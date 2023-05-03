Стало известно точное количество жителей Ташкента
12:53 03.05.2023 (обновлено: 13:34 03.05.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровАллея возле ЦУМа одна из самых защищенных от солнца мест
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Постоянное население столицы на 1 апреля 2023 года составляет 2 млн 978 тыс. 200 человек.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. На 1 апреля 2023 года постоянное население столицы Узбекистана составляет 2 млн 978 тыс. 200 человек, из них 1 млн 460 тыс. 800 мужчин, 1 млн 517 тыс. 400 женщин. Такие данные приводит Управление статистики города Ташкента, сообщает городская администрация.
В тройку самых густонаселенных районов входят Алмазарский, Юнусабадский и Шайхантахурский.
Наименьшее количество людей проживает в Яккасарайском и Бектемирском районах.
Население по другим районам Ташкента составляет:
Алмазарский район — 397,1 тыс. человек;
Юнусабадский район – 369,5 тыс. человек;
Шайхонтохурский район – 361,8 тыс. человек;
Мирзо-Улугбекский район – 324,9 тыс. человек;
Учтепинский район — 295,3 тыс. человек;
Яшнабадский район — 293 тыс. человек;
Чиланзарский район – 272,9 тыс. человек;
Янгихаетский район — 164,4 тыс. человек;
Мирабадский район — 150,1 тыс. человек;
Сергелийский район — 163,8 тыс. человек;
Яккасарайский район — 128,6 тыс. человек;
Бектемирский район – 56,8 тыс. человек.
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