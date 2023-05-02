https://uz.sputniknews.ru/20230502/rossiya-uzbyekistan-tovarooborot-uvyelichyeniye-vdvoye-naskolko-ryealno-ekspyerty-mnyeniya-34533970.html

Двукратный рост торговли между Узбекистаном и Россией — насколько это реально?

Двукратный рост торговли между Узбекистаном и Россией — насколько это реально?

В России считают, что обе страны в недалеком будущем могут достичь взаимного товарооборота в $20 млрд

2023-05-02T13:35+0500

2023-05-02T13:35+0500

2023-05-02T15:14+0500

россия

узбекистан

товарооборот

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Планка в $10 млрд товарооборота между Россией и Узбекистаном в 2023 году будет перевыполнена, а показатель в $20 млрд уже не является чем-то недостижимым. Об этом на совместном заседании узбекско-российского и российско-узбекского делового совета в минувшую среду, 26 апреля 2023 года, заявил зампред Правительства — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.Это при том, что по итогам 2022-го года Россия вновь стала самым крупным торговым партнером Узбекистана, а товарооборот двух стран увеличился на 23% к уровню 2021-го года и составил $9,28 млрд.Реально ли нарастить товарооборот вдвое в ближайшей перспективе — Sputnik узнал у экспертов.Оценки разнятсяБыстро увеличить товарооборот с Узбекистаном в два раза вряд ли реалистично. Таким мнением с корреспондентом Sputnik поделилась руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ “Финам” Ольга Беленькая.По ее словам, товарооборот в $20 млрд с одним только партнером для республики сегодня — это очень большой объем, ведь общий внешнеторговый оборот Узбекистана в 2022-м году составил порядка $50 млрд.В свою очередь, директор Института торговой политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук Александр Данильцев назвал возможность существенного расширения торговли между РФ и Узбекистаном совершенно очевидной и ожидаемой.Также он отметил, что Москва из-за санкций столкнулась с проблемами с импортом и экспортом, и Ташкент в этой ситуации может быть хорошим партнером.Предварительным прогнозом роста российско-узбекистанского товарооборота в 2023-м году поделился доктор экономических наук, профессор кафедры Корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Полтарыхин. По его оценкам, к концу года этот показатель увеличится примерно на $2,5-3 млрд — приблизительно до $12 млрд.Чем торгуем?В 2022-м году Россия поставляла в Узбекистан промышленную продукцию, продовольственные товары, машины и транспортное оборудование, уточнила эксперт Беленькая. В обратном направлении, в основном, ввозили текстиль и плодоовощную продукцию.Напомним, что в декабре прошлого года глава минэкономразвития России заявил, что качество структуры российско-узбекистанского товарооборота ежегодно меняется: готовая продукция уже несколько лет подряд вытесняет сырьевую.По мнению Андрея Полтарыхина, страны намерены наращивать торгово-экономическое сотрудничество, в частности, в машиностроении, легкой промышленности и фармацевтике. Также они планируют создавать новые совместные предприятия, чтобы усиливать кооперацию.Ранее, в декабре 2022 года, вопрос расширения промышленной кооперации премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым. Она включает в себя автомобиле- и машиностроение, авиационную, радиоэлектронную, фармацевтическую, химическую и легкую промышленность, а также лесопромышленный комплекс.За последние пять лет число предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала, превысило 2,5 тыс. В то же время в РФ узбекский бизнес зарегистрировал более 600 компаний.По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева, по состоянию на конец 2022 года, РУз и РФ совместно реализуют в республике почти 200 проектов на $20 млрд. Они охватывают такие сферы, как нефтехимия, энергетика, горная металлургия, здравоохранение и фармацевтика, легкая промышленность, производство стройматериалов.Все вышеперечисленное, по мнению экспертов, также поспособствует росту товарооборота России и Узбекистана в будущем.Читайте также: "Узбекистан — один из локомотивов роста ЦА" — Решетников

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