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Сегодня в Узбекистане отмечают день фонтанов

Сегодня в Узбекистане отмечают день фонтанов

В этом году два фонтана в Ташкенте перевели на технологию голосового управления.

2023-05-01T09:38+0500

2023-05-01T09:38+0500

2023-05-01T10:02+0500

узбекистан

музыкальные фонтаны

ташкент

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Узбекистане отмечают день фонтанов. Как сообщает хокимият столицы, в этом году два фонтана в Ташкенте перевели на технологию голосового управления.Всего в городе насчитывается 45 фонтанов.В их числе:— фонтан на улице А. Кадыри, Алмазарский район;— фонтан на площади Хамида Алимжана (западная сторона), Мирзо-Улугбекский район;— фонтан у входа в парк им.Мирзо Улугбека, М. Улугбекский район;— фонтан у ГАБТ им. Алишера Навои, Мирабадский район;— фонтаны на территории Олий Мажлиса, Чиланзарский район;— фонтан в Саду литераторов, Шайхонтохурский район;— фонтан у музея Амира Темура, Юнусабадский район;— фонтан на улице Истиклол, Юнусабадский район;— фонтан в парк на ул.Сайилгох (Бродвей), Юнусабадский район;— фонтан у Музея истории Узбекистана, Юнусабадский район;— фонтан на площади Мустакиллик-1, Юнусабадский район;— фонтан на площади Мустакиллик-2, Юнусабадский район.

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