В отдаленных районах Узбекистана дети получат дошкольное образование
11:35 05.05.2023 (обновлено: 11:53 05.05.2023)
© SputnikМинистерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy.
© Sputnik
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях создадут 42 мобильные группы, в которых дошкольное образование смогут получать 672 ребенка.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Агентство дошкольного образования Узбекистана отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области модернизированные автобусы, переоборудованные для создания мобильных групп "Аклвой". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
© SputnikМинистерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy.
Министерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy.
© Sputnik
Данный проект — инновационное решение, которое позволит детям в отдаленных и труднодоступных горных районах и селах получать качественное дошкольное образование.
Так, в Кокдалинском, Китабском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области организуют 6 игровых площадок с использованием трех специальных автобусов.
© SputnikМинистерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy.
Министерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy.
© Sputnik
Таким же способом с помощью 4 автобусов организуют 8 игровых площадок в Бандиханском, Деновском, Алтынсайском и Кумкурганском районах Сурхандарьинской области.
В результате в этих областях создадут 42 мобильные группы, в которых дошкольное образование смогут получать 672 ребенка.