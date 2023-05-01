https://uz.sputniknews.ru/20230501/itogi-ryefyeryendum-konstitutsiya-uzbyekistan-34486788.html

ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги референдума по Конституции

ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги референдума по Конституции

На брифинге глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев объявил предварительные итоги референдума по Конституции. 01.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-01T11:14+0500

2023-05-01T11:14+0500

2023-05-01T12:34+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

конституция

референдум

голосование

итоги

подсчет голосов

комиссия

бюллетень

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Проект Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" на референдуме поддержали 90,21% проголосовавших, заявил на брифинге глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.Проголосовали "против" — 9,35%, явка составила — 84,54%.В Узбекистане 30 апреля прошло голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Бюллетень для голосования содержал только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени были напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом работали 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действовали семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосовали почти 308 тыс. граждан Узбекистана.За референдумом наблюдали около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Напомним, масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тыс. предложений от граждан республики.Законодательная палата Олий Мажлиса 10 марта утвердила проект конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" и приняла решение назначить референдум по вопросу о поправках в конституцию республики на 30 апреля. Позднее это решение утвердил Сенат.Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также:

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