Официально король: как прошла коронация Карла III — фото

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Сегодня в Лондоне прошла коронация короля Карла III. Торжественное мероприятие состоялось в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовали сыновья, внуки, супруга и многие другие родственники монарха. Самые яркие кадры коронации — в фотоленте Sputnik.