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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230505/chempionat-mir-boks-segodnya-uzbekistanets-boi-34640275.html
Чемпионат мира по боксу: с кем сегодня узбекистанцы проведут бои
Чемпионат мира по боксу: с кем сегодня узбекистанцы проведут бои
На ринг выйдут Лазизбек Муллоджонов, Абдумалик Халаков и Жасурбек Юлдошев
2023-05-05T08:50+0500
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чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
чемпионат мира по боксу
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сегодня на ринг поднимутся 3 узбекских боксера. Их противники — представители Колумбии, Гайаны и Иордании.Так, в бой вступят:Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат продлится до 14 мая.Читайте также: В Ташкенте стартовал ЧМ по боксу — видео, фото
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узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу боксеры лазизбек муллоджонов абдумалик халаков жасурбек юлдошев марло хартадо кевин алликок хусейн яшиш колумбия иордания гайана
узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу боксеры лазизбек муллоджонов абдумалик халаков жасурбек юлдошев марло хартадо кевин алликок хусейн яшиш колумбия иордания гайана

Чемпионат мира по боксу: с кем сегодня узбекистанцы проведут бои

08:50 05.05.2023
© Министерство молодежной политики и спорта Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
© Министерство молодежной политики и спорта
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На ринг выйдут Лазизбек Муллоджонов, Абдумалик Халаков и Жасурбек Юлдошев.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сегодня на ринг поднимутся 3 узбекских боксера.
Их противники — представители Колумбии, Гайаны и Иордании.
Так, в бой вступят:
-92 кг: Лазизбек Муллоджонов — Марло Хартадо (Колумбия), после 15:40;
-57 кг: Абдумалик Халаков — Кевин Алликок (Гайана), после 18:55;
-80 кг: Жасурбек Юлдошев — Хусейн Яшиш (Иордания), после 19:40.
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаЧемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат продлится до 14 мая.
Читайте также: В Ташкенте стартовал ЧМ по боксу — видео, фото
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