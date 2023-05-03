https://uz.sputniknews.ru/20230503/izvestno-kolichestvo-naseleniye-tashkent-34578788.html

Стало известно точное количество жителей Ташкента

Стало известно точное количество жителей Ташкента

Постоянное население столицы на 1 апреля 2023 года составляет 2 млн 978 тыс. 200 человек.

2023-05-03T12:53+0500

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узбекистан

ташкент

население

район

алмазарский район

сергелийский район

чиланзарский район

шайхантахурский район

юнусабадский район

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. На 1 апреля 2023 года постоянное население столицы Узбекистана составляет 2 млн 978 тыс. 200 человек, из них 1 млн 460 тыс. 800 мужчин, 1 млн 517 тыс. 400 женщин. Такие данные приводит Управление статистики города Ташкента, сообщает городская администрация.В тройку самых густонаселенных районов входят Алмазарский, Юнусабадский и Шайхантахурский.Наименьшее количество людей проживает в Яккасарайском и Бектемирском районах.Население по другим районам Ташкента составляет:Читайте также: Стало известно, какой регион Узбекистана самый густонаселенный

узбекистан

ташкент

алмазарский район

сергелийский район

чиланзарский район

шайхантахурский район

юнусабадский район

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узбекистан население густонаселенные районы ташкент алмазарский район юнусабадский шайхонтохурский мирзо-улугбекский учтепинский яшнабадский чиланзарский янгихаётский мирабадский сергелийский яккасарайский бектемирский управление статистики хакимият ташкента