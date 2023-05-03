https://uz.sputniknews.ru/20230503/tashkent-volonter-pozdravleniya-veteran-vov-34592548.html

В Ташкенте волонтеры поздравляют ветеранов ВОВ

В Ташкенте волонтеры поздравляют ветеранов ВОВ

В рамках акции "С Днем Победы, ветеран!" волонтеры навестят более 50 участников Великой Отечественной войны.

2023-05-03T21:00+0500

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2023-05-03T21:00+0500

россотрудничество в узбекистане

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Международная команда "Волонтеры Победы" в Узбекистане при поддержке Русского дома в Ташкенте проводит акцию "С днем Победы, ветеран!"Добровольцы навестят более 50 участников ВОВ, ветеранов труда, детей войны, блокадников Ленинграда, а также узников концлагерей.Как поздравляют ветеранов в этом году – смотрите в нашем видео.

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