https://uz.sputniknews.ru/20230502/uzbyekistan-mid-vstryecha-baxromjon-aloyev-pryedsyedatyel-kompanii-kuvyeyt-salax-al-usman-34527829.html
Что обсудили в МИД Узбекистана с руководителем кувейтской компании
Что обсудили в МИД Узбекистана с руководителем кувейтской компании
Стороны рассмотрели реализацию в республике совместных проектов в различных сферах промышленности.
2023-05-02T09:18+0500
2023-05-02T09:18+0500
2023-05-02T11:38+0500
узбекистан
мид узбекистана
кувейт
компания
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инвестиции
инвестпроекты
экономика
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Замглавы МИД Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с сооснователем и председателем кувейтской компании Boursa National Салахом Аль-Усманом, сообщает ИА “Дунё”.Стороны обсудили развитие экономической дипломатии, привлечение иностранных инвестиций в экономику республики, реализацию совместных проектов в различных сферах промышленности.Также договорились организовать в 2023 году ряд совместных мероприятий в целях продвижения инвестиционного потенциала Узбекистана.Читайте также: Своя игра: Россия и саудиты поставили США на место
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узбекистан мид узбекистана кувейт встреча компания инвестиция инвестпроекты экономика
узбекистан мид узбекистана кувейт встреча компания инвестиция инвестпроекты экономика
Что обсудили в МИД Узбекистана с руководителем кувейтской компании
09:18 02.05.2023 (обновлено: 11:38 02.05.2023)
Стороны рассмотрели реализацию в республике совместных проектов в различных сферах промышленности.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik
. Замглавы МИД Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с сооснователем и председателем кувейтской компании Boursa National Салахом Аль-Усманом, сообщает ИА “Дунё”
.
Стороны обсудили развитие экономической дипломатии, привлечение иностранных инвестиций в экономику республики, реализацию совместных проектов в различных сферах промышленности.
Также договорились организовать в 2023 году ряд совместных мероприятий в целях продвижения инвестиционного потенциала Узбекистана.