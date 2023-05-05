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ЧМ по боксу: Абдумалик Халоков победил соперника из Гайаны

ЧМ по боксу: Абдумалик Халоков победил соперника из Гайаны

Узбекистанец победил соперника и попал в следующий круг турнира.

2023-05-05T19:49+0500

2023-05-05T19:49+0500

2023-05-05T19:49+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

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чемпионат мира по боксу

боксер

ташкент

абдумалик халоков

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Узбекский боксер Абдумалик Халоков победил соперника из Гайаны в ходе своего первого боя на чемпионате мира по боксу, передаёт НОК Узбекистана. По данным комитета, данная победа обеспечила узбекистанцу путёвку в следующий круг турнира. Напомним, в чемпионате мира по боксу, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая. Церемония открытия состоялась 30 апреля, первые бои — 1 мая, а финальные назначены на 13 и 14 мая.

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