В Ташкенте ко Дню памяти и почестей открылась уникальная выставка — фото

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Анна Желиховская Корреспондент

Выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны, открылась в Государственном музее истории Узбекистана. В экспозиции представили редкие военные фотографии, письма с фронта, агитплакаты, газеты тех лет. Организатор — Центральный госархив республики.