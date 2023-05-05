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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230505/mullojonov-pobeda-kolumbiyets-marlo-xartado-pervyy-boy-chm-34663189.html
Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ — фото
Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ — фото
Лазизжон Мулложонов сделал уверенный шаг к чемпионству, на проходящем в Ташкенте ЧМ по боксу
2023-05-05T16:45+0500
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чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
чемпионат
чемпионат мира по боксу
боксер
победа
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Узбекистанец Лазизжон Мулложонов (-92 кг) уверенно шагнул к чемпионству. В своем первом бою он победил колумбийца Марло Хартадо. Об этом сообщает НОК страны.Напомним, в чемпионате мира по боксу принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд чемпионата достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Турнир продлится до 14 мая.Читайте также: Чемпионат мира по боксу: с кем сегодня узбекистанцы проведут бои
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узбекистан лазизжон мулложонов боксер чемпионат мира по боксу ташкент колумбиец марло хартадо
узбекистан лазизжон мулложонов боксер чемпионат мира по боксу ташкент колумбиец марло хартадо

Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ — фото

16:45 05.05.2023 (обновлено: 17:55 05.05.2023)
© НОК УзбекистанаЛазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ.
Лазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
© НОК Узбекистана
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Лазизжон Мулложонов сделал уверенный шаг к чемпионству на проходящем в Ташкенте ЧМ по боксу.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Узбекистанец Лазизжон Мулложонов (-92 кг) уверенно шагнул к чемпионству. В своем первом бою он победил колумбийца Марло Хартадо. Об этом сообщает НОК страны.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЛазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ.
Лазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
Лазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© НОК УзбекистанаЛазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ
Лазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
Лазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаЛазизжон Мулложонов
Лазизжон Мулложонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
Лазизжон Мулложонов
© НОК Узбекистана
Напомним, в чемпионате мира по боксу принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд чемпионата достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Турнир продлится до 14 мая.
Читайте также: Чемпионат мира по боксу: с кем сегодня узбекистанцы проведут бои
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