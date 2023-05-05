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https://uz.sputniknews.ru/20230505/otdalennyy-rayon-uzbekistan-deti-doshkolnoye-obrazovaniye-34645642.html
В отдаленных районах Узбекистана дети получат дошкольное образование
В отдаленных районах Узбекистана дети получат дошкольное образование
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях создадут 42 мобильные группы, в которых дошкольное образование смогут получать 672 ребенка. 05.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-05T11:35+0500
2023-05-05T11:53+0500
узбекистан
дошкольное образование
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Агентство дошкольного образования Узбекистана отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области модернизированные автобусы, переоборудованные для создания мобильных групп "Аклвой". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Данный проект — инновационное решение, которое позволит детям в отдаленных и труднодоступных горных районах и селах получать качественное дошкольное образование.Так, в Кокдалинском, Китабском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области организуют 6 игровых площадок с использованием трех специальных автобусов.Таким же способом с помощью 4 автобусов организуют 8 игровых площадок в Бандиханском, Деновском, Алтынсайском и Кумкурганском районах Сурхандарьинской области.В результате в этих областях создадут 42 мобильные группы, в которых дошкольное образование смогут получать 672 ребенка.
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узбекистан, дошкольное образование
узбекистан, дошкольное образование

В отдаленных районах Узбекистана дети получат дошкольное образование

11:35 05.05.2023 (обновлено: 11:53 05.05.2023)
© SputnikМинистерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy.
Министерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
© Sputnik
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В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях создадут 42 мобильные группы, в которых дошкольное образование смогут получать 672 ребенка.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Агентство дошкольного образования Узбекистана отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области модернизированные автобусы, переоборудованные для создания мобильных групп "Аклвой". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
© SputnikМинистерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy.
Министерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
Министерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy.
© Sputnik
Данный проект — инновационное решение, которое позволит детям в отдаленных и труднодоступных горных районах и селах получать качественное дошкольное образование.
Так, в Кокдалинском, Китабском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области организуют 6 игровых площадок с использованием трех специальных автобусов.
© SputnikМинистерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy.
Министерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
Министерство дошкольного образования отправило в Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области новые передвижные автобусы Aqlvoy.
© Sputnik
Таким же способом с помощью 4 автобусов организуют 8 игровых площадок в Бандиханском, Деновском, Алтынсайском и Кумкурганском районах Сурхандарьинской области.
В результате в этих областях создадут 42 мобильные группы, в которых дошкольное образование смогут получать 672 ребенка.
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