https://uz.sputniknews.ru/20230501/itogi-ryefyeryendum-konstitutsiya-uzbyekistan-34486788.html
ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги референдума по Конституции
ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги референдума по Конституции
На брифинге глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев объявил предварительные итоги референдума по Конституции. 01.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-01T11:14+0500
2023-05-01T11:14+0500
2023-05-01T12:34+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
конституция
референдум
голосование
итоги
подсчет голосов
комиссия
бюллетень
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Проект Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" на референдуме поддержали 90,21% проголосовавших, заявил на брифинге глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.Проголосовали "против" — 9,35%, явка составила — 84,54%.В Узбекистане 30 апреля прошло голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Бюллетень для голосования содержал только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Бюллетени были напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом работали 55 стационарных участков для голосования в 39 странах. В России действовали семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосовали почти 308 тыс. граждан Узбекистана.За референдумом наблюдали около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.Напомним, масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тыс. предложений от граждан республики.Законодательная палата Олий Мажлиса 10 марта утвердила проект конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" и приняла решение назначить референдум по вопросу о поправках в конституцию республики на 30 апреля. Позднее это решение утвердил Сенат.Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также:
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узбекистан референдум конституция голосование итоги подсчет голоса бюллетень участковая комиссия
узбекистан референдум конституция голосование итоги подсчет голоса бюллетень участковая комиссия
ЦИК Узбекистана объявил предварительные итоги референдума по Конституции
11:14 01.05.2023 (обновлено: 12:34 01.05.2023)
На брифинге глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев объявил предварительные итоги референдума по Конституции.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Проект Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" на референдуме поддержали 90,21% проголосовавших, заявил на брифинге глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
Проголосовали "против" — 9,35%, явка составила — 84,54%.
"Итоговая явка на референдуме в Узбекистане составила 84,54%, проголосовали 16 673 189 человек", — сообщил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев на брифинге.
В Узбекистане 30 апреля прошло голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию.
Бюллетень для голосования содержал только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет".
Бюллетени были напечатаны на узбекском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории республики, а также шрифтом Брайля для удобства слабовидящих граждан республики.
По данным ЦИК Узбекистана, за рубежом работали 55 стационарных участков для голосования в 39 странах.
В России действовали семь участков референдума: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке. За рубежом проголосовали почти 308 тыс. граждан Узбекистана.
За референдумом наблюдали около 400 международных наблюдателей из более чем 50 стран.
Напомним, масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тыс. предложений от граждан республики.
Законодательная палата Олий Мажлиса 10 марта утвердила проект конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" и приняла решение назначить референдум по вопросу о поправках в конституцию республики на 30 апреля. Позднее это решение утвердил Сенат.
Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.