Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230506/34705474.html
Официально король: как прошла коронация Карла III — фото
Официально король: как прошла коронация Карла III — фото
Сегодня в Лондоне прошла коронация короля Карла III.
2023-05-06T21:00+0500
2023-05-06T21:00+0500
фотолента
великобритания
монархия
король карл iii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/06/34705643_0:536:2048:1688_1920x0_80_0_0_a1078d0842ac1c0c70503becaaa94dbe.jpg
великобритания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/06/34705643_0:344:2048:1880_1920x0_80_0_0_20d34954000dd7fa900108c3eda6fd1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото коронация карла iii в лондоне королевская семья кто пришел на коронацию принц гарри кейт и уильям новости новость
фото коронация карла iii в лондоне королевская семья кто пришел на коронацию принц гарри кейт и уильям новости новость

Официально король: как прошла коронация Карла III — фото

21:00 06.05.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Сегодня в Лондоне прошла коронация короля Карла III. Торжественное мероприятие состоялось в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовали сыновья, внуки, супруга и многие другие родственники монарха. Самые яркие кадры коронации — в фотоленте Sputnik.
© AP Photo / Phil Noble

В ходе церемонии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил корону святого Эдуарда на голову британского монарха.

В ходе церемонии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил корону святого Эдуарда на голову британского монарха. - Sputnik Узбекистан
1/16
© AP Photo / Phil Noble

В ходе церемонии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил корону святого Эдуарда на голову британского монарха.

© AFP 2023 / Jonathan Brady/POOL

Также Карлу III вручили в руки королевские регалии – державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.

Также Карлу III вручили в руки королевские регалии – державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена. - Sputnik Узбекистан
2/16
© AFP 2023 / Jonathan Brady/POOL

Также Карлу III вручили в руки королевские регалии – державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.

© AFP 2023 / Andrew Matthews/POOL

Коронацию транслировали в прямом эфире на британском телеканале Sky News.

Коронацию транслировали в прямом эфире на британском телеканале Sky News. - Sputnik Узбекистан
3/16
© AFP 2023 / Andrew Matthews/POOL

Коронацию транслировали в прямом эфире на британском телеканале Sky News.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Королевская гвардия марширует в рамках подготовки к церемонии коронации.

Королевская гвардия марширует в рамках подготовки к церемонии коронации. - Sputnik Узбекистан
4/16
© AP Photo / Vadim Ghirda

Королевская гвардия марширует в рамках подготовки к церемонии коронации.

© AFP 2023 / Loic Venance

Британцы ожидали монарха на улице, чтобы поддержать.

Британцы ожидали монарха на улице, чтобы поддержать. - Sputnik Узбекистан
5/16
© AFP 2023 / Loic Venance

Британцы ожидали монарха на улице, чтобы поддержать.

© AP Photo / Piroschka van de Wouw

Король Карл и его супруга едут на коронацию.

Король Карл и его супруга едут на коронацию. - Sputnik Узбекистан
6/16
© AP Photo / Piroschka van de Wouw

Король Карл и его супруга едут на коронацию.

© AP Photo / Andy Stenning

Старший сын короля Великобритании Карла III принц Уэльский Уильям с супругой принцессой Уэльской Кэтрин и детьми.

Старший сын короля Великобритании Карла III принц Уэльский Уильям с супругой принцессой Уэльской Кэтрин и детьми. - Sputnik Узбекистан
7/16
© AP Photo / Andy Stenning

Старший сын короля Великобритании Карла III принц Уэльский Уильям с супругой принцессой Уэльской Кэтрин и детьми.

© AP Photo / Dan Charity

Внуки короля принцесса Шарлотта и принц Луи.

Внуки короля принцесса Шарлотта и принц Луи. - Sputnik Узбекистан
8/16
© AP Photo / Dan Charity

Внуки короля принцесса Шарлотта и принц Луи.

© AP Photo / Toby Melville

Премьер-министра Великобритании Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти.

Премьер-министра Великобритании Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти. - Sputnik Узбекистан
9/16
© AP Photo / Toby Melville

Премьер-министра Великобритании Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти.

© AFP 2023 / Richard Pohle/POOL

Супруга короля Камилла Паркер-Боулз.

Супруга короля Камилла Паркер-Боулз. - Sputnik Узбекистан
10/16
© AFP 2023 / Richard Pohle/POOL

Супруга короля Камилла Паркер-Боулз.

© AFP 2023 / Jane Barlow/POOL

Английская актриса Эмма Томпсон.

Английская актриса Эмма Томпсон. - Sputnik Узбекистан
11/16
© AFP 2023 / Jane Barlow/POOL

Английская актриса Эмма Томпсон.

© AP Photo / Kin Cheung

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар-Трюдо.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар-Трюдо. - Sputnik Узбекистан
12/16
© AP Photo / Kin Cheung

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар-Трюдо.

© AFP 2023 / Richard Pohle/POOL

Младший сын монарха принц Гарри.

Младший сын монарха принц Гарри. - Sputnik Узбекистан
13/16
© AFP 2023 / Richard Pohle/POOL

Младший сын монарха принц Гарри.

© AFP 2023 / Tiby Melville/POOL

Кронпринц Фумихито и кронпринцесса Кико из Японии.

Кронпринц Фумихито и кронпринцесса Кико из Японии. - Sputnik Узбекистан
14/16
© AFP 2023 / Tiby Melville/POOL

Кронпринц Фумихито и кронпринцесса Кико из Японии.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Экс-пример Великобритании Борис Джонсон.

Экс-пример Великобритании Борис Джонсон. - Sputnik Узбекистан
15/16
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Экс-пример Великобритании Борис Джонсон.

© AFP 2023 / Andrew Milligan

Король Карл III машет рукой, принимая салют от военных на Букингемской площади в Лондоне.

Король Карл III машет рукой, принимая салют от военных на Букингемской площади в Лондоне. - Sputnik Узбекистан
16/16
© AFP 2023 / Andrew Milligan

Король Карл III машет рукой, принимая салют от военных на Букингемской площади в Лондоне.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0