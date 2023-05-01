https://uz.sputniknews.ru/20230501/jaloby-po-narusheniyu-na-konstitutsionnom-referendume-ne-postupali--verxovnyy-sud---34498132.html
Жалобы на нарушения в ходе референдума не поступали — Верховный суд
Жалобы на нарушения в ходе референдума не поступали — Верховный суд
Об этом на брифинге в Ташкенте заявил заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Халилилло Турахужаев. 01.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-01T10:14+0500
2023-05-01T10:14+0500
2023-05-01T14:29+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Ташкенте прошел брифинг, посвященный прошедшему референдуму по проекту Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан". Жалобы на нарушения в ходе конституционного референдума в Верховный суд не поступали. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Халилилло Турахужаев.Напомним, вчера, 30 апреля, прошел референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана.Масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тыс. предложений от граждан республики.Законодательная палата Олий Мажлиса 10 марта утвердила проект конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" и приняла решение назначить референдум по вопросу о поправках в конституцию республики на 30 апреля. Позднее это решение утвердил Сенат.Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также:
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узбекистан, верховный суд узбекистана, брифинг, референдум, референдум-2023, референдум в узбекистане, голосование, нарушения
узбекистан, верховный суд узбекистана, брифинг, референдум, референдум-2023, референдум в узбекистане, голосование, нарушения
Жалобы на нарушения в ходе референдума не поступали — Верховный суд
10:14 01.05.2023 (обновлено: 14:29 01.05.2023)
Об этом на брифинге в Ташкенте заявил заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Халилилло Турахужаев.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Ташкенте прошел брифинг, посвященный прошедшему референдуму по проекту Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан".
Жалобы на нарушения в ходе конституционного референдума в Верховный суд не поступали. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Халилилло Турахужаев.
"К 10 часам сегодняшнего дня жалобы на нарушения в ходе конституционного референдума в Верховный суд не поступали", — заявил Халилилло Турахужаев.
Напомним, вчера, 30 апреля, прошел референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана.
Масштабную конституционную реформу инициировал в 2022 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тыс. предложений от граждан республики.
Законодательная палата Олий Мажлиса 10 марта утвердила проект конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" и приняла решение назначить референдум по вопросу о поправках в конституцию республики на 30 апреля. Позднее это решение утвердил Сенат.
Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.