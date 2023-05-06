Официально король: как прошла коронация Карла III — фото

В ходе церемонии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил корону святого Эдуарда на голову британского монарха.
В ходе церемонии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил корону святого Эдуарда на голову британского монарха.
Также Карлу III вручили в руки королевские регалии – державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.
Также Карлу III вручили в руки королевские регалии – державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.
Коронацию транслировали в прямом эфире на британском телеканале Sky News.
Коронацию транслировали в прямом эфире на британском телеканале Sky News.
Королевская гвардия марширует в рамках подготовки к церемонии коронации.
Королевская гвардия марширует в рамках подготовки к церемонии коронации.
Британцы ожидали монарха на улице, чтобы поддержать.
Британцы ожидали монарха на улице, чтобы поддержать.
Король Карл и его супруга едут на коронацию.
Король Карл и его супруга едут на коронацию.
Старший сын короля Великобритании Карла III принц Уэльский Уильям с супругой принцессой Уэльской Кэтрин и детьми.
Старший сын короля Великобритании Карла III принц Уэльский Уильям с супругой принцессой Уэльской Кэтрин и детьми.
Внуки короля принцесса Шарлотта и принц Луи.
Внуки короля принцесса Шарлотта и принц Луи.
Премьер-министра Великобритании Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти.
Премьер-министра Великобритании Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти.
Супруга короля Камилла Паркер-Боулз.
Супруга короля Камилла Паркер-Боулз.
Английская актриса Эмма Томпсон.
Английская актриса Эмма Томпсон.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар-Трюдо.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар-Трюдо.
Младший сын монарха принц Гарри.
Младший сын монарха принц Гарри.
Кронпринц Фумихито и кронпринцесса Кико из Японии.
Кронпринц Фумихито и кронпринцесса Кико из Японии.
Экс-пример Великобритании Борис Джонсон.
Экс-пример Великобритании Борис Джонсон.
Король Карл III машет рукой, принимая салют от военных на Букингемской площади в Лондоне.
Король Карл III машет рукой, принимая салют от военных на Букингемской площади в Лондоне.