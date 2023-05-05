https://uz.sputniknews.ru/20230505/tashkent-den-pamyati-pochestey-otkrytiye-vystavka-foto-34662982.html
В Ташкенте ко Дню памяти и почестей открылась уникальная выставка — фото
В Ташкенте ко Дню памяти и почестей открылась уникальная выставка — фото
Выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны, открылась в Государственном музее истории Узбекистана
2023-05-05T18:22+0500
2023-05-05T18:22+0500
2023-05-05T18:48+0500
узбекистан
фото
фотолента
мультимедиа
выставка
день памяти и почестей
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Анна Желиховская
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узбекистан музей истории узбекистана выставка фото великая отечественная война день памяти и почестей госархив
узбекистан музей истории узбекистана выставка фото великая отечественная война день памяти и почестей госархив
В Ташкенте ко Дню памяти и почестей открылась уникальная выставка — фото 18:22 05.05.2023 (обновлено: 18:48 05.05.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны, открылась в Государственном музее истории Узбекистана. В экспозиции представили редкие военные фотографии, письма с фронта, агитплакаты, газеты тех лет. Организатор — Центральный госархив республики.
© Sputnik
Бронепоезд, построенный комсомольцами Узбекистана, перед отправкой на фронт. 1943 год, Ташкент
Бронепоезд, построенный комсомольцами Узбекистана, перед отправкой на фронт. 1943 год, Ташкент
© Sputnik/Анна Желиховская
Выпускники Ташкентского пехотного училища им. Ленина перед отправкой на фронт. 1941 год, Ташкент.
Выпускники Ташкентского пехотного училища им. Ленина перед отправкой на фронт. 1941 год, Ташкент.
© Sputnik/Анна Желиховская
Отправка посылок на фронт на Ташкентском почтамте
Отправка посылок на фронт на Ташкентском почтамте
© Sputnik/Анна Желиховская
Военрук, участник Великой Отечественной войны, сержант У. Серикбаев проводит с учениками средней школы им. Ленина Тамдымского района строевые занятия. 1944 год, Бухарская область
Военрук, участник Великой Отечественной войны, сержант У. Серикбаев проводит с учениками средней школы им. Ленина Тамдымского района строевые занятия. 1944 год, Бухарская область
© Sputnik/Анна Желиховская
На заводе № 1 Ташхимпрома, за изготовлением резиновых сапог. 1941 год, Ташкент
На заводе № 1 Ташхимпрома, за изготовлением резиновых сапог. 1941 год, Ташкент
© Sputnik/Анна Желиховская
Семья Шоахмада и Бахри Шомахмудовых, взявшая на воспитание 15 детей
Семья Шоахмада и Бахри Шомахмудовых, взявшая на воспитание 15 детей
© Sputnik/Анна Желиховская
Агитплакат с высказыванием Алишера Навои
Агитплакат с высказыванием Алишера Навои
© Sputnik/Анна Желиховская
Письма с фронта
© Sputnik/Анна Желиховская
Газета тех лет
© Sputnik/Анна Желиховская В музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей.
В музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей.
© Sputnik/Анна Желиховская
Работницы швейной фабрики им. Горького за подготовкой посылки бойцам действующей Красной Армии. Ташкент
Работницы швейной фабрики им. Горького за подготовкой посылки бойцам действующей Красной Армии. Ташкент
© Sputnik/Анна Желиховская
Сбор металлолома учениками школы № 44 для оборонной промышленности. 1941 год, Ташкент
Сбор металлолома учениками школы № 44 для оборонной промышленности. 1941 год, Ташкент