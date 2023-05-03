https://uz.sputniknews.ru/20230503/boksery-iz-uzbekistana-voshli-v-top-6-mirovogo-reytinga-34586043.html

Боксеры из Узбекистана вошли в ТОП-6 мирового рейтинга

Боксеры из Узбекистана вошли в ТОП-6 мирового рейтинга

WBA обнародовала обновленный рейтинг за апрель, в котором высокие места заняли 8 узбекских боксеров.

2023-05-03T16:21+0500

2023-05-03T16:21+0500

2023-05-03T16:21+0500

спорт

бокс

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг по итогам апреля. Высокие места в нем заняли 8 узбекских боксеров. Об этом сообщает Федерация бокса Узбекистана.На первой строчке рейтинга Отабек Холматов, выступающий в полусредней весовой категории, претендент на чемпионский пояс WBA. Лидером рейтинга в своей весовой категории также стал Исраил Мадримов. Второе место в минимальном весе занял Гасанбой Досматов.Всего в этот рейтинг вошли 8 боксеров из Узбекистана:Напомним, в эти дни в Ташкенте впервые проводится чемпионат мира по боксу среди мужчин. На ринг выйдут 13 боксеров сборной Узбекистана.Читайте также: В Ташкенте стартовал ЧМ по боксу — видео, фото

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