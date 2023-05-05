Met gala и стрельба в Сербии: главные фото этой недели

Исполнительница Cardi B покидает отель перед посещением благотворительного гала-вечера Метрополитен-музея, посвященного открытию выставки "Карл Лагерфельд: линия красоты".
Исполнительница Cardi B покидает отель перед посещением благотворительного гала-вечера Метрополитен-музея, посвященного открытию выставки "Карл Лагерфельд: линия красоты".
Папа Франциск смотрит на танцоров во время встречи с молодежью.
Папа Франциск смотрит на танцоров во время встречи с молодежью.
Родитель забирает своего ребенка из школы Белграда после стрельбы.
Родитель забирает своего ребенка из школы Белграда после стрельбы.
Женщина-омоновец просит подкрепление после того, как сторонники оппозиции подожгли грузовик в Кении.
Женщина-омоновец просит подкрепление после того, как сторонники оппозиции подожгли грузовик в Кении.
Люди собрались на улице, чтобы посмотреть гостей Met Gala.
Люди собрались на улице, чтобы посмотреть гостей Met Gala.
Британский король Карл III и его супруга Камилла стоят на ступенях во время Садовой вечеринки в Букингемском дворце.
Британский король Карл III и его супруга Камилла стоят на ступенях во время Садовой вечеринки в Букингемском дворце.
Работница несет мешок с мусором по улице в Сринагаре.
Работница несет мешок с мусором по улице в Сринагаре.
Чилийская полиция задержала мигранта на границе с Перу. Миграционный кризис на границе двух стран усилился.
Чилийская полиция задержала мигранта на границе с Перу. Миграционный кризис на границе двух стран усилился.
Уличный торговец, продающий веточки ландыша прикрывает нос от слезоточивого газа, который выпустила полиция во Франции.
Уличный торговец, продающий веточки ландыша прикрывает нос от слезоточивого газа, который выпустила полиция во Франции.
Посетители смотрят проекцию на выставке "Грезы о природе — генеративные ландшафты" в художественном музее Кунстпаласт в Дюссельдорфе.
Посетители смотрят проекцию на выставке "Грезы о природе — генеративные ландшафты" в художественном музее Кунстпаласт в Дюссельдорфе.
Дети смотрят на поврежденный автомобиль в южном израильском городе Сдерот.
Дети смотрят на поврежденный автомобиль в южном израильском городе Сдерот.
Проправительственный профсоюз рабочих марширует во время демонстрации в поддержку переизбрания президента Найиба Букеле в Сан-Сальвадоре.
Проправительственный профсоюз рабочих марширует во время демонстрации в поддержку переизбрания президента Найиба Букеле в Сан-Сальвадоре.
Кошка спит на столе возле кафе в Турции.
Кошка спит на столе возле кафе в Турции.
Верующие несут статую Святого Доменико, покрытую живыми змеями, во время ежегодного шествия в Италии.
Верующие несут статую Святого Доменико, покрытую живыми змеями, во время ежегодного шествия в Италии.
Курсанты индийской армии празднуют выпускной в Академии подготовки офицеров.
Курсанты индийской армии празднуют выпускной в Академии подготовки офицеров.
Модели идут по подиуму, демонстрируя творения мексиканского дизайнера Альфредо Мартинеса во время показа коллекции осень-зима на Неделе моды Mercedes-Benz в Мексике.
Модели идут по подиуму, демонстрируя творения мексиканского дизайнера Альфредо Мартинеса во время показа коллекции осень-зима на Неделе моды Mercedes-Benz в Мексике.
Девушка выглядывает из дверного проема на острове Кешм в иранском заливе.
Девушка выглядывает из дверного проема на острове Кешм в иранском заливе.
Самолет пролетает мимо статуи Лувра во время восхода растущей луны в Париже.
Самолет пролетает мимо статуи Лувра во время восхода растущей луны в Париже.