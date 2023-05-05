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https://uz.sputniknews.ru/20230505/met-gala-i-strelba-v-serbii-glavnye-foto-etoy-nedeli-34671838.html
Met gala и стрельба в Сербии: главные фото этой недели
Met gala и стрельба в Сербии: главные фото этой недели
Самые яркие события этой недели — в фотоподборке Sputnik.
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Met gala и стрельба в Сербии: главные фото этой недели

21:01 05.05.2023
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Самые яркие и запоминающиеся события этой недели — в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / CJ Rivera/Invision

Исполнительница Cardi B покидает отель перед посещением благотворительного гала-вечера Метрополитен-музея, посвященного открытию выставки "Карл Лагерфельд: линия красоты".

Исполнительница Cardi B покидает отель перед посещением благотворительного гала-вечера Метрополитен-музея, посвященного открытию выставки &quot;Карл Лагерфельд: линия красоты&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/20
© AP Photo / CJ Rivera/Invision

Исполнительница Cardi B покидает отель перед посещением благотворительного гала-вечера Метрополитен-музея, посвященного открытию выставки "Карл Лагерфельд: линия красоты".

© AP Photo / Andrew Medichini

Папа Франциск смотрит на танцоров во время встречи с молодежью.

Папа Франциск смотрит на танцоров во время встречи с молодежью. - Sputnik Узбекистан
2/20
© AP Photo / Andrew Medichini

Папа Франциск смотрит на танцоров во время встречи с молодежью.

© AFP 2023 / Oliver Bunic

Родитель забирает своего ребенка из школы Белграда после стрельбы.

Родитель забирает своего ребенка из школы Белграда после стрельбы. - Sputnik Узбекистан
3/20
© AFP 2023 / Oliver Bunic

Родитель забирает своего ребенка из школы Белграда после стрельбы.

© AP Photo / Ben Curtis

Женщина-омоновец просит подкрепление после того, как сторонники оппозиции подожгли грузовик в Кении.

Женщина-омоновец просит подкрепление после того, как сторонники оппозиции подожгли грузовик в Кении. - Sputnik Узбекистан
4/20
© AP Photo / Ben Curtis

Женщина-омоновец просит подкрепление после того, как сторонники оппозиции подожгли грузовик в Кении.

© AFP 2023 / Kena Betancur

Люди собрались на улице, чтобы посмотреть гостей Met Gala.

Люди собрались на улице, чтобы посмотреть гостей Met Gala. - Sputnik Узбекистан
5/20
© AFP 2023 / Kena Betancur

Люди собрались на улице, чтобы посмотреть гостей Met Gala.

© AP Photo / Yui Mok/Pool

Британский король Карл III и его супруга Камилла стоят на ступенях во время Садовой вечеринки в Букингемском дворце.

Британский король Карл III и его супруга Камилла стоят на ступенях во время Садовой вечеринки в Букингемском дворце. - Sputnik Узбекистан
6/20
© AP Photo / Yui Mok/Pool

Британский король Карл III и его супруга Камилла стоят на ступенях во время Садовой вечеринки в Букингемском дворце.

© AFP 2023 / Tauseef Mustafa

Работница несет мешок с мусором по улице в Сринагаре.

Работница несет мешок с мусором по улице в Сринагаре. - Sputnik Узбекистан
7/20
© AFP 2023 / Tauseef Mustafa

Работница несет мешок с мусором по улице в Сринагаре.

© AP Photo / Agustin Mercado

Чилийская полиция задержала мигранта на границе с Перу. Миграционный кризис на границе двух стран усилился.

Чилийская полиция задержала мигранта на границе с Перу. Миграционный кризис на границе двух стран усилился. - Sputnik Узбекистан
8/20
© AP Photo / Agustin Mercado

Чилийская полиция задержала мигранта на границе с Перу. Миграционный кризис на границе двух стран усилился.

© AFP 2023 / Alain Jocard

Уличный торговец, продающий веточки ландыша прикрывает нос от слезоточивого газа, который выпустила полиция во Франции.

Уличный торговец, продающий веточки ландыша прикрывает нос от слезоточивого газа, который выпустила полиция во Франции. - Sputnik Узбекистан
9/20
© AFP 2023 / Alain Jocard

Уличный торговец, продающий веточки ландыша прикрывает нос от слезоточивого газа, который выпустила полиция во Франции.

© AP Photo / Martin Meissner

Посетители смотрят проекцию на выставке "Грезы о природе — генеративные ландшафты" в художественном музее Кунстпаласт в Дюссельдорфе.

Посетители смотрят проекцию на выставке &quot;Грезы о природе — генеративные ландшафты&quot; в художественном музее Кунстпаласт в Дюссельдорфе. - Sputnik Узбекистан
10/20
© AP Photo / Martin Meissner

Посетители смотрят проекцию на выставке "Грезы о природе — генеративные ландшафты" в художественном музее Кунстпаласт в Дюссельдорфе.

© AFP 2023 / Gil Cohen-Magen

Дети смотрят на поврежденный автомобиль в южном израильском городе Сдерот.

Дети смотрят на поврежденный автомобиль в южном израильском городе Сдерот. - Sputnik Узбекистан
11/20
© AFP 2023 / Gil Cohen-Magen

Дети смотрят на поврежденный автомобиль в южном израильском городе Сдерот.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Проправительственный профсоюз рабочих марширует во время демонстрации в поддержку переизбрания президента Найиба Букеле в Сан-Сальвадоре.

Проправительственный профсоюз рабочих марширует во время демонстрации в поддержку переизбрания президента Найиба Букеле в Сан-Сальвадоре. - Sputnik Узбекистан
12/20
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Проправительственный профсоюз рабочих марширует во время демонстрации в поддержку переизбрания президента Найиба Букеле в Сан-Сальвадоре.

© AP Photo / Khalil Hamra

Кошка спит на столе возле кафе в Турции.

Кошка спит на столе возле кафе в Турции. - Sputnik Узбекистан
13/20
© AP Photo / Khalil Hamra

Кошка спит на столе возле кафе в Турции.

© AFP 2023 / Tiziana Fabi

Верующие несут статую Святого Доменико, покрытую живыми змеями, во время ежегодного шествия в Италии.

Верующие несут статую Святого Доменико, покрытую живыми змеями, во время ежегодного шествия в Италии. - Sputnik Узбекистан
14/20
© AFP 2023 / Tiziana Fabi

Верующие несут статую Святого Доменико, покрытую живыми змеями, во время ежегодного шествия в Италии.

© Sputnik / Evgeny Yepanchintsev / Перейти в фотобанкКорова и движение автотранспорта по трассе "Чита-Хабаровск" в Забайкальском крае.
Корова на трассе Чита-Хабаровск в Забайкальском крае - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Evgeny Yepanchintsev
/
Перейти в фотобанк
Корова и движение автотранспорта по трассе "Чита-Хабаровск" в Забайкальском крае.
© AFP 2023 / R. Satish Babu

Курсанты индийской армии празднуют выпускной в Академии подготовки офицеров.

Курсанты индийской армии празднуют выпускной в Академии подготовки офицеров. - Sputnik Узбекистан
16/20
© AFP 2023 / R. Satish Babu

Курсанты индийской армии празднуют выпускной в Академии подготовки офицеров.

© AFP 2023 / Ulises Ruiz

Модели идут по подиуму, демонстрируя творения мексиканского дизайнера Альфредо Мартинеса во время показа коллекции осень-зима на Неделе моды Mercedes-Benz в Мексике.

Модели идут по подиуму, демонстрируя творения мексиканского дизайнера Альфредо Мартинеса во время показа коллекции осень-зима на Неделе моды Mercedes-Benz в Мексике. - Sputnik Узбекистан
17/20
© AFP 2023 / Ulises Ruiz

Модели идут по подиуму, демонстрируя творения мексиканского дизайнера Альфредо Мартинеса во время показа коллекции осень-зима на Неделе моды Mercedes-Benz в Мексике.

© Sputnik / Svetlana Shevchenko / Перейти в фотобанкУчастник ансамбля "Маленький джигит" выступает на концерте "Вахтангов. Путь домой" на площади Свободы во Владикавказе.
Участник ансамбля Маленький джигит выступает на концерте Вахтангов. Путь домой на площади Свободы во Владикавказе - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik / Svetlana Shevchenko
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Участник ансамбля "Маленький джигит" выступает на концерте "Вахтангов. Путь домой" на площади Свободы во Владикавказе.
© AFP 2023 / Atta Kenare

Девушка выглядывает из дверного проема на острове Кешм в иранском заливе.

Девушка выглядывает из дверного проема на острове Кешм в иранском заливе. - Sputnik Узбекистан
19/20
© AFP 2023 / Atta Kenare

Девушка выглядывает из дверного проема на острове Кешм в иранском заливе.

© AFP 2023 / Stefano Rellandini

Самолет пролетает мимо статуи Лувра во время восхода растущей луны в Париже.

Самолет пролетает мимо статуи Лувра во время восхода растущей луны в Париже. - Sputnik Узбекистан
20/20
© AFP 2023 / Stefano Rellandini

Самолет пролетает мимо статуи Лувра во время восхода растущей луны в Париже.

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