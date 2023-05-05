https://uz.sputniknews.ru/20230505/mullojonov-pobeda-kolumbiyets-marlo-xartado-pervyy-boy-chm-34663189.html

Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ — фото

Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ — фото

Лазизжон Мулложонов сделал уверенный шаг к чемпионству, на проходящем в Ташкенте ЧМ по боксу

2023-05-05T16:45+0500

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чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

чемпионат

чемпионат мира по боксу

боксер

победа

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Узбекистанец Лазизжон Мулложонов (-92 кг) уверенно шагнул к чемпионству. В своем первом бою он победил колумбийца Марло Хартадо. Об этом сообщает НОК страны.Напомним, в чемпионате мира по боксу принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд чемпионата достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Турнир продлится до 14 мая.Читайте также: Чемпионат мира по боксу: с кем сегодня узбекистанцы проведут бои

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