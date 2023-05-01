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Сегодня в Узбекистане отмечают день фонтанов
Сегодня в Узбекистане отмечают день фонтанов
В этом году два фонтана в Ташкенте перевели на технологию голосового управления.
2023-05-01T09:38+0500
2023-05-01T10:02+0500
узбекистан
музыкальные фонтаны
ташкент
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Узбекистане отмечают день фонтанов. Как сообщает хокимият столицы, в этом году два фонтана в Ташкенте перевели на технологию голосового управления.Всего в городе насчитывается 45 фонтанов.В их числе:— фонтан на улице А. Кадыри, Алмазарский район;— фонтан на площади Хамида Алимжана (западная сторона), Мирзо-Улугбекский район;— фонтан у входа в парк им.Мирзо Улугбека, М. Улугбекский район;— фонтан у ГАБТ им. Алишера Навои, Мирабадский район;— фонтаны на территории Олий Мажлиса, Чиланзарский район;— фонтан в Саду литераторов, Шайхонтохурский район;— фонтан у музея Амира Темура, Юнусабадский район;— фонтан на улице Истиклол, Юнусабадский район;— фонтан в парк на ул.Сайилгох (Бродвей), Юнусабадский район;— фонтан у Музея истории Узбекистана, Юнусабадский район;— фонтан на площади Мустакиллик-1, Юнусабадский район;— фонтан на площади Мустакиллик-2, Юнусабадский район.
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узбекистан день фонтанов технология голосовое управление ташкент
узбекистан день фонтанов технология голосовое управление ташкент

Сегодня в Узбекистане отмечают день фонтанов

09:38 01.05.2023 (обновлено: 10:02 01.05.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПарень с девушкой у фонтана возле ГАБТА
Парень с девушкой у фонтана возле ГАБТА - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В этом году два фонтана в Ташкенте перевели на технологию голосового управления.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Узбекистане отмечают день фонтанов. Как сообщает хокимият столицы, в этом году два фонтана в Ташкенте перевели на технологию голосового управления.
Всего в городе насчитывается 45 фонтанов.
В их числе:
— фонтан на улице А. Кадыри, Алмазарский район;
— фонтан на площади Хамида Алимжана (западная сторона), Мирзо-Улугбекский район;
— фонтан у входа в парк им.Мирзо Улугбека, М. Улугбекский район;
— фонтан у ГАБТ им. Алишера Навои, Мирабадский район;
— фонтаны на территории Олий Мажлиса, Чиланзарский район;
— фонтан в Саду литераторов, Шайхонтохурский район;
— фонтан у музея Амира Темура, Юнусабадский район;
— фонтан на улице Истиклол, Юнусабадский район;
— фонтан в парк на ул.Сайилгох (Бродвей), Юнусабадский район;
— фонтан у Музея истории Узбекистана, Юнусабадский район;
— фонтан на площади Мустакиллик-1, Юнусабадский район;
— фонтан на площади Мустакиллик-2, Юнусабадский район.
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