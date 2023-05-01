https://uz.sputniknews.ru/20230501/uzbekistan-zabeg-marafon-sport-34504478.html
В Ташкенте пройдет любительский забег
В Ташкенте пройдет любительский забег
Главная цель марафона – рассказать о разных городах страны через участников забега.
2023-05-01T12:16+0500
2023-05-01T12:16+0500
2023-05-01T13:03+0500
спорт
узбекистан
ташкент
марафон
забег
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Ташкент, 1 мая — Sputnik. В Ташкенте пройдет любительский забег CITY RUN "БИТВА ГОРОДОВ".Забег пройдет 6 мая. Главная цель марафона — рассказать о разных городах Узбекистана через участников, сообщили корреспонденту Sputnik организаторы акции.Для любителей бега доступны дистанции 1,5 и 10 км. Для участия в забеге участники должны организовать команду из 3 человек, в каждой из которых должна быть хотя бы одна девушка. Бегуны могут представлять только тот город, в котором родились либо прописаны.Марафон пройдет в парке Новый Узбекистан. Помимо забега, в программе мероприятия торжественное открытие с развлекательными зонами и яркое after party с выступлением диджеев и шоу-программой.Читайте так же:
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан ташкент забег city run битва городов дистанции марафон парк новый узбекистан
узбекистан ташкент забег city run битва городов дистанции марафон парк новый узбекистан
В Ташкенте пройдет любительский забег
12:16 01.05.2023 (обновлено: 13:03 01.05.2023)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Главная цель марафона — рассказать о разных городах страны через участников забега.
Ташкент, 1 мая — Sputnik. В Ташкенте пройдет любительский забег CITY RUN "БИТВА ГОРОДОВ".
Забег пройдет 6 мая. Главная цель марафона — рассказать о разных городах Узбекистана через участников, сообщили корреспонденту Sputnik организаторы акции.
Для любителей бега доступны дистанции 1,5 и 10 км. Для участия в забеге участники должны организовать команду из 3 человек, в каждой из которых должна быть хотя бы одна девушка. Бегуны могут представлять только тот город, в котором родились либо прописаны.
Марафон пройдет в парке Новый Узбекистан. Помимо забега, в программе мероприятия торжественное открытие с развлекательными зонами и яркое after party с выступлением диджеев и шоу-программой.