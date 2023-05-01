https://uz.sputniknews.ru/20230501/uzbekistan-zabeg-marafon-sport-34504478.html

В Ташкенте пройдет любительский забег

В Ташкенте пройдет любительский забег

Главная цель марафона – рассказать о разных городах страны через участников забега.

2023-05-01T12:16+0500

2023-05-01T12:16+0500

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спорт

узбекистан

ташкент

марафон

забег

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Ташкент, 1 мая — Sputnik. В Ташкенте пройдет любительский забег CITY RUN "БИТВА ГОРОДОВ".Забег пройдет 6 мая. Главная цель марафона — рассказать о разных городах Узбекистана через участников, сообщили корреспонденту Sputnik организаторы акции.Для любителей бега доступны дистанции 1,5 и 10 км. Для участия в забеге участники должны организовать команду из 3 человек, в каждой из которых должна быть хотя бы одна девушка. Бегуны могут представлять только тот город, в котором родились либо прописаны.Марафон пройдет в парке Новый Узбекистан. Помимо забега, в программе мероприятия торжественное открытие с развлекательными зонами и яркое after party с выступлением диджеев и шоу-программой.Читайте так же:

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2023

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