https://uz.sputniknews.ru/20230502/uzbyekistan-mid-vstryecha-baxromjon-aloyev-pryedsyedatyel-kompanii-kuvyeyt-salax-al-usman-34527829.html

Что обсудили в МИД Узбекистана с руководителем кувейтской компании

Что обсудили в МИД Узбекистана с руководителем кувейтской компании

Стороны рассмотрели реализацию в республике совместных проектов в различных сферах промышленности.

2023-05-02T09:18+0500

2023-05-02T09:18+0500

2023-05-02T11:38+0500

узбекистан

мид узбекистана

кувейт

компания

встреча

инвестиции

инвестпроекты

экономика

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Замглавы МИД Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с сооснователем и председателем кувейтской компании Boursa National Салахом Аль-Усманом, сообщает ИА “Дунё”.Стороны обсудили развитие экономической дипломатии, привлечение иностранных инвестиций в экономику республики, реализацию совместных проектов в различных сферах промышленности.Также договорились организовать в 2023 году ряд совместных мероприятий в целях продвижения инвестиционного потенциала Узбекистана.Читайте также: Своя игра: Россия и саудиты поставили США на место

узбекистан

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