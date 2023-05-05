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https://uz.sputniknews.ru/20230505/tashkent-den-pamyati-pochestey-otkrytiye-vystavka-foto-34662982.html
В Ташкенте ко Дню памяти и почестей открылась уникальная выставка — фото
В Ташкенте ко Дню памяти и почестей открылась уникальная выставка — фото
Выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны, открылась в Государственном музее истории Узбекистана
2023-05-05T18:22+0500
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узбекистан
фото
фотолента
мультимедиа
выставка
день памяти и почестей
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Анна Желиховская
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узбекистан музей истории узбекистана выставка фото великая отечественная война день памяти и почестей госархив
узбекистан музей истории узбекистана выставка фото великая отечественная война день памяти и почестей госархив

В Ташкенте ко Дню памяти и почестей открылась уникальная выставка — фото

18:22 05.05.2023 (обновлено: 18:48 05.05.2023)
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
Все материалы
Выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны, открылась в Государственном музее истории Узбекистана. В экспозиции представили редкие военные фотографии, письма с фронта, агитплакаты, газеты тех лет. Организатор — Центральный госархив республики.
© Sputnik

Бронепоезд, построенный комсомольцами Узбекистана, перед отправкой на фронт. 1943 год, Ташкент

Бронепоезд, построенный комсомольцами Узбекистана, перед отправкой на фронт. 1943 год, Ташкент - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik

Бронепоезд, построенный комсомольцами Узбекистана, перед отправкой на фронт. 1943 год, Ташкент

© Sputnik/Анна Желиховская

Выпускники Ташкентского пехотного училища им. Ленина перед отправкой на фронт. 1941 год, Ташкент.

Выпускники Ташкентского пехотного училища им. Ленина перед отправкой на фронт. 1941 год, Ташкент. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Выпускники Ташкентского пехотного училища им. Ленина перед отправкой на фронт. 1941 год, Ташкент.

© Sputnik/Анна Желиховская

Отправка посылок на фронт на Ташкентском почтамте

Отправка посылок на фронт на Ташкентском почтамте - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Отправка посылок на фронт на Ташкентском почтамте

© Sputnik/Анна Желиховская

Военрук, участник Великой Отечественной войны, сержант У. Серикбаев проводит с учениками средней школы им. Ленина Тамдымского района строевые занятия. 1944 год, Бухарская область

Военрук, участник Великой Отечественной войны, сержант У. Серикбаев проводит с учениками средней школы им. Ленина Тамдымского района строевые занятия. 1944 год, Бухарская область - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Военрук, участник Великой Отечественной войны, сержант У. Серикбаев проводит с учениками средней школы им. Ленина Тамдымского района строевые занятия. 1944 год, Бухарская область

© Sputnik/Анна Желиховская

На заводе № 1 Ташхимпрома, за изготовлением резиновых сапог. 1941 год, Ташкент

На заводе № 1 Ташхимпрома, за изготовлением резиновых сапог. 1941 год, Ташкент - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik/Анна Желиховская

На заводе № 1 Ташхимпрома, за изготовлением резиновых сапог. 1941 год, Ташкент

© Sputnik/Анна Желиховская

Семья Шоахмада и Бахри Шомахмудовых, взявшая на воспитание 15 детей

Семья Шоахмада и Бахри Шомахмудовых, взявшая на воспитание 15 детей - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Семья Шоахмада и Бахри Шомахмудовых, взявшая на воспитание 15 детей

© Sputnik/Анна Желиховская

Агитплакат с высказыванием Алишера Навои

Агитплакат с высказыванием Алишера Навои - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Агитплакат с высказыванием Алишера Навои

© Sputnik/Анна Желиховская

Письма с фронта

Письма с фронта - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Письма с фронта

© Sputnik/Анна Желиховская

Газета тех лет

Газета тех лет - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Газета тех лет

© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей.
Решение о размещении эвакуированного населения в Ферганской области. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik/Анна Желиховская
В музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей.
© Sputnik/Анна Желиховская

Работницы швейной фабрики им. Горького за подготовкой посылки бойцам действующей Красной Армии. Ташкент

Работницы швейной фабрики им. Горького за подготовкой посылки бойцам действующей Красной Армии. Ташкент - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Работницы швейной фабрики им. Горького за подготовкой посылки бойцам действующей Красной Армии. Ташкент

© Sputnik/Анна Желиховская

Сбор металлолома учениками школы № 44 для оборонной промышленности. 1941 год, Ташкент

Сбор металлолома учениками школы № 44 для оборонной промышленности. 1941 год, Ташкент - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik/Анна Желиховская

Сбор металлолома учениками школы № 44 для оборонной промышленности. 1941 год, Ташкент

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