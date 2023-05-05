https://uz.sputniknews.ru/20230505/otdalennyy-rayon-uzbekistan-deti-doshkolnoye-obrazovaniye-34645642.html

В отдаленных районах Узбекистана дети получат дошкольное образование

В отдаленных районах Узбекистана дети получат дошкольное образование

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях создадут 42 мобильные группы, в которых дошкольное образование смогут получать 672 ребенка. 05.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-05T11:35+0500

2023-05-05T11:35+0500

2023-05-05T11:53+0500

узбекистан

дошкольное образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/05/34643356_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_cfa0abc8ce39fb87ab3dca5656c922f0.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Агентство дошкольного образования Узбекистана отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области модернизированные автобусы, переоборудованные для создания мобильных групп "Аклвой". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Данный проект — инновационное решение, которое позволит детям в отдаленных и труднодоступных горных районах и селах получать качественное дошкольное образование.Так, в Кокдалинском, Китабском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области организуют 6 игровых площадок с использованием трех специальных автобусов.Таким же способом с помощью 4 автобусов организуют 8 игровых площадок в Бандиханском, Деновском, Алтынсайском и Кумкурганском районах Сурхандарьинской области.В результате в этих областях создадут 42 мобильные группы, в которых дошкольное образование смогут получать 672 ребенка.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, дошкольное образование