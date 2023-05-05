Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ — фото
16:45 05.05.2023 (обновлено: 17:55 05.05.2023)
© НОК УзбекистанаЛазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ.
© НОК Узбекистана
Лазизжон Мулложонов сделал уверенный шаг к чемпионству на проходящем в Ташкенте ЧМ по боксу.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Узбекистанец Лазизжон Мулложонов (-92 кг) уверенно шагнул к чемпионству. В своем первом бою он победил колумбийца Марло Хартадо. Об этом сообщает НОК страны.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЛазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ.
Лазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© НОК УзбекистанаЛазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ
Лазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаЛазизжон Мулложонов
Лазизжон Мулложонов
© НОК Узбекистана
Напомним, в чемпионате мира по боксу принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд чемпионата достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Турнир продлится до 14 мая.
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