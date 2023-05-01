https://uz.sputniknews.ru/20230501/yadernyy-zontik-dlya-yujnoy-korei-podorojal-34494729.html

Ядерный зонтик для Южной Кореи подорожал

Ядерный зонтик для Южной Кореи подорожал

А чем это Южная Корея лучше Германии? Если США превращают своего европейского союзника в экономическую руину, то почему не могут того же сделать с союзником азиатским? И ведь делают.

2023-05-01T10:09+0500

2023-05-01T10:09+0500

2023-05-01T10:20+0500

колумнисты

южная корея

китай

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Речь о не всеми замеченной особенности недавнего визита президента Южной Кореи Юн Сок Еля в Вашингтон — там речь шла не только о ядерном оружии, но еще и об экономике.Подавляющая часть комментариев по всему миру — все-таки об оружии. Якобы президент Юн поставил президента Байдена в невыносимое положение, грозя создать свою ядерную бомбу в противовес северокорейскому ядерному арсеналу. И Байден Юна отговорил — в обмен на обещание "ядерного зонтика" над югом полуострова. В качестве зонтика выступает торжественное обязательство США применить ядерное оружие против Северной Кореи, если таковая первой применит его против Южной. Ну и уже сегодня говорят о предстоящем заходе в корейские воды ядерной подлодки из США, а затем и прочих подобных кораблей.На земле полуострова вроде как такого оружия быть не должно. Хотя если посмотреть на список тамошних военных баз США (занимает полторы страницы), то кто там их будет контролировать и проверять. Сейчас решено создать совместную комиссию по ядерному планированию, то есть формально южнокорейцы будут в этой истории участвовать примерно так же, как это делают европейцы.Главное здесь в том, что всем понятно: настоящей мишенью ядерных и прочих вооружений служит Китай. Страшилки о неуправляемой Северной Корее в последний раз волновали кого-то в 2018 году — накануне встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Кстати, итоговый документ той встречи, шутки ради, говорил об избавлении всего полуострова от ядерного оружия. Так или иначе, сегодня, после визита Юн Сок Еля в США, стало фактом: Север отстоял свое право на ядерный арсенал, он вряд ли дальше будет играть роль фальшивого предлога для американских военных телодвижений в Восточной Азии. Настоящая мишень — это Китай, просто сегодня на эти темы говорят уже открыто.И тот же Китай в публикациях и официальных заявлениях обратил внимание на особенность взаимоотношений США и Южной Кореи. Она в том, что в нагрузку к "ядерному зонтику" эта страна получает массу экономических неприятностей.В частности, в Белом доме Юна уговаривали (читай: заставляли) помешать южнокорейским производителям полупроводников заполнять пустоты на китайском рынке, когда оттуда уйдут поставщики аналогичной продукции из США. Да и в целом Америке надо изменить ситуацию, при которой главный торговый партнер Южной Кореи — это Китай, а далекие США откатились на второе место. Аналогичная ситуация была в 2016 году, когда США разместили там противоракетную систему THAAD, якобы направленную против все той же "страшной" Северной Кореи, и Сеул немедленно получил болезненные китайские санкции.Насильственное принуждение Южной Кореи к менее выгодной торговле и к разрыву с Китаем — это та же система, которую США пытаются реализовать с Индией и вообще со всеми в мире. Включая еще одного азиатского партнера — Тайвань. В результате в первом квартале года его торговля с КНР упала на 26,5 процента, что означает падение всего экспорта на 19,2 процента. Начиная с 90-х годов Тайвань — как и Южная Корея — процветал, прежде всего благодаря бизнесу с китайским материком, торговля с которым сводилась для Тайбэя с профицитом до 100 миллиардов долларов в год. А теперь внешнеторговый баланс острова — худший за последние четырнадцать лет. Партнерство с США обязывает: вооружен, но голоден.В общем, ядерные зонтики и прочие аспекты такого партнерства сегодня не те, что были раньше. Напомним, что на старте холодной войны к таковым прилагалась не просто экономическая помощь. США очень неплохо поучаствовали в создании западногерманского экономического чуда, сегодня ими же уничтожаемого. И то же было с Южной Кореей, когда-то бедной и отсталой частью Корейского полуострова. Южнокорейского чуда не было бы, если бы не США в первую очередь, а уже потом начинавшая подниматься Япония и прочие.Возникает вопрос: почему сегодня все наоборот? Почему статус союзника США, неважно в каком регионе, означает подрыв экономических возможностей этого союзника, подталкивание его к бедности? Ответов очень много, но в любом случае конструкция получается шаткая и непрочная.И еще: в Китае плохо знают американскую музыку. Иначе заметили бы, что президента Юна на обеде в Белом доме уговорили спеть песню. И выбрал он American Pie. Дело в том, что песня — о катастрофе, о крушении самолета, и припев ее звучит так: "Прощай, американский пирог". Очень символично получается.Читайте также: В Америке отказываются верить в конец однополярного мира

южная корея

китай

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южная корея китай ядерный зонтик