 (69,8%);
Джизакская область — 571 108 (72,71%)
Навоийская область — 430 501 (69,25%);
Наманганская область — 1 189 975 (74,76%);
Самаркандская область — 1 534 005 (73,70%);
Сырдарьинская область — 382 186 (78,83%);
Сурхандарьинская область — 989 245 (69,56%);
Ташкентская область — 1 277 869 (71,36%);
Ферганская область — 1 713 347 (77,53%);
Хорезмская область — 741 883 (72,08%);
Кашкадарьинская область — 1 306 081( 70,97%);
Ташкент — 1 219 748 (68,49%).
Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституционного закона. Голосование продлится до 20.00.
Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.
В этот день открылось около 11 тыс. участков для голосования. Более 400 участков референдума оборудованы системой видеонаблюдения с выходом в Интернет – по два участка в каждом из районов и городов республики.
В ходе предварительного голосования, прошедшего 19 — 26 апреля, проголосовали 611 тыс. человек.
По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом открыто 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.
За голосованием наблюдают около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
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Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан в посольстве Узбекистана в Москве 30 апреля 2023 года. Информационная брошюра. - Sputnik УзбекистанРеферендум по обновляемой Конституции Узбекистана — что происходит сейчас07:50
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