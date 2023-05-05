https://uz.sputniknews.ru/20230505/chempionat-mir-boks-segodnya-uzbekistanets-boi-34640275.html

Чемпионат мира по боксу: с кем сегодня узбекистанцы проведут бои

Чемпионат мира по боксу: с кем сегодня узбекистанцы проведут бои

На ринг выйдут Лазизбек Муллоджонов, Абдумалик Халаков и Жасурбек Юлдошев

2023-05-05T08:50+0500

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2023-05-05T08:50+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

бокс

чемпионат мира по боксу

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сегодня на ринг поднимутся 3 узбекских боксера. Их противники — представители Колумбии, Гайаны и Иордании.Так, в бой вступят:Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат продлится до 14 мая.Читайте также: В Ташкенте стартовал ЧМ по боксу — видео, фото

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