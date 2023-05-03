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Логотип Россотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2023
Россотрудничество в Узбекистане
Спецпроект Sputnik Узбекистан рассказывает об образовательных и просветительских проектах Русского дома в Ташкенте и деятельности Россотрудничества в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20230503/tashkent-volonter-pozdravleniya-veteran-vov-34592548.html
В Ташкенте волонтеры поздравляют ветеранов ВОВ
В Ташкенте волонтеры поздравляют ветеранов ВОВ
В рамках акции "С Днем Победы, ветеран!" волонтеры навестят более 50 участников Великой Отечественной войны.
2023-05-03T21:00+0500
2023-05-03T21:00+0500
россотрудничество в узбекистане
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Международная команда "Волонтеры Победы" в Узбекистане при поддержке Русского дома в Ташкенте проводит акцию "С днем Победы, ветеран!"Добровольцы навестят более 50 участников ВОВ, ветеранов труда, детей войны, блокадников Ленинграда, а также узников концлагерей.Как поздравляют ветеранов в этом году – смотрите в нашем видео.
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узбекистан ташкент россотрудничество русский дом в ташкенте волонтеры победы с днем победы ветеран акция поздравление участники великой отечественной войны инвалиды ветераны труда дети войны блокадники узники концлагерей
узбекистан ташкент россотрудничество русский дом в ташкенте волонтеры победы с днем победы ветеран акция поздравление участники великой отечественной войны инвалиды ветераны труда дети войны блокадники узники концлагерей

В Ташкенте волонтеры поздравляют ветеранов ВОВ

21:00 03.05.2023
© Sputnik
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В рамках акции "С Днем Победы, ветеран!" волонтеры навестят более 50 участников Великой Отечественной войны.
Международная команда "Волонтеры Победы" в Узбекистане при поддержке Русского дома в Ташкенте проводит акцию "С днем Победы, ветеран!"
Добровольцы навестят более 50 участников ВОВ, ветеранов труда, детей войны, блокадников Ленинграда, а также узников концлагерей.
Как поздравляют ветеранов в этом году – смотрите в нашем видео.
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