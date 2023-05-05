Чемпионат мира по боксу: с кем сегодня узбекистанцы проведут бои
© Министерство молодежной политики и спорта Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Министерство молодежной политики и спорта
На ринг выйдут Лазизбек Муллоджонов, Абдумалик Халаков и Жасурбек Юлдошев.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сегодня на ринг поднимутся 3 узбекских боксера.
Их противники — представители Колумбии, Гайаны и Иордании.
Так, в бой вступят:
-92 кг: Лазизбек Муллоджонов — Марло Хартадо (Колумбия), после 15:40;
-57 кг: Абдумалик Халаков — Кевин Алликок (Гайана), после 18:55;
-80 кг: Жасурбек Юлдошев — Хусейн Яшиш (Иордания), после 19:40.
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат продлится до 14 мая.
Читайте также: В Ташкенте стартовал ЧМ по боксу — видео, фото